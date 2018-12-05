Единое целое: Парку Интернационалистов вернули «вырезанный» кусок

Абсолютной и окончательной победой закончилось сражение жителей Фрунзенского района за Парк Интернационалистов. Теперь любимое место прогулок горожан никто не застроит – депутаты приняли во втором чтении поправки к закону о перечне зеленых зон общего назначения. Дальше дело техники: третье чтение и подпись губернатора. И Парк снова станет единым целым не только визуально, но и на бумаге.

Напомним, еще в 2000-м году земельный участок в створе Пражской улице – а это более трех с половиной гектаров – исключили из состава парка, пообещав, что здесь будет аквапарк.

Договор с инвестором расторгли в 2005-м. Но и землю не вернули. Мол, еще пригодится.

Все эти годы территория фактически принадлежала парку. За ней так же ухаживали, здесь проводили различные районные мероприятия, гуляли мамочки с колясками, катались велосипедисты и роллеры. А в 2015-м стало известно: на лакомый участок нашелся новый инвестор.

Обещали океанариум. Даже назвали его стратегическим проектом. По факту оказалось, что из 190 тысяч «квадратов» комплекса рыбам отдадут всего лишь 15 тысяч, плюс еще девять тысяч на центр морской биологии. Все остальное – магазины и прочие службы.

Очередной торговый комплекс возмутил горожан. И они активно включились в борьбу за любимый парк. Собирали подписи (счет переваливал за десятки тысяч), писали письма в различные инстанции, пытались организовать референдум, выходили на митинги и пикеты… и каждый раз наталкивались на отказы. Референдум не разрешили, поправки к Генплану, которые бы вернули вырезанный участок в состав парка, не поддержали.

Ситуация кардинально изменилась в одночасье. В конце ноября комитет по инвестициям заявил, что никакого океанариума в Парке Интернационалистов не будет. Это же подтвердил вице-губернатор Игорь Албин на встрече с представителями «Зеленой коалиции».

Но радость была не полной. Ведь в Генплане этот участок значился, как зона «Д» - то есть «деловая застройка». Сейчас отстояли, где гарантия, что через несколько лет здесь не захотят построить что-то еще?

К счастью, эта история со счастливым концом. 5 декабря депутаты (49 из 50 человек – «за») одобрили поправку, к закону о перечне зеленых зон общего назначения. Парк будет сохранен в исторических границах и благоустроен.

- В следующем году должны начаться работы по освещению парка, - рассказал «Комсомольской правде в Петербурге» лидер защитников парка Павел Швец. – Мы попросили, чтобы этот участок тоже сразу включили в план работ. И по благоустройству в том числе. Там сейчас такое голое поле, нужно там высаживать деревья. Поручение профильным комитетам уже было дано.

Но, в бочку меда добавили и ложку дегтя. Другие вынесенные на обсуждение вопросы решились не в сторону горожан. В парке Малиновка все же появится православный храм. Кроме того, парламентарии оказались против расширения границ парка 300-летия Петербурга, Муринского парка, Удельного парка, парка Академика Сахарова, Деминского сада, а также сохранения сада 30-летия Октября и сквера в Кузнечном переулке.