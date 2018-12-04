2018-12-04T18:26:17+03:00
Спорт

Вихрь спорта пронесся над Москвой

Специально для фестиваля SN PRO EXPO 2018 организаторы Vortex Sport подготовили неслыханное доселе событие – большое Гран-При, в котором соревновались 8 команд, собранных самыми крупными русскоязычными спортивными ютуб-каналами
Степан СТЕПАНОВ
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На Гран-При соревновались 8 команд.На Гран-При соревновались 8 команд.
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Может ли спортивный проект, который только осенью 2017 года появился как идея и начал делать первые шаги, постепенно завоевывая популярность на Youtube, спустя всего год стать главным открытием и главным прорывом на крупнейшем в России фестивале спорта и здорового образа жизни? Возможно ли, что далеко не самый большой по площади стенд на выставке привлечет к себе львиную долю зрителей из 50 000 человек, которые 10 и 11 ноября приезжали в Сокольники? И может ли вообще хоть где-то случиться так, что один обладатель рекорда из Книги Гиннеса будет соревноваться с другим в очном противостоянии, а чемпион мира по армрестлингу сразится с популярным фитнес-блогером? Ответ – да, если речь идет о проекте Vortex Sport.

Это соревнование, где лучшие представители различных видов спорта соревнуются между собой на специальной арене, оборудованной для упражнения на силу и выносливость. И оно уже набрало немалую популярность в сети Интернет. Специально для фестиваля SN PRO EXPO 2018 организаторы Vortex Sport подготовили неслыханное доселе событие – большое Гран-При, в котором соревновались 8 команд, собранных самыми крупными русскоязычными спортивными ютуб-каналами. Да и призовой фонд был очень солидный для российских силовых видов спорта – один миллион рублей.

Благодаря этой задумке на одной площадке сосредоточилось небывалое количество медийных звезд, чемпионов мира и рекордосменов. 32 атлета приняли участие в соревновании, а среди них были как популярные фитнес-блогеры: Алексей Шреддер, Виктор Блуд, Денис Зиновьев, так и обладатели невероятных спортивных рекордов : Дмитрий Насонов, Максим Трухоновец, Денис Саратов, Дзамболат Цориев. Что ни имя – то легенда в своем виде спорта. А за спинами участников стояла мощь таких монстров отечественного ютуба как Игорь Войтенко, Артем Тарасов, Железный рейтинг, Fitstars и True Gym.

Такое скопление звездных имен и трехмесячная подготовка и раскрутка шоу привели к тому, что зрители в течении двух дней подряд с утра и до закрытия выставки плотным кольцом окружали площадку, пытаясь хоть краем глаза увидеть своих любимцев и поддержать их во всю мощь своих легких. Места для всех желающих катастрофически не хватало и болельщики использовали все возможности вплоть до строительных элементов, приставных лестниц и соседних стендов для того, чтобы наблюдать за жаркими баталиями, которые разворачивались на площадке Vortex Sport.

На турнире зрители увидели 23 противостояния, которые в просторечии именуются «зарубами». Судьба главного приза оставалось неизвестной до самой последней минуты самого последнего из них. И под оглушительный рев толпы победу вырвала команда youtube-канала Fitstars из Санкт-Петербурга, капитаном которой являлся легендарный герой многочисленных видеороликов в стиле «самый жесткий парень в России» - Виктор Блуд.

После завершения турнира организаторы фестиваля признали, что проект Vortex Sport стал главным открытием, дебютом и прорывом всего SN PRO EXPO и предложили на следующий год устроить большую арену с трибунами, которые могли бы вместить всех желающих. «Вихрь Спорта» пронесся над столицей и как и говорилось в девизе организации «объединил всех сильнейших». Эти два дня подарили болельщикам по-настоящему яркое и запоминающееся шоу, а спортсменам из совершенно разных видов спорта дали редкую возможность сразиться друг с другом и выиграть большой приз.

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