«Просто фея»: Ольга Бузова подарила маленькой поклоннице корову и десять кур

"Самая добрая девочка в мире", "Умничка", "Огромной души человек", "Настоящая волшебница" или просто "Фея" - теперь так называют Ольгу Бузову "ее люди". И неспроста. О том, что Ольга исполняет мечты, она рассказала сама.

- Мне очень часто приходят на почту письма с просьбами дать денег, я уже привыкла к этому. Причем часто пишут мужчины и просят на новый айфон или приставку. Но бывают очень искренние и теплые письма с такими просьбами, которые берут за душу, - начала свой рассказ о добрых делах певица, актриса, писательница, дизайнер, ведущая, а теперь еще и волшебница Бузова.

Недавно звезде на почту пришло письмо от 10-летней девочки, которое она написала втайне от мамы и попросила сделать подарок ей на день рождения. Ни денег, ни нарядных платьев, ни игрушек она не просила. Девочка хотела в подарок корову и десять кур. И еще дрова - ну это уже бабушке на зиму. Школьница обещала в письме, что когда вырастет и заработает денег, то все отдаст Ольге.

- Я была так тронута этим письмом... Созвонилась с этой семьей и выполнила их желания, как фея. И желание этой принцессы. Я дополнила сама список и платье все-таки отправила, ведь настоящие принцессы должны быть в роскошных нарядах на своих балах, - поделилась добром Ольга.

Но свою "волшебную палочку" звезда в долгий ящик не откладывала и взмахнула ею для исполнения еще одного заветного желания.

На сей раз автор письма - женщина из маленького села Паново, что в Омской области. Она написала, что в местный Дом культуры нужны два костюма - Снегурочки и Деда Мороза. Старые, купленные еще в 1985 году, давно износились.

- Костюмы я уже приобрела, теперь осталось отправить их в Омск, а оттуда в Паново. Но для этого мне нужна помощь моих людей. Может, кто-то летит из Москвы в Омск в ближайшее время и сможет передать костюмы? - бросила Ольга клич в своем "Инстаграме".

Поклонники уверены, что долго искать помощников не придется, и совсем скоро Бузова выложит новый пост о том, как Дед Мороз и Снегурочка из Паново поздравляют детишек с Новым годом.