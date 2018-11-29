5 причин получить образование за границей

Многие студенты мечтают о «корочке» европейского или американского вуза, но попросту не решаются: одни из-за языка, другие не хотят быть так далеко от дома, третьи — не знают, когда лучше поступать, сразу после школы или уже со степенью бакалавра.

Что ж, первые две причины надуманны: попадание в среду — лучший инструмент в изучении языка, а добраться на самолете из Москвы до Ванкувера быстрее, чем на поезде из Петербурга до Калининграда. Но когда лучше отправляться на учебу?

—Размышления о лучшем времени для учебы за границей напоминает притчу о Сократе, к которому пришел ученик и спросил: «Учитель, мне пора жениться, и есть девушка, которая мне нравится. Посоветуй, жениться мне или нет?» Сократ недолго подумал и ответил: «Поступай хоть так, хоть эдак… Всё равно потом пожалеешь…» - рассказывает заместитель директора Образовательной группы Students International Сергей Кузьминцев. — Наша психика устроена так, что «задним числом» мы всегда найдем повод расстроиться. Но, чтобы не пришлось фатально жалеть, нужно уметь правильно ставить перед собой вопросы.

По словам Сергея Кузьминцева, дело не в том, когда лучше ехать учиться за границу, а зачем. Представьте: вот окончили бакалавриат в России или Канаде, а что дальше? Если вы правильно поставите цели, будет ясно, стоит ли вообще ехать за рубеж.

Разобраться в себе помогут в Образовательной группе Students International. Компания работает с университетами Великобритании, США, Ирландии, Австралии и других стран. Ее специалисты помогают студентам не только с выбором зарубежного вуза, зачислением и получением визы, но и с определением цели. Когда она «артикулирована» и намечена, все встает на свои места.

После обучения за рубежом человек не боится повседневного и профессионального общения на иностранном языке. Фото:unsplash.com.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАРУБЕЖНОГО ДИПЛОМА

Если вы переедете работать в другую страну, не нужно будет подтверждать образование, чего не скажешь об отечественных степенях.

Иностранным выпускникам дают время на поиск работы. Например, в Австралии искать вакансию по душе можно два года, а в Новой Зеландии — целых три. Работать и жить после обучения позволено в Канаде, Нидерландах, Германии и ряде других стран.

Студенты, которые остаются работать за рубежом, «отбивают» вложенные средства за два-три года.

После обучения за рубежом человек не боится повседневного и профессионального общения на иностранном языке, он понимает ментальность других народов, ему легче приспосабливаться к миру, меняющемуся прямо на глазах.

Многие университеты относятся к группе «исследовательских»: проявив свои академические таланты, студент может продолжить работу и проводить научные исследования в вузе.

Российские выпускники чаще всего поступают в Канаду, Великобританию, США, страны Европейского союза. Фото: pixabay.com.

КСТАТИ

Российские выпускники чаще всего поступают в Канаду, Великобританию, США, страны Европейского союза, а также Австралию и Новую Зеландию. Москвичи выбирают технические специальности чаще петербуржцев, но в равной степени интересуются бизнесом и экономикой. Что интересно, менее одного процента студентов разочаровываются и бросают обучение за рубежом.

ЦЕНА ВОПРОСА

Сколько стоит образование за рубежом

Примерная стоимость года обучения в долларах США по данным Students International.

Бакалавриат

Канада — 12650

США — 16000

Великобритания — 13000

Ирландия — 9000

Австралия — 13760

Новая Зеландия — 13150

Кипр — 10200

Магистратура

Канада — 15150

США — 20000

Великобритания — 15600

Ирландия — 10200

Австралия — 14480

Новая Зеландия — 14840

Кипр — 13620

КОНКРЕТНО

Students International — единственное образовательное агентство, которое работает с «далекого» 1992 года. Компания работает не только в Москве и Петербурге, но и в 30 других городах России. Тысячи российских студентов получили образование за рубежом - в Европе и Америке - и начали международную карьеру с помощью SI. Здесь готовы решить любые вопросы, связанные с учебой за рубежом. Специалисты компании подберут варианты для зачисления в учебные заведения, помогут с визой и сдачей языкового экзамена IELTS, будут курировать студентов во время учебы, а также организуют родителям поездки к детям.

Выбрать страну и вуз, ознакомиться со вступительными испытаниями и просто почитать отзывы благодарных студентов можно на сайте.

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