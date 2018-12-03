«Она отбросила ребенка и попала под колеса»: Беременная сотрудница военной полиции перед смертью в ДТП успела спасти старшего сына

30-летняя юрисконсульт военной полиции из Ленобласти Екатерина Домарева познакомилась со своим будущим мужем Андреем в военном городке. Мужчина работает управляющим столовой в одной из войсковых частей. По словам друзей, Катя с Андреем сразу же нашли общий язык и влюбились друг в друга с первого взгляда. В 2010 году влюбленные поженились. А четыре года назад у пары родился сынишка.

- Ира с Андреем мечтали о большой семье, поэтому хотели еще одного ребенка, - рассказывает сестра Екатерины Татьяна. – И восемь месяцев назад сестра обрадовала мужа, что они ждут пополнение. Счастливые супруги стали готовиться к рождению малыша. Купили все нужные вещи и ждали родов. Малыш должен был появиться на свет 1 января. Так бы и вышло, если бы не один лихач.

Екатерина ждала второго ребенка Фото: предоставлено родственниками

Сын Екатерины захворал, а супруг был на работе. Поэтому Катя пошла утром с ребенком в больницу одна. Мать с сыном хотели перейти дорогу на пешеходном переходе. Первая машина остановилась перед «зеброй», но ехавшая за ней иномарка вылетела на обочину прямо в них.

- Катя заметила машину и успела отбросить сына, - плачет сестра Екатерины. – Но сама спастись она не смогла. Машина, как я поняла, снесла ее и дорожный знак. От удара о столб сестра получила открытую черепно-мозговую травму. Внутренние разрывы, по словам врачей, последствия удара о машину. Она жила после ДТП еще полтора часа. Тело боролось ради малыша. Но так как госпиталь не оборудован специальной аппаратурой и персоналом, ребенка тоже не смогли спасти.

Машина вылетела с дороги Фото: предоставлено родственниками

Сразу же после аварии водителя задержали и взяли под арест.

- К ней после аварии водитель даже не подошел, - поясняет сестра погибшей. - Он ехал, увидел остановившуюся машину. И, по его словам, ушел от столкновения вправо. От удара у него сработала подушка. Поэтому он якобы не видел, что произошло. Все это случилось из-за превышения скорости. Он, говорят, ехал 100-110 километров в час при разрешенных 40.

Спасти Екатерину не удалось Фото: предоставлено родственниками

К счастью, 4-летний сын Екатерины в аварии не пострадал. Мама успела отбросить ребенка так, что машина его не задела.

- У ребенка две болячки на руке, - поясняют родственники Екатерины. – Супруг сейчас в шоке. Мальчику пока не сказали о смерти матери. Он думает, что она просто в больнице после аварии. Не знаем, как ему все объяснить. Воспитывать его теперь будет папа.

К слову, сам водитель на связь с родственниками Екатерины так и не вышел. Родные женщины сейчас занимаются организацией похорон.