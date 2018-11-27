Пожар на строящемся ледоколе на «Адмиралтейских верфях» локализован

В Санкт-Петербурге все спецслужбы города были стянуты на набережную реки Фонтанка, где на территории АО «Адмиралтейские верфи» произошел крупный пожар на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин». Как рассказал главный инженер «Адмиралтейских верфей» Владимир Пайков, ЧП произошло в 18.55. Сразу же после этого на место были вызваны пожарные. Им звонок поступил ровно в 19.00.

Пожарные расчеты прибыли на «Адмиралтейские верфи» через 8 минут после вызова. По данным на 21.45 27 ноября 2018 года пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» локализован в 21.10. Также начальник управления информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка добавил, что по уточненным данным во время ЧП на заводе пострадал один человек, а не двое, как сообщалось ранее.

На АО Адмиралтейские верфи произошел пожар на строящемся ледоколе Виктор Черномырдин .

- Сейчас проводятся дознавательные мероприятия, - пояснил корреспонденту КП - Петербург главный инженер «Адмиралтейских верфей» Владимир Пайков. - Пока о причинах произошедшего невозможно говорить. Ведется изучение данного вопроса. Что касается ущерба, то об этом можно будет говорить, когда хотя бы появится доступ к тому помещению и после его обследования.

Как рассказали в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, тление на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» началось в трюме строящегося корабля.

- Пожар локализован, сейчас происходит пролив, - пояснил Литовка. - Причина пожара устанавливается.

Известно, что ликвидацией пожара на корабле занимались 114 человек.