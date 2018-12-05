Мария Комиссарова, сломавшая позвоночник на Олимпиаде в Сочи, требует с врачей 56 миллионов рублей

«ДУМАЛА, ЧТО МЕНЯ БЫСТРО ВЫЛЕЧАТ»

Для спортсменов Олимпиада – это не только победы, поражения, но и слезы. Петербурженка Мария Комиссарова ехала в Сочи за медалями. И многие россияне верили в ее успех. Ведь спортсменка была лидером сборной России по фристайлу. Девушка занималась ски-кроссом – одним из самых опасных видов спорта.

Мария Комиссарова во время тренировки.Фото: REUTERS

На соревнованиях несколько человек летят на лыжах с горы наперегонки и прыгают на трамплинах. Завораживающее зрелище, но никакой страховки у участников нет. Поэтому полагаться стоит только на удачу и свое мастерство.

Удача Машу и подвела. Во время тренировки на Олимпиаде в Сочи Комиссарова упала и сломала позвоночник. Спортсменку сразу же доставили в больницу на вертолете. Красавицу навещал даже президент России Владимир Путин. Но, несмотря на все усилия врачей, помочь девушке было невозможно. Медики поставили неутешительный диагноз – паралич ног.

В больнице Марию навещал даже президент России Владимир Путин.Фото: РИА Новости

Бойкая спортсменка не отчаивалась. На лечение она отправилась в Германию. Но и там медики лишь развели руками – медицина бессильна. В это время последним лучиком надежды для Марии и стала испанская клиника российского доктора Евгения Блюма.

- После падения в Сочи мне казалось, что это просто очередная травма, и меня быстро вылечат, - рассказала «Комсомолке» в Петербурге» Мария. - Но даже две операции в Германии не помогли. У меня был «поперечный паралич». Врачи сказали, что я больше никогда не буду ходить. Поэтому мне посоветовали перестраиваться и адаптироваться к новой жизни - на коляске. Весной 2014 года меня познакомили с человеком, который лечился в клинике доктора Блюма. Он сказал, что мне нужно самой посмотреть, как там все выглядит. Я прилетела на два дня на консультацию. И доктор сказал, что сможет вылечить меня. Поэтому мы закончили лечение в Германии и полетели в Испанию.

«ПРОДАВАЙТЕ ВСЕ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ»

Доктор Блюм, по словам Марии, пообещал поднять ее на ноги за один год.

- Я верила в это, - признается спортсменка. - Я не хотела думать, что восстановление нереально. Мы заключали договор. Лечение стоило полторы тысячи евро в день. Курс был по его авторской методике. В клинике тренажеры сделаны из железных балок. Я занималась каждый день без выходных с девяти утра до шести вечера. Меня тренировали инструктора, сам Блюм только иногда появлялся.

Тренировки давались Марии непросто. Но спортсменка терпела, мечтая снова начать ходить.

- Дорогостоящее лечение врач объяснял тем, что подобным никто не занимается, - негодует Мария. – Он говорил, что работает на стыке наук: биомеханика, физиология. А со стороны посмотришь, такое ощущение, что тебя мучают. Это как пытки, там люди кричат. Было больно. Но врач говорил, что все нормально.

Мария проходила курс в Испании целых два года.

Через полгода никакого прогресса в лечении Комиссаровой не было. Врачи говорили, что нужно продолжать занятия.

- Лечение обходилось очень дорого. У нас не было таких денег. Тогда Блюм предложил нам продать все, что у нас есть. Но у нас ничего и не было. Поэтому мы открыли сбор денег. Мы собирали через фонд пожертвований. Помогали обычные люди, бизнесмены, спонсоры. Собирали всем миром и надеялись, что это поможет, - вспоминает спортсменка.

Прошло еще полгода. Результата все равно не было. По словам Марии, врачи оправдывали это тем, что пациентка, якобы плохо занимается.

- Но как профессиональный спортсмен может плохо заниматься? – негодует фристайлистка. - Вспоминал, что я пропускала занятия. В это время мы делали документы - вид на жительство в Испании. В Москве мне нельзя было заниматься, нужно было рядом с доктором Блюмом находиться все время. Благодаря мне к нему приезжали другие колясочники. Всем говорили, продавайте свои квартиры, здоровье дорого стоит. Но я не увидела никакого прогресса.

Тренировки и восстановление были очень непростыми. Но Мария терпела, потому что мечтала встать на ноги.

Мария проходила курс в Испании целых два года, но так и не встала на ноги. Поэтому сейчас она и решила подать в суд на доктора Блюма. Спортсменка требует вернуть 51 миллион рублей, потраченный на лечение, и еще пять миллионов в качестве компенсации морального вреда.

- Я заплатила 627 тысяч евро за лечение, - говорит спортсменка. - Сейчас я сама занимаюсь. У меня есть тренажер дома, хожу на физиотерапию со знакомой. Пока результатов нет. Но у меня ребенок родился. Поэтому я не посвящаю весь день реабилитации. Хочу вернуть деньги обратно, ведь их собирали другие люди.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Все договоренности были выполнены»

В Петербурге уже прошло первое заседание по иску Комиссаровой к испанской клинике. Суд попросил предоставить оригиналы платежных документов от благотворительного фонда. А представитель клиники в свою очередь заявил, что «все договоренности перед спортсменкой были выполнены».

«Комсомолка» попыталась связаться с самим Евгением Блюмом. Его помощники обещали предоставить ответы на вопросы корреспондента «в ближайшее время», но спустя сутки так и не сделали этого.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/501911" frameborder="0"></iframe> Спортсменка-горнолыжница Мария Комиссарова сломала позвоночник.Комиссарова упала на тренировке, сломала 12 грудной позвоно

СПРАВКА «КП»

Мария Комиссарова родилась 5 сентября 1990 года в Санкт-Петербурге. В 2011 году увлеклась фристайлом в дисциплине ски-кросс. В том же году вошла в состав сборной России. Уже через год стала серебряным призером этапа Кубка мира в Швейцарии и бронзовым призером Кубка России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фристайлистке Марии Комиссаровой вживили металлический имплант в позвоночник Вопрос о транспортировке россиянки из краснополянской больницы №8 в другое лечебное учреждение по-прежнему стоит на повестке дня. Дело в том, что через некоторое время Маше, которой в субботу вживили металлический имплант в позвоночник, предстоит еще одна операция. (подробности)

Спортсменка Мария Комиссарова, сломавшая позвоночник на тренировке в Сочи, вышла замуж

Девушка, прикованная к инвалидному креслу, связала жизнь с коллегой по цеху Алексеем Чаадаевым (подробности).

Мария Комиссарова, сломавшая позвоночник во время Олимпиады в Сочи, родила сына

Мальчика назвали Матвеем (подробности)

В ТЕМУ

Мария Комиссарова еще до Зимних игр назвала трассу в Сочи самой опасной в мире

Маша с пяти лет занималась горными лыжами, в десять легко попала в юниорскую сборную, потом - в молодежную по фристайлу. Добилась результата – второго места на этапе Кубка мира. Тогда же и задумалась о том, насколько травмоопасный спорт. Погиб канадец Ника Зоричич. Перед финишом он выскочил с трассы и ударился о сеточное заграждение. От полученных травм молодой спортсмен скончался на месте. (подробности)