2018-12-04T22:51:48+03:00
Звезды

«Просто фея»: Ольга Бузова подарила маленькой поклоннице корову и десять кур

И ищет тех, кто поможет отправить в Омскую область костюмы Деда Мороза и Снегурочки
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Ольга Бузова - настоящая волшебница! Фото: InstagramОльга Бузова - настоящая волшебница! Фото: Instagram
Изменить размер текста:

"Самая добрая девочка в мире", "Умничка", "Огромной души человек", "Настоящая волшебница" или просто "Фея" - теперь так называют Ольгу Бузову "ее люди". И неспроста. О том, что Ольга исполняет мечты, она рассказала сама.

- Мне очень часто приходят на почту письма с просьбами дать денег, я уже привыкла к этому. Причем часто пишут мужчины и просят на новый айфон или приставку. Но бывают очень искренние и теплые письма с такими просьбами, которые берут за душу, - начала свой рассказ о добрых делах певица, актриса, писательница, дизайнер, ведущая, а теперь еще и волшебница Бузова.

Недавно звезде на почту пришло письмо от 10-летней девочки, которое она написала втайне от мамы и попросила сделать подарок ей на день рождения. Ни денег, ни нарядных платьев, ни игрушек она не просила. Девочка хотела в подарок корову и десять кур. И еще дрова - ну это уже бабушке на зиму. Школьница обещала в письме, что когда вырастет и заработает денег, то все отдаст Ольге.

- Я была так тронута этим письмом... Созвонилась с этой семьей и выполнила их желания, как фея. И желание этой принцессы. Я дополнила сама список и платье все-таки отправила, ведь настоящие принцессы должны быть в роскошных нарядах на своих балах, - поделилась добром Ольга.

Но свою "волшебную палочку" звезда в долгий ящик не откладывала и взмахнула ею для исполнения еще одного заветного желания.

На сей раз автор письма - женщина из маленького села Паново, что в Омской области. Она написала, что в местный Дом культуры нужны два костюма - Снегурочки и Деда Мороза. Старые, купленные еще в 1985 году, давно износились.

- Костюмы я уже приобрела, теперь осталось отправить их в Омск, а оттуда в Паново. Но для этого мне нужна помощь моих людей. Может, кто-то летит из Москвы в Омск в ближайшее время и сможет передать костюмы? - бросила Ольга клич в своем "Инстаграме".

Поклонники уверены, что долго искать помощников не придется, и совсем скоро Бузова выложит новый пост о том, как Дед Мороз и Снегурочка из Паново поздравляют детишек с Новым годом.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пожар на складе с бумажной продукцией в Петербурге: ранг сложности повышен уже до №3
Петербургские полицейские устанавливают личность мужчины, погибшего под колесами товарного поезда
Аэропорт Пулково не назовут в честь Петра Первого, несмотря на желание горожан
«Лада» столкнулась «лоб в лоб» с грузовиком в Волховском районе
Смертельное ДТП: иномарка вылетела на встречку под «КамАЗ» в Петергофе
В Ленобласти петербуржца похитили ради 150 тысяч рублей
«Пулково» встретил 17 –миллионного пассажира в 2018 году
В Купчино возобновят строительство инфекционной больницы
Инновационный центр «Буревестник» открылся в Петербурге
Ветераны и блокадники в Петербурге получат более 1,7 млрд рублей
Петербургский метрополитен рассказал о желтых конструкциях между вагонами
Контрольно-счетная палата проверит строительство стадиона «Санкт-Петербург»
Александр Дрозденко: «У меня честный Instagram»
На дорогах Приморского района с разницей в час эпично сгорели две легковушки
При рождении второго ребенка нуждающиеся семьи Ленобласти получат квартиру
Дрозденко рассказал о развитии экспорта в Ленобласти
В Петербурге на час закрывали для проверки метро «Чернышевская»
Смольный купит 15 квартир для сирот на 34 миллиона рублей
Дед Мороз прокатит петербуржцев на ретросоставе метро
Перекресток улиц Маршала Захарова и Десантников залило кипятком из-за прорыва трубы
Смольный увеличит долю в «Метрострое» до контрольной
Прокуратура нашла нарушения при организации питания в школах и детсадах
В Ленобласти открылась «добрая» выставка молодых художников-инвалидов
Прокуратура изымет енотов и белок из зоопарка в Зеленогорске
Беглов подписал закон о расширении направлений для маткапитала в Петербурге
Антимонопольщки отменили конкурс на закупку эскалаторов для «Техноложки»
В Петербурге школьник создал профсоюз учеников и попал под угрозу исключения
На Кленовой улице в Сертолово ночью сгорели две машины