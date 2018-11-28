2018-11-28T00:40:57+03:00
Общество

Сергей Семак с женой навестили молодого фотографа, рухнувшего с Ростральной колонны в Петербурге

Макар Претро выжил, но не может ни ходить, ни говорить [фото]
Елена МОЛОДКИНА
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Фотографии Макара выставляются в ЭрмитажеФотографии Макара выставляются в ЭрмитажеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Наставник "Зенита" Сергей Семак вместе со своей женой Анной навестили Макара Претро - молодого фотографа, жизнь которого едва не оборвалась в один миг.

- Так Макар выглядит теперь, после того, как упал с Ростральной колонны, - подписала Анна Семак снимок, на котором молодой человек запечатлен на инвалидной коляске. - 42 дня в коме. Но парень остался жить, и я верю, что однажды он продолжит снимать, но уже в безопасном режиме.

Анна Семак верит, что Макар однажды снова станет фотографом. Фото: Instagram

Анна Семак верит, что Макар однажды снова станет фотографом. Фото: Instagram

Как ранее писала "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге", 19-летний петербургский руфер и фотограф Макар Претро постоянно забирался куда повыше, чтобы запечатлеть город с высоты птичьего полета. И в погоне за очередным красивым снимком в ночь на 28 мая он залез на Ростральную колонну, но не удержался и упал с высоты трех десятков метров.

С множественными переломами костей черепа, ушибом головного мозга, повреждением внутренних органов и острой кровопотерей его госпитализировали. Врачи не давали прогнозов, но родные верили, что Макар выкарабкается. И парень после шести недель комы пришел в себя. Макар до сих пор не говорит, не ходит самостоятельно, не может сам встать или стоять, ест с большим трудом. И с памятью у него проблемы. Но он выжил.

Тренер "Зенита" Сергей Семак и Макар, упавший с высоты 32 метра. Фото: Instagram

Тренер "Зенита" Сергей Семак и Макар, упавший с высоты 32 метра. Фото: Instagram

- Чуть больше двух месяцев наш Макар находится на домашней реабилитации. Самостоятельно занимаемся ЛФК, вместе рисуем, слушаем музыку, читаем, пытаемся петь, играем, шутим. Макар остался таким же приколистом, человеком с тонким чувством юмора, - говорит о брате его сестра Полина.

Семья парня благодарит всех, кто оказался неравнодушным к их истории, и продолжает искать для Макара профессионального логопеда-афазиолога, инструктора ЛФК, психолога и офтальмолога, которые помогут молодому фотографу пройти качественную реабилитацию.

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