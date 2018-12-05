Академик Талия Хабриева стала почетным доктором СПбГУП

Скромный человек

Театрально-концертный зал имени композитора Андрея Петрова в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов заполнился еще до первого звонка: почетные гости, за ними - студенты. В красных мантиях - профессура, в черных - почетные доктора. С этого дня ученых в черных мантиях станет на одного больше.

В научный ареопаг университета, который насчитывал 38 великих личностей - от академика Лихачева до нобелевского лауреата Алферова, вошла и правовед с мировым именем, академик РАН, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, доктор юридических наук, заслуженный юрист страны Талия Хабриева.

- Когда я сделал Талии Ярулловне предложение стать нашим почетным доктором, оно не было одобрено с легкостью: она человек очень скромный, дала понять, что почести не в ее стиле, - признался со сцены ректор, академик Александр Запесоцкий. - Мы долго говорили. И коллега согласилась, только когда я сказал, что это делается не в интересах докторов, у которых и так достаточно титулов и свершений, это нужно молодежи. Почетные доктора служат образцом, помогают найти новому поколению путь в жизни.

На страже закона

Талия Ярулловна родилась в Казани и уже в юности отличалась обостренным чувством справедливости. В 1980-м с отличием окончила юрфак Казанского государственного университета. В 1985-м защитила кандидатскую, в 1997-м - докторскую.

С 1998 по 2002 год Хабриева была заместителем министра по делам федерации, национальности и миграции России. В 2001-м возглавила Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. В 2008-м стала членом-корреспондентом РАН, спустя три года - академиком. Пять лет назад Хабриева стала первой женщиной - вице-президентом РАН. Сейчас академик занимает пост заместителя президента РАН.

Талия Ярулловна представляет Россию в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Совета Европы. Она входит в Совет при президенте России по противодействию коррупции, Комиссию по вопросам госслужбы, Комиссию по законопроектной деятельности.

- Благодаря ее инициативе рассмотрено и принято более тридцати федеральных и конституционных законов, - подчеркнул Александр Запесоцкий. - Ни одно из серьезных законодательных решений в стране не обходится без правовой экспертизы уникального института, возглавляемого академиком Хабриевой.

У Хабриевой множество наград, в том числе «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. А в 2017 году она стала юристом года. Научные публикации академика переведены на шесть языков, а за ее выход к лекционной трибуне борются лучшие университеты мира - от МГИМО до Сорбонны. Вот такие образцы биографии предлагает в качестве примера СПбГУП своим студентам.

К новому званию прилагаются диплом, мантия, мраморная доска и бюст на Аллее почетных докторов. Фото предоставлено пресс-службой СПБГУП.

Муза науки

Под овации и «Гаудеамус» новому почетному доктору вручили диплом, мантию и нагрудный знак.

- Для нас это означает признание личности в качестве университетского идеала, эталона для подрастающих поколений, - пояснил Александр Запесоцкий.

Поздравить Талию Хабриеву с новым званием пришли коллеги по цеху правоведения. Судья Конституционного суда, заслуженный юрист России Николай Бондарь отметил, что «это выдающееся событие для всей юриспруденции». А сенатор, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам Андрей Клишас сказал, что мантия ей очень к лицу.

- Талия... Вообще-то это имя греческое, - обратился к залу судья Конституционного суда, почетный доктор университета, доктор юридических наук Гадис Гаджиев. - Оно означает «очень целеустремленный человек». К тому же из девяти муз одну звали Талией, и она была покровительницей наук.

Виновница торжества принимала комплименты и цветы со скромной улыбкой. Теперь юристов в составе почетных докторов вуза трое. По словам научного руководителя Института философии РАН Абдусалама Гусейнова, наравне с олимпийской чемпионкой Родниной и герцогиней Аберкорнской Хабриева стала украшением ареопага почетных докторов университета.

Первая мантия

С поздравлениями к Талии Ярулловне обратились правоохранители: начальник управления Минюста по Петербургу Дмитрий Смирнов, зампред Северо-Западного арбитража Андрей Филиппов.

- Мы тоже чувствуем от вас научную подпитку, - признался заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу Павел Камчатный. - Мы заинтересованы, чтобы на основе ваших фундаментальных знаний достойно давать отпор любым проявлениям негатива.

Представитель московской научно-педагогической общественности - президент Ассоциации международного права России Анатолий Капустин - поздравил... университет. За «хороший выбор».

- Это человек-огонь, человек-вулкан, из которого уже много лет выбиваются искры нового научного подхода, - улыбнулся Капустин.

- Талия Ярулловна очень много сделала в свои юные годы, но предстоит еще больше, - подхватил почетный доктор вуза, академик Национальной академии наук Украины, историк Петр Толочко.

Университетский концертный зал был полон еще до первого звонка. Фото предоставлено пресс-службой СПБГУП.

Чествовать академика Хабриеву пришли даже боги Олимпа. Студенты актерской кафедры исполнили соответствующую миниатюру. Но Талия Ярулловна, то и дело глядела в зрительский зал, где сидел ее сын - руководитель департамента в корпорации «Ростех» Булат Хабриев.

- Она достигла всего этого не потому, что делала карьеру: она любит, верит и уважает свое дело, - отметил сын.

Слово дали и самой Талии Ярулловне, к тому моменту буквально засыпанной цветами.

- Этот высокий знак отличия мне особо дорог: в этом городе 35 лет назад состоялась одна из первых моих научных публикаций, тогда я была еще студенткой, - улыбнулась Хабриева. - Несмотря на все звания, мантию получаю впервые! Отдельная благодарность семье - мужу, сыну и дочери, которые меня всегда поддерживают.

Праздник завершился открытием в фойе зала Ученого совета университета мраморной доски с именем нового почетного доктора. А в будущем на Аллее почетных докторов вуза появится еще один бюст.

- Нашей молодежи нужны достойные символы служения Родине, - сказал по этому поводу Александр Запесоцкий.