2018-11-29T13:25:21+03:00
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Новый год 2018-2019 в Петербурге: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Программа праздничных мероприятий на Новый год 2018-2019 в Санкт-Петербурге. Мы подскажем вам, где встретить и куда сходить на январские праздники
Степан СТЕПАНОВ
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Новый год 2018-2019 в Петербурге: программа мероприятий, где встретить и куда сходить.Новый год 2018-2019 в Петербурге: программа мероприятий, где встретить и куда сходить.Фото: Олег ЗОЛОТО
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До нового года остается ровно месяц. Но праздничное настроение присутствует уже у многих петербуржцев. Еще бы: Северная столица начинает переливаться разными огоньками - аж дух захватывает! А совсем скоро на улицах появятся и новогодние елки - всего в этом году в Санкт-Петербурге их будет установлено 66. Это на 11 искусственных елей больше, чем в 2017 году.

Мы узнали программу праздничных мероприятий на Новый год 2018-2019 в Санкт-Петербурге и подскажем, где встретить и куда сходить на январские праздники.

Как сообщили на заседании по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников в Северной столице, которое состоялось 29 ноября 2018 года, оформление Петербурга к Новому году в этом году вообще особенное. На рекламных баннерах на улицах появятся 200 праздничных плакатов, более 2100 плакатов установят в подземке. В метро вообще всех пассажиров будут поздравялть с наступающими праздниками через звуковое обращение.

Дед Мороз на Дворцовой

В декабре у Казанского собора, а также в Александро-Невской лавре установят «Рождественский Вертеп». Но и это еще не все. Впервые на куполе Казанского собора будет размещена проекция! Конечно, она будет на религиозную тематику. Как рассказали в Смольном, это будет икона Казанской Божьей матери.

В новогодние каникулы в Санкт-Петербурге проведут более 200 праздничных мероприятий. Старт им даст Дед Мороз из Великого Устюга, который пожалует в Северную столицу 22 декабря 2018 года. Сказочный волшебник в этот день встретится с детишками, в том числе в больницах, постарается исполнить все их желания, а после этого на Дворцовой площади даст представление со своими помощниками.

Салют в честь 2019 года

Массовые гулянья в Новый год начнутся в центре города в 23.00 31 декабря. Веселиться и отмечать праздник можно будет до 4 утра 1 января 2019 года. С Новым 2019 годом всех присутствующих на Дворцовой площади поздравят большим концертом, на сцене выступят и участники шоу «Голос». Не пропустите и сказочный салют у Петропавловской крепости. Фейерверк на пляже на Новый год 2019 в Петербурге начнется 1 января в 3 часа ночи.

Новогодние ярмарки в Петербурге

Главный новогодний базар по традиции будет работать на Пионерской площади.

Транспорт в Новый год 2018-2019 в Петербурге

Жители Петербурга и гости города на Неве с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года смогут пользоваться общественным транспортом всю ночь. Круглосуточно автобусы, метро, троллейбусы и трамваи также будут курсировать в Рождество - с 6 на 7 января 2019 года.

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