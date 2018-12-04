Тульская щедрость «Зенита»

ОРУЖИЕ ВМЕСТО ФУТБОЛА

Российский футбол живет по своим, особенным понятием. Особенно, когда на стыке осени и зимы превращается из летнего вида спорта в полузимний. Потому рассуждения некоторых тренеров о том, что они в бытность игроками выходили на двадцатиградусный мороз и это считалось нормальным, никого не удивляют. Матч в Туле, где «Арсенал» с «Зенитом» устроили голевую феерию с перемешку с клоунскими номерами, наглядно показал, во что может превратиться полузимний футбол.

ДОБРАЛИСЬ ДО БОТИНОК

Хотя сначала все же о происходящем за пределами поля. Несмотря на то, что для Тулы это был последний матч в году, ажиотажа в городе не наблюдалось. Утро понедельника ничем не напоминало приезд не просто «Зенита» с Артемом Дзюбой, но и лидера чемпионата. О предстоящем матче нельзя было узнать даже из плакатов - их просто нигде не было.

Погуляв по городу, можно было наткнуться лишь на одну футбольную точку — магазин атрибутики «Арсенала». Впрочем, болельщики «Зенита» оказались к нему равнодушны. Гораздо больше питерских гостей заинтересовала нефутбольная достопримечательность Тулы. И это вовсе не магазин самоваров, а местный оружейный музей. Где можно было ознакомиться и со средневековыми музейными экспонатами.

Все в городе в городе чинно и спокойно, как в обычный будний день. Внушительные группы с зенитовской атрибутикой прохожих не пугали, стычек между «зенитчиками» и болельщиками «Арсенала» тоже не наблюдалось. А перед матчем эту вероятность и вовсе свели к нулю, разделив потоки болельщиков задолго до входа на стадион.

Зимнее время — зимние правила прохода на стадион. Такого даже на финале чемпионата мира не было! Вчера в Туле требовалось показывать не только содержимое карманов, но и снимать...обувь.

ЗАЛП ДЛЯ ДЗЮБЫ

«Арсенал» и Дзюба. Как много переплетено между ними! Ведь именно с «Арсенала» началось восхождение нападающего, который завершает год безоговорочно лучший игроком по всем возможным опросам. Ударная весна в форме «Арсенала» , несколько важнейших мячей за него стали фундаментом, который позволил Дзюбе вернуться в сборную, стать героем чемпионата мира, а потом и на белом коне возвратиться в «Зенит».

Только вот его болельщики вчера удивили отношением к кумиру миллионов. Удивили еще на разминки, разрядившись матерной кричалкой в адрес нападающего. Что произошло? По одной версии фанатам не понравилось позирование Дзюбы в форме хоккейного СКА. Другие заверяли, что дело в чем-то другом- более свежем. Единого мнения не наблюдалось.

Зато болельщики «Арсенала» встретили Артема благодарным ревом и мощными аплодисментами.

Уже на первых минутах пришлось вспомнить, что игра в зимнюю погоду — отличный сюжет для съемки комиксов. У соперников зияли нетипичные для игры такого уровня пустоты в середине поля, впрочем, столь же свободно почему то было и в центре защиты «Зенита».

Первый гол в его ворота пришел оттуда, но... Кангва простреливал с острого угла из такого положения, которое в ворота попасть не позволяет. Но свою роль сыграла обледенелое поле — голкипер «Зенита» Андрей Лунев сначала поймал мяч, а потом закатился с ним в воротам.

На некоторое время команды наладили контроль над мячом, выгоду из чего первым извлек «Зенит». Передача в штрафную бразильца Эрнани и удар в касание Далера Кузяева выглядели отрепетированными 1:1. После этого опять настало время типичного для мороза футбола - с неуклюжими падениями, стычками, странными отскоками. И снова ошиблись защитники «Зенита», позволившие Мирзову не просто войти в штрафную с мячом, но еще и прицельно пробить. Лунев в этой ситуации вряд ли бы спас даже на идеальном газоне.

Перед свиском на перерыв сравнять счем мог Дзюба и снова после нелепой ошибки, на этот раз хозяев.

КОГДА ОБЕ КОМАНДЫ СТОРОНЯТСЯ ОСТОРОЖНОСТИ

Второй тайм выглядел похожим. С той лишь разницей, что чем дальше, тем сложнее было отличить футболистов. Все заканчивать «Арсенал» мог еще в середине тайма, когда Кангва после нелепого отскока мяча выскочил один на один, пробил мимо вратаря и попал в штангу.

«Зенит» уже через две минуты привел в исполнение давний футбольный закон: «Раз не забиваешь ты- забьют тебе». Дзюба поморолся за верховой мяч, Дриусси в касание откатил назад Эрнани и зенитовский бразилец, тоже в касание, забил первый мяч в сезоне.

Хищный спринт за мячом Дзюбы убедил, что ничья «Зенит» не устроит. Только на победу был согласен и «Арсенал». За открытым футболом, без середины поля наблюдать было увлекательно. Результат как и ожидалось, определился по наибольшему числу ошибок. Которые чаще допускали гости.

Сначала снова за хозяев сыграло обледенелое поле — защитник «Зенита» Миха Мевля пытаясь перехватить мяч, рухнул на газон, Иванович не успел блокировать удар и «Арсенал» снова впереди. А через три минуты нападающий хозяев Зелимхан Бакаев снова получил слишком много свободы перед штрафной «Зенита» и пробил так, что взять этот удар Луневу было бы сложно даже в идеальных погодных условиях.

Семак отреагировал на это, выпустив в пару к Дзюбе еще одного большого нападающего, Антона Заболотного, но на этот раз сдвоенный центр результата «Зениту» не принес. Многие атаки сине-бело-голубых вязли еще до штрафной площади «Арсенала». Судейский свисток совпал с восторженным забегом игроков хозяев по морозному стадиону, а «Зенит» отправляется домой работать над ошибками.

Чтобы уйти на зимний перерыв на первом мессте в следующей встрече надо обязательно побеждать «Рубин». Дыхание за спиной преследующего «Краснодара» становится все громки - отрыв «Зенита» сократился до двух очков.