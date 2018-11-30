2018-11-30T16:59:03+03:00
Конкурсы и тесты

Хорошо ли вы помните Петербург 90-х

Проверьте себя: пройдите тест «Комсомолки» и «Теремка»
Илья КРУШЕВСКИЙ
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Многое из того, что мы любим сегодня, появилось именно в те времена.Многое из того, что мы любим сегодня, появилось именно в те времена.Фото: Степан СТЕПАНОВ
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Одни считают девяностые «лихим» десятилетием, другие с упоением вспоминают ощущение свободы и открывшиеся вместе с границами возможности. Но каким бы ни было то время, многое из того, что мы любим и ценим сегодня, появилось именно в ту увлекательную эпоху.

Вот и известная сеть ресторанов русской кухни «Теремок» в этом году отмечает

20-летие и активно ностальгирует о 90-х.

Мы решили присоединиться! И предлагаем вам вспомнить, чем увлекались, куда

ходили и как одевались жители города на Неве в последние годы века.

Пройти тест

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