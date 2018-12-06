2018-12-11T11:52:56+03:00
Коллекции

«Три по цене двух»: стартовала совместная акция «Комсомольской правды» и книжной сети «Буквоед»

По 31 декабря 2018 года действуют специальные цены на коллекции «Музеи мира», «Великие архитекторы», «Лучшие современные художники»
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
По 31 декабря 2018 года действуют специальные цены на коллекции «Музеи мира», «Великие архитекторы», «Лучшие современные художники».По 31 декабря 2018 года действуют специальные цены на коллекции «Музеи мира», «Великие архитекторы», «Лучшие современные художники».
Изменить размер текста:

Мы знаем, что книга - до сих пор лучший подарок. Поэтому в преддверии новогодних праздников запустили совместную акцию с книжной сетью «Буквоед». С 3 декабря по 31 декабря 2018 года в интернет-магазине вы можете приобрести три любых книги по цене двух!

Выбирайте, какая коллекция книг от Издательского Дома «Комсомольская правда» вам интереснее!

3 по цене 2 на «Великие архитекторы»

3 по цене 2 на «Музеи мира»

3 по цене 2 на «Лучшие современные художники»

ВАЖНО!

Срок проведения акции - с 03 декабря по 31 декабря 2018 года включительно (время московское).

В период проведения Акции при покупке двух товаров, участвующих в Акции, третий товар (равный или меньший по стоимости каждого из приобретенного товара) предоставляется в подарок.

Скидка по Акции не суммируется со скидками по другим акциям, в том числе с любыми имеющимися у покупателя промокодами, бонусными баллами, а также со скидкой по картам лояльности сети магазинов «Буквоед».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Гипермаркет «Карусель» на Маршала Блюхера эвакуировали из-за сообщения о бомбе
На Большевиков «девятка» сбила четверых школьников
Петербургский депутат предложил новое место для памятника Цою
Беглов уволил своего советника Игоря Забирана после неосторожного интервью в СМИ
На автобусной остановке на улице Зайцева прорвало трубу
Теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy признан лучшим в мире по версии WTA
Два за вечер: Один битый «Делимобиль» бросили в Купчино, а другой устроил ДТП на Солидарности
Ночью на трассе «Сортавала» погибла женщина на «Мазде» вылетевшая под «Кадиллак»
МЧС предупреждает петербургских автомобилистов о гололеде на дорогах
Из пожара в жилом доме под Гатчиной спасли 10 человек
"Зенит" поздравил свою 90-летнюю фанатку с юбилеем
В Петербурге мать простила медсестру, ударившую новорожденного малыша головой
Игорь Албин: Решение о названии «Газпром-арены» должны принимать петербуржцы
Депутат ЗакСа Петербурга ищет молодых рэперов для государственного речитатива
Петербургский суд отклонил иск к «ВКонтакте» о разглашении личных данных
Смертельное ДТП: «легковушка» на полной скорости врезалась в маршрутку в Ленобласти
На станции метро «Фрунзенская» произошло задымление
Набережную реки Мойки отреставрируют в Петербурге
Средний чек на «коммуналку» за месяц в Петербурге вырос на 10%
Новогодние гирлянды повесили вверх ногами на Васильевском острове
Аэропорт «Пулково» нашел без вести пропавшую девушку, сбежавшую из дома
Праздник к нам приходит: на Дворцовой площади устанавливают главную елку Петербурга
Суд Петербурга продлил домашний арест обвиняемому в поножовщине на антарктической станции «Беллинсгаузен»
Фестиваль «Рождественская звезда 2019» пройдет в Петербурге во второй раз