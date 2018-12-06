2018-12-11T11:52:56+03:00
Коллекции

«Три по цене двух»: стартовала совместная акция «Комсомольской правды» и книжной сети «Буквоед»

По 31 декабря 2018 года действуют специальные цены на коллекции «Музеи мира», «Великие архитекторы», «Лучшие современные художники»
Степан СТЕПАНОВ
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По 31 декабря 2018 года действуют специальные цены на коллекции «Музеи мира», «Великие архитекторы», «Лучшие современные художники».По 31 декабря 2018 года действуют специальные цены на коллекции «Музеи мира», «Великие архитекторы», «Лучшие современные художники».
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Мы знаем, что книга - до сих пор лучший подарок. Поэтому в преддверии новогодних праздников запустили совместную акцию с книжной сетью «Буквоед». С 3 декабря по 31 декабря 2018 года в интернет-магазине вы можете приобрести три любых книги по цене двух!

Выбирайте, какая коллекция книг от Издательского Дома «Комсомольская правда» вам интереснее!

3 по цене 2 на «Великие архитекторы»

3 по цене 2 на «Музеи мира»

3 по цене 2 на «Лучшие современные художники»

ВАЖНО!

Срок проведения акции - с 03 декабря по 31 декабря 2018 года включительно (время московское).

В период проведения Акции при покупке двух товаров, участвующих в Акции, третий товар (равный или меньший по стоимости каждого из приобретенного товара) предоставляется в подарок.

Скидка по Акции не суммируется со скидками по другим акциям, в том числе с любыми имеющимися у покупателя промокодами, бонусными баллами, а также со скидкой по картам лояльности сети магазинов «Буквоед».

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