Модель с весом 86 кг: «Равнодушных к женщинам-пышкам на самом деле нет»

Модель из Петербурга Юлия Лаврова разбивает сердца мужчин, а глянцевые журналы охотно размещают ее на своих обложках. Быть сексуальной и успешной ей не мешает ни 54 размер одежды, ни вес 86 кг.

«Модель с фигурой «яблоко» может быть успешной»

В модельный бизнес Юля попала совершенно случайно семь лет назад. Выложила студийные фотографии в соцсети и на девушку обратил внимание заказчик, который занимается одеждой больших размеров. Так Юля попала на первую коммерческую съемку, а потом и на подиум. Сегодня 33-летняя модель одна воспитывает 13-летнего сына Александра, заботится об отце-инвалиде, владеет своим брендом одежды для женщин с аппетитными формами и модельной школой.

- Наша школа для всех, нет ограничений по возрасту, весу и пропорциям, - рассказывает Лаврова. - Сейчас модельный бизнес нацелен на любых девушек. У меня недавно отучилась девушка с типичной фигурой «яблоко», сейчас она успешно работает моделью в телемагазине. Модель в Петербурге, имея съемки два раза в неделю, может зарабатывать около 100 тыс. рублей, в Москве - еще больше.

Аппетитные формы петербурженки сводят с ума тысячи мужчин. Фото: Ксения ЧИСТЯКОВА

«Мужчины ахают за моей спиной»

Однако, когда свои первые шаги в модельном бизнесе делала сама Лаврова, эта сфера была более консервативна. На первые фотографии пышных моделей в Сетях публика реагировала жестоко. Пользователи не стеснялись в выражениях, комментируя снимки Лавровой. Девушки стараются скрыть лишний вес и недостатки тела. А тут напоказ, да еще и так смело.

- Как-то в популярном паблике выложили мою фотографию, а рядом для контраста разместили снимок худенькой девушки, - вспоминает Юлия. - У нее было несколько комментариев и пара «лайков», зато под моим фото буквально взорвалась бомба. В основном отзывы были ужасные, но нашлись и те, кто поддержал меня. Главное, что равнодушных не было.

Лаврова была полненькой с детства, но особо не комплексовала. Пыталась худеть, как все подростки мучила себя диетами, но потом смирилась и полюбила себя такой. К размеру XS Юля никогда не стремилась. Девушка признается, что в таком весе чувствует себя отлично и абсолютно уверено.

Лаврова была полненькой с детства, но никогда особо не комплексовала. Фото: Юлиана КОРШУНОВА

- Внимания со стороны мужчин всегда много, - смущаясь, признается модель. - Иногда слышу за спиной охи и ахи. Отзывы всегда позитивны. Даже те, кому нравятся худышки, признаются, что восхищаются, как я подаю себя.

«155-килограммовая модель - это слишком»

Если в России модели с формами стали популярны не так давно, то на Западе большие женщины давно в тренде. Причем с каждым годом габариты этих самых женщин увеличиваются. Зачастую это далеко от сексуальности и выглядит нездорово. Но тем не менее, например, американка Тесс Холидей с весом 155 килограммов является одной из самых успешных моделей в мире. У нее солидные контракты с лучшими домами моды, ей отдают обложки журналы People и Vogue, она замужем и имеет сына, а мужчины сходят по ней с ума.

tessholliday А это Тесс Холидей. И пока это самая полненькая модель в мире

- Это выглядит ужасно, - комментирует западную моду наша русская Лаврова. – Я думаю, они культивируют таких женщин, чтобы продавать свой вредный фаст-фуд. Предел, конечно, должен быть. Я не хочу ставить грани, но хочется в первую очередь, чтобы женщины были здоровы и вели активный социальный и сексуальный образ жизни, а в таком весе это невозможно.

Юля свободный человек, потому что она избавилась от комплексов и полюбила себя такой, какая есть.

КОМПЕТЕНТНО

Врач-эндокринолог, диетолог, член международной ассоциации эндокринологов Вадим Крылов: «Больше половины россиян страдают от ожирения»

- Россия на четвертом месте в мире по ожирению. Это болезнь, которая сокращает жизнь. В России при ИМТ 30 (Индекс массы тела - определяет, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной, – прим. Авт.) считается, что у человека первая стадия ожирения.

В США показатель жестче. Первую стадию ставят при ИМТ 27. У нашей Юлии ИМТ 29,7, то есть, если она прибавит еще 1,5 кг, у нее будет 1 стадия ожирения. С другой стороны, она уверена в себе, красива и это замечательно.

Тесс Холидей с одной стороны тоже молодец, она уверена в себе и добилась успеха. Но ее ИМТ 56 и это крайняя степень ожирения, риск сахарного диабета 100%, он либо уже есть, либо будет в ближайшее время. Риск того, что она умрет от инфаркта или инсульта в течение 10 лет больше 87%. И кому нужны обложки Vogue, когда человека больше не будет? Надо срочно худеть!

Съемки с участием Юлии - всегда украшение глянцевых журналов.

СОВЕТ ОТ ЮЛИИ ЛАВРОВОЙ

Как быть счастливой?

- Не слушайте комментаторов и тех, кто навязывает вам стереотипы. Любите себя и жизнь, для женщины главное внутренняя гармония. Ухаживать за собой тоже надо, но с любовью, не насилуя себя. Не тягайте гантели, если вам тяжело, все надо делать в удовольствие.