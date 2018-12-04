2018-12-04T00:03:03+03:00
Звезды

Глубоко беременная Елизавета Боярская впервые откровенно показала свой живот

Актриса с мужем Максимом Матвеевым снова ждут мальчика [фото]
Елена МОЛОДКИНА
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Елизавета Боярская готовится к рождению второго сына. Фото: InstagramЕлизавета Боярская готовится к рождению второго сына. Фото: Instagram
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Уже совсем скоро актриса Елизавета Боярская станет дважды мамой. И хотя ее интересное положение уже давно не секрет, фото, откровенно подтверждающих, что Елизавета носит под сердцем ребенка, она не показывала.

А тут решилась и выложила в свой "Инстаграме" снимок, после которого сомнений в беременности актрисы уж точно не остается.

- Первая рабочая зимняя неделя!!! Поехали! Обожаю декабрь, - мой самый любимый месяц в году! - подписала фото Боярская.

lizavetabolizavetabo
Обожаю декабрь
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В комментариях посыпались сплошные комплименты. Подписчики отмечают, что беременность Боярской к лицу, что Лиза выглядит свежей, юной и очень счастливой.

Напомним, о будущем втором ребенке Елизаветы Боярской и Максима Матвеева стало известно еще в сентябре. Сам дедушка Михаил Боярский подтверждал слухи в интервью "Комсомольской правде в Санкт-Петербурге". И говорил, что дочь снова ждет мальчика. Будущему внуку уже и имя придумали, но пока держат в секрете.

Несмотря на "интересное положение", Елизавета продолжала работать, а в свободное время она гуляла с семьей по Петербургу.

К слову, Андрюше, первому сыну актерской четы, сейчас уже шесть лет, и он тоже готовится к появлению на свет младшего братишки.

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