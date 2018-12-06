«Три по цене двух»: стартовала совместная акция «Комсомольской правды» и книжной сети «Буквоед»

Мы знаем, что книга - до сих пор лучший подарок. Поэтому в преддверии новогодних праздников запустили совместную акцию с книжной сетью «Буквоед». С 3 декабря по 31 декабря 2018 года в интернет-магазине вы можете приобрести три любых книги по цене двух!

Выбирайте, какая коллекция книг от Издательского Дома «Комсомольская правда» вам интереснее!

3 по цене 2 на «Великие архитекторы»

3 по цене 2 на «Музеи мира»

3 по цене 2 на «Лучшие современные художники»

ВАЖНО!

Срок проведения акции - с 03 декабря по 31 декабря 2018 года включительно (время московское).

В период проведения Акции при покупке двух товаров, участвующих в Акции, третий товар (равный или меньший по стоимости каждого из приобретенного товара) предоставляется в подарок.

Скидка по Акции не суммируется со скидками по другим акциям, в том числе с любыми имеющимися у покупателя промокодами, бонусными баллами, а также со скидкой по картам лояльности сети магазинов «Буквоед».