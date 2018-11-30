В Петербурге спасают уток, вмерзших в лед на водоемах

Зима в Петербурге уже всерьез вступает в свои права. Холода застали врасплох не только жителей Северной столицы, но и птиц. За семь дней активисты спасли больше десятка замерзающих в прудах уток. Водоемы покрываются льдом, а некоторые пернатые с началом зимы становятся беспомощными. За их жизнь борются неравнодушные петербуржцы, волонтеры-спасатели и ветеринары.

– Смена сезонов проводит четкую границу между здоровыми и ослабленными, травмированными птицами, – рассказывают в службе спасения животных «Кошкиспас». – За последние семь дней не было ни дня, когда бы нам не приходили все новые и новые заявки.

Бесстрашные волонтеры бросаются на помощь птицам прямо по едва замерзшему льду. У водоема в Пушкине активисты «Кошкиспаса» приехали к чернети и уточке.

– Маленькая полынья посередине пруда и птички, окруженные тесным кольцом ворон, – вспоминают спасатели. – В гидрокостюмах поползли по льду. Удалось отогнать птиц к берегу и набросить на чернеть сачок. Утку упустили. Ради нее сделали второй заход, но она неожиданно улетела.

Волонтеры спасли больше десятка уток за последнюю неделю. Фото: vk.com/koshkispas

Примерзла посреди пруда и уточка на проспекте Ветеранов: лед пришлось ломать. А набросить сачок на птицу удалось только с четвертого раза.

За последние дни спасатели побывали у водоемов на Институтском проспекте, Сердобольской и улице Бутлерова, в Парке Лесотехнической академии, в Сосновке, в поселках Металлострои , Молодежное и Левашово, в деревне Торики, у железнодорожной станции «Яхтенная», в Сертолово в Ленобласти и даже на Петропавловке. Телефон «Кошкиспаса» в это время года просто разрывается.

Спасти удалось не всех птиц: на некоторых местах уточек уже не нашли, зато где-то от неминуемой гибели забрали прямо из-под носа лисицы. Некоторые все-таки решили улететь сами. А тех, которые нуждается в помощи ветеринаров, передали в Центр реабилитации реинтродукции диких животных «Сирин». Всего за последние дни там оказались 13 уток и две казарки.

– Утки уже давно зимуют в наших водоемах. И то, что они покрываются льдом, это не страшно, но у птиц должна быть возможность перелететь на открытую воду, – рассказала «КП-Петербург» Ксения Михайлова, руководитель Центра «Сирин». – Если утка не летает, то зима для нее обернется смертью. К нам попадают птицы, которые не могут летать. Есть те, которые получили травмы еще летом и могут только плавать. Они одни на льду, еды у них нет и им остается только ждать спасения. Второй вариант – это птицы, которые пострадали из-за неправильного рациона, экологических проблем, с поврежденным оперением.

Теперь пернатых ждет обследование и лечение. Сейчас тех, кого можно со спокойной душой выпустить на волю, в «Сирине» нет. Пока уточки не выздоровеют, они будут находиться в Центре под присмотром специалистов. Весной птицы перелиняют и, сменив оперение, отправятся обратно в город.

НА ЗАМЕТКУ

Тех, кто неравнодушен к судьбе птиц в Петербурге, специалисты просят запомнить два правила. Во-первых, обращаться в МЧС или к волонтерам и ветеринарам (Например, в «Кошкиспас» по телефону 89312883622 или «Сирин» - 89046431195) стоит, если птица, которую вы видите, явно травмирована и не в состоянии лететь.

Во-вторых, петербуржцев призывают ничем не угощать пернатых. Они привыкнут к кормлению и не улетят на юг – собьются с пути естественной миграции. Водоплавающие при этом могут погибнуть на заледенелых городских водоемах, не предназначенных для зимовки. Дикие птицы способны добыть себе еду самостоятельно, а таких в городе до наступления устойчивой зимы может задерживаться много.