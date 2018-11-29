Одна из сильнейших женщин России ищет родителей, которых не видела 33 года

«Жители Киренска, очень надеюсь на вашу помощь. Я родилась в вашем районе. Когда мне было два года, произошло страшное событие: мои родители убили человека, подожгли дом, а меня выбросили в реку Лена. Раньше меня звали Перфильева Оксана Юрьевна. Сейчас мне 35. Я живу в Санкт-Петербург. Знаю, что в Киренском районе у меня оставались две сестры и брат, они старше меня. Очень хочу найти своих родственников. Но, никаких документов, ни в каких архивах никто найти не может».

«ВЫЛОВИЛИ ИЗ РЕКИ»

Такое необычное сообщение появилось в одной из групп Киренска Иркутской области. Драматичная судьба женщины сразу же привлекла внимание, и местные жители вызвались помочь сироте найти своих родственников. Правда, горожане даже не предполагали, что это история одной из самых сильных женщин не только страны, но и всего мира. Сейчас Оксану все знают под фамилией Кошелева. В России она известна как «женщина-скала», которая может не только сдвинуть 40-тонные вагоны поезда, но и удержать руками два мотоцикла, рвущиеся в разные стороны.

Женщина тягает грузовики и вагоныФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Правда, сильной Оксана кажется только снаружи. Всю свою осознанную жизнь женщина мечтает найти своих маму с папой и брата с сестренками, которых она потеряла в двухлетнем возрасте…

- Я слышала несколько версий того, как это произошло, - вздыхает Оксана. – По одной из них, отец увидел зашедшего домой незнакомца. По пьяни он подумал, что это мамин любовник. Поэтому он взял ружье и выстрелил, после чего попросил сделать это же самое маму. От травм мужчина умер. Его тело родители якобы спрятали под полом в сенях. У меня была няня, которая узнала о трагедии. Но родители ей, по словам местных жителей, тоже пригрозили убийством, поэтому она молчала. Правда, долго скрывать преступление не удалось. И когда маму с папой стали искать, они пустились в бега.

Оксана попала в детский дом в двухлетнем возрасте

Мать Оксаны схватила двухлетнюю дочку и на лодке стала переплавляться через реку. В момент задержания женщина, по рассказам местных, попыталась выбросить дочку в воду. К счастью, малышку выловили местные жители.

- Это было в деревне Скобельская Киренского района Иркутской области, - рассказывает Кошелева. – Маме пришлось плыть по реке, потому что поселение, где они жили, находилось на острове. Отца арестовали через сутки после этого. Из воды меня достал председатель колхоза. Он съездил за молоком и накормил меня. А после этого меня передали в дом ребенка, из которого я позже попала в детский дом № 1 города Иркутска.

Девочка могла утонуть, но ее спасли местные жители

«В 13 ЛЕТ Я УЗНАЛА, ЧТО ПРИЕМНАЯ»

В детском доме одна из воспитательниц хотела удочерить девочку с трудной судьбой. Но суд запретил – у малышки тогда были несовершеннолетние брат и две сестренки, которые жили с бабушкой. В интернате до последнего ждали, что пенсионерка заберет младшую внучку. Но этого так и не произошло.

- В детском доме я прожила до первого класса, - делится Оксана. – В тот момент меня удочерила учительница русского языка и литературы из Читинской области Галина Кошелева. Ее фамилию я сейчас ношу. В детстве я не знала, что она мне не родная мама. Она обставила все так, будто я живу в родной семье. Она переделала все мои документы и поставила в квартире фотографии, где у нее на руках маленький ребенок. Я думала, что это я. Поэтому до 13 лет я знала, что у меня была моя мама, мой дядя и дедушка, который погиб на войне.

В первом классе Оксану удочерили

Учительница до последнего скрывала от Оксаны, что она приемный ребенок. Но девочка росла очень бойкой и непослушной. Это и сыграло в ее судьбе роковую роль.

- Я была сложным ребенком, - поясняет женщина. – С одной стороны я во многом преуспевала – была капитаном КВН и баскетбольной команды, с другой - я переживала подростковое созревание. Первая влюбленность, ночи вне дома, алкоголь, сигареты. И соседи, видев это, прыснули мне в лицо – сказывается детдомовское прошлое. Тогда я впервые и задала вопрос маме – я приемная? Ее ответ еще больше усугубил мое противостояние с миром. А у мамы были болезни, это не позволило ей сражаться с моим созреванием. И в 9 классе она меня вернула в детский дом по причине здоровья.

Оксана думала, что живет в родной семье

Узнав о приемной семье, Оксана захотела узнать свою историю. И при выпуске из детского дома ей на руки отдали все документы. Тогда она впервые и узнала о своем мрачном прошлом. В постановлении о передаче в детский дом говорилось, что родители за убийство были осуждены на 9 лет колонии.

«ХОЧУ ЗНАТЬ, ЧТО НЕ ОДНА В ЭТОМ МИРЕ»

Правда, после выпуска из детского дома Оксана была обижена на родителей и не стала искать своих родственников.

- Спортом я занялась в 23 года, - улыбается Оксана. – Что делала до этого? Как говорят, пил, курил, валялся. Пыталась получить образование, но так нигде и не доучилась. К счастью, меня все-таки наставили на правильный путь. В то время я работала помощником дизайнера и моя начальница сказала, что мне пора менять образ жизни. В это время я увидела, что в спортзал требуется инструктор тренажерного зала. Мне повезло, меня взяли. Тогда я и начала свои тренировки.

Оксана росла трудным ребенком

Чтобы забыть о прошлом Оксана посвятила свою жизнь тренажерному залу. Сейчас она мастер спорта России по пауэрлифтингу и одна из сильнейших женщин России.

- Я призерка Кубка России по силовому экстриму среди женщин, - скромно пожимает плечами Кошелева. – Рекордсмена «Книги рекордов России». Много добилась в силовом экстриме: двигала туристический автобус весом 11 тонн, 10-тонный «Камаз», вертолет Ми-8, погрузчик - 64 тонны, два вагона весом 46 тонн и многое другое. Вообще я не люблю хвастаться. Да и сейчас у меня другая мечта.

Сейчас Оксана - одна из самых сильных женщин РоссииФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Оксана признается, что к 35 годам устала от одиночества и хочет, наконец, обрести свою семью.

- Мне кажется, у любой сироты есть мечта – найти своих родных, - делится женщина. - Пока я была обижена на своих родителей, не хотела их искать. Но мы взрослеем, становимся сентиментальными. Я знаю, что моего отца зовут Перфильев Юрий Витальевич, он родился 22 июня 1959 года, мама – Перфильева Надежда Ивановна, родившаяся 1 сентября 1959 года. Как зовут брата и сестер, я не знаю, но они должны жить в Кемеровской области. Я хочу найти хоть кого-то из родственников, чтобы знать, что я в этом мире не одна.

Оксана - призерка Кубка России по пауэрлифтингуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

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