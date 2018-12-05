2018-12-05T16:05:16+03:00
Звезды

Елизавета Боярская родила второго сына в частной клинике в Петербурге

Счастливые родители пока не выбрали имя малышу
Людмила ИЛЬИНАПетр КИБЕР
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Елизавета Боярская и Максим Матвеев стали родителями во второй раз.Елизавета Боярская и Максим Матвеев стали родителями во второй раз.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Актеры Елизавета Боярская и Максим Матвеев во второй раз стали родителями. Счастливое событие в их семье произошло ночью 5 декабря. Как рассказала «Комсомолке в Петербурге» мама Елизаветы Боярской Лариса Луппиан, роды прошли хорошо, хоть малыш и появился на свет раньше срока. Напомним, появления ребенка в семье Боярских ждали к концу декабря, но малыш, видимо, решил отметить Новый 2019 год вместе со всеми.

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- Спасибо за поздравления! Лиза и ребеночек чувствуют себя хорошо, - радуется Лариса Регинальдовна, ставшая бабушкой уже в четвертый раз. - Это мальчик, рост 50 сантиметров, доношенный - с ним все хорошо!

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Елизавета Боярская за несколько дней до родов
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Теперь в семье заслуженного мушкетера России Михаила Боярского симметрия – две девочки у сына Сергея и два мальчика у Лизы.

- Как назовем мальчика - пока не решили, - призналась «Комсомолке» мама Елизаветы Боярской Лариса Луппиан. - Всю ночь я была рядом с дочкой, а сейчас еду домой.

Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев поженились в 2010 году. Свадьба у актеров была очень скромная и таинственная. Прячась от журналистов, влюбленные приехали в ЗАГС в джинсах и одинаковых белых футболках, быстро расписались и отправились праздновать с самыми близкими людьми. В 2012 году у пары появился на свет первый сын. Тогда Елизавета также рожала в Петербурге.

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