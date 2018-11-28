Где в Петербурге найти квартиру для большой семьи

Потребность в просторе

Рост рождаемости и доступная ипотека повысили спрос на двух- и трехкомнатные квартиры. Даже жилье с четырьмя комнатами сегодня находит своего покупателя. Также просторная жилплощадь часто становится второй покупкой: тот, кто ранее приобрел небольшую студию или однокомнатную квартиру и выплатил ипотеку, улучшает жилищные условия.

Но, по данным аналитиков, доля многокомнатных квартир в среднем по Петербургу составляет чуть больше десяти процентов в общем объеме предложения. При нынешней демографической ситуации этого явно недостаточно.

А получилось так потому, что несколько лет назад в новых домах проектировались в основном ликвидные «однушки» и студии, которые покупались либо для инвестиционных целей, либо для детей-студентов, либо для пожилых родственников. В итоге 70-80% квартир в новостройках – это компактное жилье.

Семья в поиске

Так что найти хорошую квартиру, в которой комфортно жить с детьми, сегодня не всегда просто. Массовые проекты на окраинах Петербурга можно вычеркивать из возможных вариантов сразу. Для семей с детьми эти районы малопригодны: садиков и школ не хватает, в поликлиники и больницы приходиться ездить очень далеко. Еще один минус масштабных проектов - большое количество студий и однокомнатных квартир. Такое жилье нередко покупают для перепродажи или сдают в аренду, а, значит, жильцы меняются часто. И не всегда новые соседи оказываются из благополучной социальной среды.

Многие рассматривают возможность покупки квартиры в малоэтажных комплексах в пригороде Петербурга. Основной довод в пользу такого выбора – близость природы, свежий воздух и небольшое количество соседей. Однако в этом случае вопрос обеспеченности социальными объектами и транспортом оказывается еще более острым.

Оптимальный вариант для семейных покупателей - проекты, где рядом уже есть социальная, транспортная и коммерческая инфраструктура. А это в основном дома, которые строятся в обжитых городских районах. Например, в жилом комплексе «Лондон Парк», который строится на проспекте Просвещения, выбор квартир довольно широк. При этом двухкомнатные имеют площадь около 60 квадратных метров, а трехкомнатные - больше 90 «квадратов». Комплекс находится в одной из самых обеспеченных инфраструктурой локаций: рядом работают 5 школ, две из которых, №61 и №605, входят в ТОП-20 лучших образовательных учреждений Петербурга. Также действуют гимназия, детская поликлиника, 7 детских садов и две музыкальных школы, не говоря уже о магазинах, кафе и спортивных учреждениях. Собственная инфраструктура есть и в самом «Лондон Парке». В первой очереди комплекса разместятся физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами и ТРК, во второй – школа, а в третьей – детский сад.

Что выбирать

Ну а если заглянуть в недалекое будущее, то заметного роста предложения семейных квартир в ближайшие годы не предвидится. Покупательская способность населения снижается, эксперты предупреждают о росте ипотечных ставок. При таких условиях предложение жилья будет сокращаться, а цены расти. И, в первую очередь, сократится предложение просторных квартир как наиболее дорогих. Тем более в районах, полностью обеспеченных транспортной и социальной инфраструктурой. Поэтому позаботиться о своей семье стоит уже сейчас.