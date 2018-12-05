2018-12-05T16:28:55+03:00
Общество

Невский, Шостакович или Достоевский: Как в итоге переименуют аэропорт Пулково

Эксперты назвали тройку исторических личностей, в честь которых могут назвать Пулково
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments3
В честь кого назовут Пулково? Фаворитом пока является Александр Невский.В честь кого назовут Пулково? Фаворитом пока является Александр Невский.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Вчера, 4 декабря, завершилась Всероссийская акция «Великие имена России», в рамках которой названия аэропортов по всей стране должны быть дополнены именами великих деятелей искусства и культуры. В эфире одного из федеральных телеканалов торжественно был зачитан список победителей. Но Пулково в нем не оказалось. Воздушная гавань Северной столицы спорила с Воронежем за имя Петра Великого и уступила.

- За Петра I проголосовали 59 процентов воронежцев против 47 процентов в Санкт-Петербурге, - сообщают организаторы.

Ситуация, при которой сразу в нескольких городах победил один и тот же исторический персонаж, оказалась несколько неожиданной для организаторов. Но выход из этой ситуации сразу нашли - объявили второй тур.

Что касается Пулково, то в тройке лидеров был и Александр Сергеевич Пушкин, но «наше все» забрал себе столичный аэропорт Шереметьево. В итоге жителям города на Неве предложили выбирать из князя Александра Невского, композитора Дмитрий Шостаковича и писателя Федора Достоевского. Имени Сергея Шнурова, которое также было в лонг-листе, и во второй раз не оказалось в окончательном списке.

Пока фаворитом является Невский, за которого в первом туре отдали голоса 37 процентов петербуржцев. Их решение поддержал и спикер городского Заксобрания Вячеслав Макаров.

- Он великий дипломат и величайший правитель. Наш покровитель. Его мощи здесь. Я рад, что столько людей подписались. Петр I больше подходит Воронежу, - заявил председатель парламента.

В самом Пулково не прочь оставить и нынешнее короткое, но историческое имя. Фото: Александр ГЛУЗ

В самом Пулково не прочь оставить и нынешнее короткое, но историческое имя.Фото: Александр ГЛУЗ

Что думают о ситуации в самом Пулково, корреспонденту «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» рассказала пресс-секретарь аэропорта Маргарита Потехина.

- Мы всячески помогаем организаторам, но сами не проводим эту акцию, поэтому решение остается за экспертным советом. Несколько лет назад мы предлагали имя Петра Великого в качестве названия, но тогда нашу инициативу отложили в сторону, - сообщила Потехина.

Впрочем, каким бы ни хотели видеть вывеску сами сотрудники Пулково (а они не против и нынешнего короткого, но исторического названия), решать все равно будет город, в чьей собственности находится воздушная гавань, а также простые петербуржцы, отдающие голоса за то, в честь кого они хотят, чтобы назвали Пулково.

- Нам ценно название «Пулково», но его ведь не будут менять, а лишь дополнят, - подытожила Маргарита Потехина.

О том, что выбор имени – тонкая материя, заявили и в Общественной палате России, которая была одним из организаторов проекта.

- Наша задача никого не обидеть и не создать почву для поляризации общества, - заявил председатель ОП Валерий Фадеев при этом отметив, что «нигде не написано, что имена могут быть присвоены исключительно по результатам голосования».

Один из вариантов - переименовать Пулково в честь писателя Федора Достоевского. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Один из вариантов - переименовать Пулково в честь писателя Федора Достоевского.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Согласно регламенту, окончательный документ в правительство будет вносить ОП после всестороннего обсуждения.

Но пока сроки проведения второго тура не объявлены и аэропорт Пулково не переименован, жители Северной столицы могут еще раз поразмыслить, куда они хотят прилетать при возвращении домой. В аэропорт Пулково имени князя Александра Невского, Дмитрия Шостаковича или Федора Михайловича Достоевского.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Добровольный отзыв средств для очищения «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень»
Производитель средства «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень» 500 мл объявил об отзыве данного продукта и распространил обращение к потребителям, в котором рекомендует прекратить его использование в случае, если он уже был приобретен в торговых сетях
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Новости 24
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму