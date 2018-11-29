2018-11-29T23:32:36+03:00
Звезды

Евгений Плющенко и Яна Рудковская наняли своему пятилетнему сыну Саше логопеда

Хейтеры советуют заниматься и маме Яне Рудковской [видео]
Елена МОЛОДКИНА
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Евгений и сам пытался заниматься с маленьким Сашей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсетиЕвгений и сам пытался заниматься с маленьким Сашей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Гном Гномыч, он же маленький Саша Плющенко, сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской, - мальчик спортивный. В свои 5 лет он не просто уверенно стоит на коньках, но и виртуозно выполняет самые сложные каскады, которые воосхищают даже его папу-фигуриста.

Подписчики "Инстаграма" Гном Гномычем, как его называет мама, тоже восхищаются. Но, конечно, не все. Хейтеры критикуют мальчика за то, что он плохо выговаривает многие звуки. А его родителей - за невнимание к такой существенной проблеме. Едва ли не под каждым постом в соцсети люди пишут: "Ребенку нужен логопед!", "Наймите уже логопеда!", "Логопед вам нужен, а не хореограф".

Яна и Евгений старались не реагировать на слова недовольных подписчиков, но, видимо, все-таки прислушались к ним. И обратились за помощью к логопеду.

gnomgnomychgnomgnomych
На занятиях с логопедом в академии @angelsofplushenko
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В очередном видео в "Инсте" Гном Гномыча маленький Саша занимается с профессионалом по буквам и звукам.

- Шааар, лииист, сооок, - тянет гласные мальчик.

- Ой, хорошо сказал, и рот хорошо открыл, - хвалит Сашу педагог.

Правда, видео с занятиями все равно пришлось по нраву не всем подписчикам. Пока одни нахваливали мальчика, другие нашли, что не очень-то у него и получается, да и логопед какой-то ненастоящий. А третьи и вовсе пожелали, чтобы мама присоединилась к занятиям. "Яне бы тоже не помешало", - язвят подписчики.

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