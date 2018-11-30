Елизавета Туктамышева: Я не первая, кто по ходу гала-концерта расставался с частью костюма

Пока поклонники Алины Загитовой и Евгении Медведевой развернули настоящую войну в Интернете, чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева готовится к финалу Гран-при, который состоится с 5 по 9 декабря в Ванкувере. Корреспондент «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» побывал в спортивном комплексе «Юбилейный», где и тренируется спортсменка.

КАК УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ТЕЛОМ

- Алексей Николаевич Мишин рассказал, что вы собираетесь усложнить произвольную программу…

- Мы заменили двойной аксель тройным флипом. Программа стала насыщеннее и смотрится лучше. Постарались при этом, чтобы сложность не сказалась на восприятии замысла постановщика.

- С вашим набором прыжковых элементов можно соперничать с юными фигуристками, освоившими «мужской» каскад «четверной лутц – тройной ритбергер»?

- В фигурном катании важно не просто заявлять сложные элементы, но и стабильно их исполнять. Если девочки, которые разучили четверной лутц, будут исполнять его стабильно, опередить их на соревнованиях будет очень сложно. Четверной лутц – самый сложный из всех существующих в фигурном катании прыжков, и будет правильно, если выигрывать турниры будут те, кто его исполняет.

- Вы прошли через сложный период превращения маленькой девочки в красивую девушку. Как меняется прыжковая техника в это время?

- У каждой по-своему. Для любой фигуристки это один из самых неприятных моментов в карьере. Ты растешь, меняешься, и нужно искать возможности управлять своим изменившимся телом. Мне кажется, если изначально техническая база заложена правильно, через подобное испытание можно пройти без потерь. Главное – не впадать в панику.

- Что нужно для изящного и непринужденного исполнения тройного акселя? Кроме тренировок у Алексея Мишина, конечно.

- Главное условие вы назвали. Многое зависит от индивидуальной прыгучести ребенка. У меня уже в детстве «дупель» (так фигуристы называют двойной аксель, – прим. ред.) получался. Двойной прыжок был очень высокий, и резервы для тройного просматривались.

Елизавета с Алексеем Мишиным.Фото: Артем КИЛЬКИН

ПОЧЕМУ ЯПОНОК ПОСТАВИЛИ ВЫШЕ

- Четыре года назад в звездном сезоне, когда были выиграны финал Гран-при, чемпионаты мира и Европы, вы стартовали практически в режиме нон-стоп. Мишин не скрывал, что ставит своеобразный эксперимент, руководствуясь практикой играющих в таком режиме теннисистов. Как был распланирован график стартов в нынешнем сезоне?

- Кроме двух этапов Гран-при у меня были два турнира серии «челленджер». Могла съездить еще на турнир в Варшаву, но это не способствовало бы подготовке к финалу Гран-при. Четыре года назад большое количество стартов было «производственной необходимостью». После тяжелой травмы, из-за которой был смазан олимпийский сезон, нужно было вернуть соревновательные ощущения и набрать международный рейтинг.

- Для вас стала неожиданностью победа на Skate Canada?

- Не то, чтобы неожиданностью. В Канаду прилетела в хорошей форме, была готова к старту. Результат действительно порадовал. После длительного перерыва стоять на высшей ступеньке пьедестала почета очень приятно! Это был бонус к хорошему выступлению. Хотя убеждена: при безошибочном прокате могу рассчитывать на высокие места на любых соревнованиях.

- Ощущения, когда стоишь на высшей ступеньке пьедестале, и в честь тебя исполняется гимн России, тоже были забыты?

- Если честно, то в тот момент нахлынули такие эмоции, что даже не узнала себя. Мне понравилось!

- На японском этапе Гран-при вы довольствовались «бронзой», пропустив вперед двух местных фигуристок. В Японии должны побеждать японки?

- В любой стране, где проходят этапы Гран-при, у судей подсознательно возникает желание поставить повыше местных участников. Внутренне была готова, что при прочих равных японки окажутся выше. Разочарования от третьего места точно не было. Оно ведь гарантировало путевку в финал. Да и стимул для работы появился. Чтобы оценки за компоненты были выше, нужно и программы усложнять, и связки вставлять.

- По ходу сезона оценка за компоненты растет в зависимости от проката или авторитета фигуристки?

- Оба фактора важны. Если ты надолго выпал из обоймы ведущих, то наивно рассчитывать, что после первого удачного выступления получишь максимальные баллы за компоненты. С каждым удачным стартом благосклонность судей возрастает. Меня практически четыре года не было на главных стартах сезона, и это сейчас сказывается на оценках. Спокойно отношусь к тому, что уступаю в компонентах многим соперницам. Это как раз резерв для выступления на следующих турнирах.

ФОНТАН ИДЕЙ

- Почти год в группе Мишина тренировалась знаменитая итальянская фигуристка Каролина Костнер. Что вы почерпнули у нее?

- Занимаясь на одном льду с Каролиной, поняла, что гораздо важнее любить дело, которым занимаешься, чем получать медали на соревнованиях. Итальянская фигуристка живет в гармонии с собой, очень разумно подходит к тренировочному процессу. У нее никогда не было эмоциональных срывов. Каролина – очень позитивный человек. После занятий с ней в одной группе уже не так эмоционально реагирую на многие негативные вещи.

Елизавета Туктамышева на тренировочном катке спорткомплекса «Юбилейный».Фото: Артем КИЛЬКИН

- Юных фигуристок, которые тренируются сейчас на одном льду с вами, рассматриваете как конкуренток?

- Они для меня младшие подруги. Хочу, чтобы у девчонок все сложилось. В моей карьере уже столько всего было, что могу делиться опытом, помогать Алексею Николаевичу в работе. Добрая атмосфера в группе очень важна, и у нас она есть. С Соней Самодуровой мы рядом и на катке, и в раздевалке. Очень забавная девчонка. Рада, что в первый свой взрослый сезон она попала в финал Гран-при. Круто, что две фигуристки из группы Мишина будут в финале! Два фигуриста у него в финале раньше были, а две фигуристки – никогда.

- Проблем с акклиматизацией с учетом разницы во времени между Москвой и Ванкувером не будет?

- Мне довольно сложно перестроиться на новый часовой пояс. В Питере придерживаюсь строгого режима, а в самолетах засыпаю с трудом. Только спортсменам негоже жаловаться на подобные проблемы. Нужно в любом состоянии выходить на лед и показывать максимум, на что способен.

КАК Я СТАЛА КОММЕНТАТОРОМ

- Во время этапа Гран-при в Хельсинки Мишин признался, что идея показательного номера, который произвел настоящий фурор, принадлежала ему. Долго пришлось уговаривать вас продемонстрировать элементы стриптиза на льду?

- Алексей Николаевич всегда фонтанирует идеями, которые воспринимаются «на ура». Он ведь хорошо меня знает! Другой человек, может, и не согласился бы, но меня долго уговаривать не пришлось. Но не ожидала, что номер произведет такой фурор. Ведь я не первая, кто по ходу гала-концерта расставался с частью костюма! Хотелось сделать настоящий показательный номер, и, по-моему, он получился.

- Не сомневаюсь, что в Ванкувере вы его покажете. А на чемпионате России в Саранске рискнете?

- Посмотрим. Будет возможность – новый показательный номер придумаем. Хотя главное сейчас – чисто откатать соревновательные программы.

- Еще на вашей первой пресс-конференции после завоеванного в 12 лет «серебра» на чемпионате России отметил образную речь и умение держаться на публике. Как оцениваете дебют в роли комментатора соревнований по фигурному катанию на этапе Гран-при в Москве?

- Мне очень понравилось! Получила такой заряд эмоций, который сопоставим с соревновательными. Давно мечтала поработать на комментаторской позиции. Надеюсь, и в будущем представится такая возможность.

- Не обиделись на вас фигуристы, чьи выступления вы разбирали?

- Нет, конечно! Старалась ничего плохого ни о ком не говорить. Все только по делу. Сама стараюсь посмотреть записи своих выступлений с комментариями Татьяны Анатольевны Тарасовой. Всегда узнаешь что-то полезное.

- Чем вызвана ваша сверхактивность в социальных сетях в нынешнем сезоне?

- Требованиями современной жизни. Нужно ведь не только радовать болельщиков на соревнованиях, но и постоянно напоминать о себе своим поклонникам.

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