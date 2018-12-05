Невский, Шостакович или Достоевский: Как в итоге переименуют аэропорт Пулково

Вчера, 4 декабря, завершилась Всероссийская акция «Великие имена России», в рамках которой названия аэропортов по всей стране должны быть дополнены именами великих деятелей искусства и культуры. В эфире одного из федеральных телеканалов торжественно был зачитан список победителей. Но Пулково в нем не оказалось. Воздушная гавань Северной столицы спорила с Воронежем за имя Петра Великого и уступила.

- За Петра I проголосовали 59 процентов воронежцев против 47 процентов в Санкт-Петербурге, - сообщают организаторы.

Ситуация, при которой сразу в нескольких городах победил один и тот же исторический персонаж, оказалась несколько неожиданной для организаторов. Но выход из этой ситуации сразу нашли - объявили второй тур.

Что касается Пулково, то в тройке лидеров был и Александр Сергеевич Пушкин, но «наше все» забрал себе столичный аэропорт Шереметьево. В итоге жителям города на Неве предложили выбирать из князя Александра Невского, композитора Дмитрий Шостаковича и писателя Федора Достоевского. Имени Сергея Шнурова, которое также было в лонг-листе, и во второй раз не оказалось в окончательном списке.

Пока фаворитом является Невский, за которого в первом туре отдали голоса 37 процентов петербуржцев. Их решение поддержал и спикер городского Заксобрания Вячеслав Макаров.

- Он великий дипломат и величайший правитель. Наш покровитель. Его мощи здесь. Я рад, что столько людей подписались. Петр I больше подходит Воронежу, - заявил председатель парламента.

В самом Пулково не прочь оставить и нынешнее короткое, но историческое имя.Фото: Александр ГЛУЗ

Что думают о ситуации в самом Пулково, корреспонденту «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» рассказала пресс-секретарь аэропорта Маргарита Потехина.

- Мы всячески помогаем организаторам, но сами не проводим эту акцию, поэтому решение остается за экспертным советом. Несколько лет назад мы предлагали имя Петра Великого в качестве названия, но тогда нашу инициативу отложили в сторону, - сообщила Потехина.

Впрочем, каким бы ни хотели видеть вывеску сами сотрудники Пулково (а они не против и нынешнего короткого, но исторического названия), решать все равно будет город, в чьей собственности находится воздушная гавань, а также простые петербуржцы, отдающие голоса за то, в честь кого они хотят, чтобы назвали Пулково.

- Нам ценно название «Пулково», но его ведь не будут менять, а лишь дополнят, - подытожила Маргарита Потехина.

О том, что выбор имени – тонкая материя, заявили и в Общественной палате России, которая была одним из организаторов проекта.

- Наша задача никого не обидеть и не создать почву для поляризации общества, - заявил председатель ОП Валерий Фадеев при этом отметив, что «нигде не написано, что имена могут быть присвоены исключительно по результатам голосования».

Один из вариантов - переименовать Пулково в честь писателя Федора Достоевского.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Согласно регламенту, окончательный документ в правительство будет вносить ОП после всестороннего обсуждения.

Но пока сроки проведения второго тура не объявлены и аэропорт Пулково не переименован, жители Северной столицы могут еще раз поразмыслить, куда они хотят прилетать при возвращении домой. В аэропорт Пулково имени князя Александра Невского, Дмитрия Шостаковича или Федора Михайловича Достоевского.