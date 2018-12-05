2018-12-05T12:44:40+03:00
Общество

Куда звонить в Петербурге зимой 2018-2019 года, если во дворе плохо убирают снег

В Северной столице заработал многоканальный телефон «горячей линии» Комитета по благоустройству. По нему можно звонить и оставлять жалобы на плохую уборку снега в Петербурге зимой 2018-2019 года
Степан СТЕПАНОВ
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Куда можно позвонить и оставить жалобу на плохую уборку снега в Петербурге зимой 2018-2019 года.Куда можно позвонить и оставить жалобу на плохую уборку снега в Петербурге зимой 2018-2019 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Похоже, зима окончательно пришла в Петербург. На тротуарах появились первые сугробы, а коммунальщики перешли на повышенный режим работы. Что касается горожан, то они также могут помочь сделать наш город чище. Для этого можно позвонить на «горячую линию» и сообщить, где плохо убирают снег. «Комсомольская правда» составила для вас полезные мини-справочник с телефонами в Петербурге, куда можно обратиться в случае необходимости.

Многоканальный телефон «горячей линии» Комитета по благоустройству в Петербурге: (812)

576-14-83.

Телефон дежурной службы Комитета: (812) 314-60-13.

По вопросам уборки улиц и магистралей в нашем районе отвечает СПБ ГУДП «Центр»: (812) 717-03-71

По вопросам уборки дворовых территорий можно обратиться в Жилкомсервисы Петербурга по телефонам:

ЖКС №1: (812) 273 26-02, 272 86-79;

ЖКС №2: (812) 318 09-07, 318 09-07 доб. 0437;

ЖКС №3: (812) 271 31-33, 271 54-68.

Круглосуточно работает телефон дежурной службы администрации ЦР: (812) 274-23-10.

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