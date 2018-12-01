В Петербурге полицейский спас водителя из горящей машины

В среду, 28 ноября все петербургские СМИ облетели фотографии серьезной аварии на дамбе. Пробив ограждение и вылетев с дороги, прямо у надземного перехода на обочине трассы полыхала иномарка. При первом взгляде казалось, что выжить в огненном аду было невозможно, но случилось почти чудо – водителя из горящей машины успел вытащить проезжавший мимо полицейский.

- Прапорщик внутренней службы Павел Киселев ехал по служебным делам из Кронштадта в Петербург, когда шедший перед ним автомобиль резко вильнул вправо и вылетел с дороги, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

После удара об ограждение, иномарка моментально вспыхнула. Фото: vk.com/unreleased_dtp

От удара машина пробила ограждение и сразу же вспыхнула. Полицейский тут-же остановил служебный «Форд» и выскочил, чтобы помочь людям. По счастью, в салоне разбитой иномарки был только водитель, но одежда на нем уже горела. Прапорщик сумел вытащить мужчину из огня и отнести его на безопасное расстояние, ведь в автомобиле еще мог взорваться бензобак.

Но, видимо, у 55-летнего петербуржца, который был за рулем машины, оказался очень сильный ангел-хранитель, ведь в то же время на дамбе оказалась и карета скорой помощи.

Следователь главка Екатерина Александрова, которая ехала вместе с полицейским, остановила реанимобиль. Медики перевязали пострадавшего и экстренно отвезли его в больницу с тяжелейшими ожогами. По словам врачей, если бы не самоотверженность Павла Киселева, то водитель бы погиб в считанные минуты.

Машина сгорела дотла, шансов у водителя спастись почти не было. Фото: Пресс-служба ГУ МВД По СПб и ЛО

Надо сказать, что прапорщику не впервой спасать жизни петербуржцев. Год назад он прыгнул в реку, когда увидел, как в Неве тонет человек, упавший в воду и вытащил несчастного.

Естественно, что оба поступка не могли не остаться незамеченными – по решению руководства петербургского главка Павел Киселев получит поощрение. Ну а народное звание «ангела-спасителя» ему уже и так присвоили простые горожане.