2018-12-04T16:38:22+03:00
Общество

Фрунзенский радиус сдадут в мае 2019 года

К этому моменту Смольный собирается получить контроль над «Метростроем»
Ирина СЕБЕЛЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Метро на "Проспекте Славы" откроют лишь через полгодаМетро на "Проспекте Славы" откроют лишь через полгода
Изменить размер текста:

Напомним, основные проблемы у «Метростроя» связаны со строительством Фрунзенского радиуса. Станции должны были сдать в конце этого года (обещали раньше, но денег на достройку так и не увидели – прим. авт.). Теперь сроки перенесены почти на полгода.

- Строительная готовность трех новых станций на юге города – «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Южная» - составляет 90 процентов, - рассказали в пресс-службе Смольного. – Но ввести их в срок – к 20 декабря 2018 года – не удастся.

Новый крайний срок: май 2019 года. В самом «Метрострое говорят»: основные работы придутся на монтаж инженерных сетей – они выполнены всего на 60 процентов. Кроме того, нужно закончить отделку станций. Пешеходные переходы на «Проспекте Славы» и «Дунайской» практически готовы.

- Для того, чтобы город получил новые станции, нам нужны даже не дополнительные инвестиции или обещанные на бумаге средства, а просто быстрая работа профильного комитета с документацией по ранее осуществленным работам, - сказано в заявлении «Метростроя». – Быстрая приемка выполненных работ позволит не снижать темпы строительства и планомерно выполнять задачи, своевременно выплачивая зарплату инженерам и рабочим.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Контрольный пакет акций «Метростроя» должен принадлежать городу. Об этом на совещании, посвященном развитию метрополитена заявил врио Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Это необходимо для того, чтобы управлять ситуацией и нести консолидированную ответственность, - цитируют градоначальника в пресс-службе Смольного.

Напомним, о том, что город хочет увеличить свою долю, поговаривали давно. Но официально об этом стало известно неделю назад. Планами в ходе пленарного заседания Международного форума транспортной инфраструктуры поделился вице-губернатор Игорь Албин. Теперь намерение оформилось в губернаторское поручение.

- Процедура приобретения контрольного пакета акций займет полгода и завершится к апрелю -маю 2019 года, - рассказал Албин.

Отметим, сейчас доля Петербурга в пакете акций 46 процентов. Они поделены между ГУП «Санкт-Петербургский метрополитен» (25 процентов) и комитетом имущественных отношений (21 процент). Чтобы иметь возможность «управлять ситуацией», необходимо купить еще минимум 5 процентов акций. В самом Смольном говорят, что доля может увеличиться до 53 процентов.

- Владение контрольным пакетом акций ОАО «Метрострой» позволит стабильно развивать подземку, строить новые станции, - уверен Александр Беглов. - Ежедневно метро перевозит около двух миллионов человек, это более 40 процентов пассажирских перевозок. В Петербурге работает 69 станций. Но этого очень мало для нашего мегаполиса – некоторые районы вообще не охвачены метрополитеном.

В самом «Метрострое» комментировать заявление врио губернатора пока не готовы. Наличие каких-либо действующих договоренностей представители компании не подтверждают, но и не опровергают. Тем временем, сам Беглов отметил, что с этого момента правительство рассматривает «Метрострой», как городскую компанию.

- Смольный примет соответствующие меры по санации компании, сохранению ее коллектива и вывода из финансового кризиса, - рассказал по итогам совещания вице-губернатор Игорь Албин.

Впрочем, эксперты относятся к такому решению Смольного достаточно настороженно.

- Контроль, конечно, нужен, - уверен президент НИИ ВШЭ в Петербурге Александр Ходачек. Но различные действия, например, участие в конкурсах, будут осложнены. Для меня это пока что непонятное действие. Я бы деньги все же направил на другие вещи. Просто надо спрашивать с «Метростроя», как с монополиста. Вход в контрольный пакет позволит назначать руководителя, осуществлять финансовое планирование. Но и ответственность будет другая: тогда и администрация будет виновата, что метро плохо строят.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Добровольный отзыв средств для очищения «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень»
Производитель средства «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень» 500 мл объявил об отзыве данного продукта и распространил обращение к потребителям, в котором рекомендует прекратить его использование в случае, если он уже был приобретен в торговых сетях
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Новости 24
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму