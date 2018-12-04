Фрунзенский радиус сдадут в мае 2019 года

Напомним, основные проблемы у «Метростроя» связаны со строительством Фрунзенского радиуса. Станции должны были сдать в конце этого года (обещали раньше, но денег на достройку так и не увидели – прим. авт.). Теперь сроки перенесены почти на полгода.

- Строительная готовность трех новых станций на юге города – «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Южная» - составляет 90 процентов, - рассказали в пресс-службе Смольного. – Но ввести их в срок – к 20 декабря 2018 года – не удастся.

Новый крайний срок: май 2019 года. В самом «Метрострое говорят»: основные работы придутся на монтаж инженерных сетей – они выполнены всего на 60 процентов. Кроме того, нужно закончить отделку станций. Пешеходные переходы на «Проспекте Славы» и «Дунайской» практически готовы.

- Для того, чтобы город получил новые станции, нам нужны даже не дополнительные инвестиции или обещанные на бумаге средства, а просто быстрая работа профильного комитета с документацией по ранее осуществленным работам, - сказано в заявлении «Метростроя». – Быстрая приемка выполненных работ позволит не снижать темпы строительства и планомерно выполнять задачи, своевременно выплачивая зарплату инженерам и рабочим.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Контрольный пакет акций «Метростроя» должен принадлежать городу. Об этом на совещании, посвященном развитию метрополитена заявил врио Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Это необходимо для того, чтобы управлять ситуацией и нести консолидированную ответственность, - цитируют градоначальника в пресс-службе Смольного.

Напомним, о том, что город хочет увеличить свою долю, поговаривали давно. Но официально об этом стало известно неделю назад. Планами в ходе пленарного заседания Международного форума транспортной инфраструктуры поделился вице-губернатор Игорь Албин. Теперь намерение оформилось в губернаторское поручение.

- Процедура приобретения контрольного пакета акций займет полгода и завершится к апрелю -маю 2019 года, - рассказал Албин.

Отметим, сейчас доля Петербурга в пакете акций 46 процентов. Они поделены между ГУП «Санкт-Петербургский метрополитен» (25 процентов) и комитетом имущественных отношений (21 процент). Чтобы иметь возможность «управлять ситуацией», необходимо купить еще минимум 5 процентов акций. В самом Смольном говорят, что доля может увеличиться до 53 процентов.

- Владение контрольным пакетом акций ОАО «Метрострой» позволит стабильно развивать подземку, строить новые станции, - уверен Александр Беглов. - Ежедневно метро перевозит около двух миллионов человек, это более 40 процентов пассажирских перевозок. В Петербурге работает 69 станций. Но этого очень мало для нашего мегаполиса – некоторые районы вообще не охвачены метрополитеном.

В самом «Метрострое» комментировать заявление врио губернатора пока не готовы. Наличие каких-либо действующих договоренностей представители компании не подтверждают, но и не опровергают. Тем временем, сам Беглов отметил, что с этого момента правительство рассматривает «Метрострой», как городскую компанию.

- Смольный примет соответствующие меры по санации компании, сохранению ее коллектива и вывода из финансового кризиса, - рассказал по итогам совещания вице-губернатор Игорь Албин.

Впрочем, эксперты относятся к такому решению Смольного достаточно настороженно.

- Контроль, конечно, нужен, - уверен президент НИИ ВШЭ в Петербурге Александр Ходачек. Но различные действия, например, участие в конкурсах, будут осложнены. Для меня это пока что непонятное действие. Я бы деньги все же направил на другие вещи. Просто надо спрашивать с «Метростроя», как с монополиста. Вход в контрольный пакет позволит назначать руководителя, осуществлять финансовое планирование. Но и ответственность будет другая: тогда и администрация будет виновата, что метро плохо строят.