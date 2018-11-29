Золотой пляж Курортного района едва не закатали в асфальт

«ЧУДОВИЩНОЕ ВАРВАРТСВО»

Неравнодушные жители Курортного района отстояли одну из главных достопримечательностей города – Золотой пляж. История началась около недели назад, когда тревогу забил петербуржец Александр Браво. На своей странице в соцсети мужчина опубликовал снимки, которые сделал во время прогулки. На фотографиях видно, что посреди песчаного пляжа рабочие начали прокладывать асфальтированную дорогу.

- Сходили сегодня на Золотой пляж. Чудовищное варварство и плевок в лицо всем жителям Зеленогорска и тем, кто приезжает сюда отдохнуть, - делится Александр Браво. - Прямо по пляжу прокладывается настоящая дорога, сделана выемка, уложена гравийная подушка. Уничтожена многовековая дюна в центре пляжа, вместе с редкой растительностью (не всякая трава может расти, цепляясь за голый песок) и кустарником. Оставшийся кустарник обречен, все корни наружу, зимой замерзнет.

Местные жители могли лишиться пляжа. Фото: Александр Браво.

Вместе с Александром начали негодовать и другие жители. Все-таки Золотой пляж – это место для отдыха, а не для автомобильного ралли.

ДОРОГУ РАЗОБРАЛИ

На жалобы экстренно отреагировала администрация района. Они выяснили, что положить асфальт на пляже решили сотрудники «Водоконала». Дорога им понадобилась, чтобы запустить новый канализационный коллектор.

- О начале строительство мы узнали от сотрудников, которые убирают эту территорию. Техника появилась на пляже в выходные дни, - поделился с «Комсомольской правдой» начальник отдела благоустройства администрации Курортного района Сергей Кузьмин. - Оказалось, что компания готовится к запуску нового коллектора, который намечен на первую декаду декабря. Им нужно было получить доступ к шахтам, которые попали в границы пляжа. Они начали проводить необходимые работы, однако те велись по старому проекту, утвержденному в 2012 году.

Администрация Курортного района встретилась с представителями компании. Вместе они нашли альтернативные пути решения проблемы. У колодцев, которые служат входом в шахту, «Водоконал» благоустроит территорию и положит плитку, чтобы в случае необходимости к ним могла подобраться техника.

- До одной шахты есть проезд. К другому колодцу, до которого собирались построить дорогу, мы нашли возможность заезда с другой стороны, - объясняет Сергей Кузьмин. - Сейчас полотно уже разобрали. По весне пляжу вернут первозданный вид и завезут новый песок.

Вечером 28 января, когда номер был в печати, чиновники и общественники встретились, чтобы обсудить концепцию развития пляжей Финского залива. Они решали, какими станут зоны отдыха и чего ждут жители.