Хорошо ли вы помните Петербург 90-х
Проверьте себя: пройдите тест «Комсомолки» и «Теремка»
Многое из того, что мы любим сегодня, появилось именно в те времена.Фото: Степан СТЕПАНОВ
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Одни считают девяностые «лихим» десятилетием, другие с упоением вспоминают ощущение свободы и открывшиеся вместе с границами возможности. Но каким бы ни было то время, многое из того, что мы любим и ценим сегодня, появилось именно в ту увлекательную эпоху.
Вот и известная сеть ресторанов русской кухни «Теремок» в этом году отмечает
20-летие и активно ностальгирует о 90-х.
Мы решили присоединиться! И предлагаем вам вспомнить, чем увлекались, куда
ходили и как одевались жители города на Неве в последние годы века.