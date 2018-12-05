Алексей Мишин: Участие в финале Гран-при ничего не гарантирует на чемпионате России

В Ванкувере стартует финал Гран-при по фигурному катанию - его участники определялись по результатам шести этапов. Российских фигуристов в Канаде будет, как никогда, много. Впервые в подобных соревнованиях выступят сразу две ученицы Алексея Николаевича Мишина, которого в мире фигурного катания давно уже именуют по научному званию – Профессор.

ЖЕНСКИХ ТРЕНЕРОВ В ФИГУРНОМ КАТАНИИ НЕ БЫВАЕТ. МУЖЧСКИХ - ТОЖЕ

- В этом году мы наблюдаем ренессанс в тренерской деятельности Профессора Мишина…

- Давайте скажем прямо: реанимацию.

- Ценю вашу самоиронию и чувство юмора. И все же хотелось бы приоткрыть секреты тренерского долголетия…

- В жизни, как и в природе, мы наблюдаем колебания. Когда-то за российских одиночниц, выступающих на международных соревнованиях, было стыдно. Сейчас наши девчонки – звезды, соперничать с которыми иностранные фигуристки не могут. Так и в тренерской деятельности. Наша творческая работа тоже подвержена колебаниям. Немногие способны штамповать чемпионов каждый сезон.

- Тем не менее, вы на протяжении четырех с лишним десятилетий находитесь, как модно сейчас говорить, в тренде…

- Действительно, впервые вывел своего ученика на уровень призера чемпионата Европы еще в 1975 году. Тогда «бронзу» завоевал Юрий Овчинников, а я был еще начинающим тренером со всего лишь пятилетним стажем.

- Славу тренеру Мишину всегда приносили фигуристы, а сейчас две ваши ученицы в финале Гран-при, Анастасия Гулякова недавно вернулась из Варшавы в ранге победительницы представительного турнира…

- Еще будучи начинающим тренером придерживался убеждения, что нет тренеров «мужских» или «женских». Есть тренеры по фигурному катанию. И фигуристы, и фигуристки подчиняются одним законам биомеханики. Другое дело – психология, которая у женщин непредсказуема и непознаваема.

- Именно поэтому тренеры обращаются к услугам профессиональных психологов?

- Если они это делают, значит, что-то во взаимоотношениях между тренером и учеником не так. Хочется даже провести аналогии с ситуацией, когда муж и жена идут к специалисту по семейным отношениям, чтобы их наладить.

ТАНГО ДЛЯ ТУКТАМЫШЕВОЙ

- В нынешнем сезоне мы увидели совершенно иную Елизавету Туктамышеву: в отличной форме, с восстановленным тройным акселем, в неожиданных образах. Она стала по-другому тренироваться или по-другому воспринимать жизнь?

- Я ее тренировать по-другому точно не стал. Мы очень грамотно составили расписание летних и осенних сборов. И с программами на нынешний сезон попали в «десятку». Короткую поставила Полина Митряшина из когорты Дианы Вишневой, которая смело соединяет классический балет и модерн. Произвольная программа – это блестящая творческая работа Евгении Грез. Помню, как эта девочка приезжала лет двадцать назад на тренерский семинар Международного Союза Конькобежцев в Финляндию. Тренер Валентин Николаев, работавший с олимпийской чемпионкой Оксаной Баюл, представлял ее. Евгения прекрасно владела коньком, демонстрируя крюки и выкрюки. Перед нынешним сезоном навел справки и установил контакты с этим постановщиком. Она поставила программу, которая полностью соответствует внутреннему миру Лизы. В ней проснулся настоящий чертенок!

Корреспондент «КП-Петербург» побеседовал в спорткомплексе «Юбилейный» после завершения очередной тренировки.Фото: Артем КИЛЬКИН

- У Туктамышевой прекрасная техника, в чем, безусловно, ваша заслуга, и очень специфическая внешность. Сложно ли подобрать образы для восточной Императрицы?

- Мне часто приходят на память строчки арии «Сердце красавицы склонно к измене». В итальянском оригинале там есть слова про женщину в движении. Долгое время для Лизы и подбирались такие образы. Сейчас настало время танго в стиле модерн в короткой программе и ретро - в произвольной.

- Фишкой чемпионки мира и Европы 2015 года стал тройной аксель, который она исполняет совсем не так, как ставшая победительницей двух этапов Гран-при японка РикаКихира…

- Не буду обсуждать работу своих японских коллег. Все мои ученики отличались четким исполнением тройного акселя. Не только олимпийские чемпионы Алексей Урманов, Алексей Ягудин и Евгений Плющенко, но и не добившиеся таких выдающихся достижений Олег Татауров, Руслан Новосельцев, Артур Гачинский, Андрей Лазукин. Сейчас разучиваем сложнейший для женщин прыжок с Настей Гуляковой. Она уже близка к тому, чтобы исполнять его на соревнованиях.

- Кроме Туктамышевой в финале Гран-при выступит 16-летняя Софья Самодурова, которая проводит свой первый взрослый сезон. Ожидали от нее такого успеха?

- Соня уже пятый год тренируется в нашей школе, приехав в Питер из Красноярска. Мы стараемся раскрыть ее потенциал, основанный на высоком интеллекте. С такими фигуристками очень интересно работать.

О ВРЕДЕ ИНСТАГРАМА

- Сейчас в мире фигурного катания развернулась бурная дискуссия, связанная с необходимостью увеличения возрастного ценза при переходе из юниорских соревнований во взрослые. В одном из интервью вы подчеркивали, что мальчики и девочки не должны соревноваться на одних турнирах с мужчинами и женщинами…

- Сейчас приняты определенные правила игры, и нужно им следовать. Не готов вступать в дискуссию по столь многогранному вопросу. Тем более что однозначного ответа он не предусматривает.

Алексея Николаевича в мире фигурного катания давно именуют по научному званию – Профессор.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Уровень участниц женских соревнований на чемпионате России будет гораздо выше, чем на чемпионате Европы, и сопоставим с чемпионатом мира, а мест в сборной всего три. Не помешает ли подготовке к главному старту сезона в Саранске участие двух ваших учениц в финале Гран-при?

- Само по себе участие в финале престижной серии почетно, но ничего не гарантирует на чемпионате России.

- Не опасаетесь, как любят говорить зенитовские фанаты, «московского» судейства в Саранске?

- Судейские взгляды на происходящее в российском фигурном катании отражают позицию тех, кто обеспокоен успехами нашей сборной. Не сомневаюсь, что замыслы у них светлые.

- Сейчас практически все фигуристы, включая ваших учениц, активно ведут себя в Интернете. Не мешает ли это работе спортсменов и тренеров?

- Некоторые фигуристы и фигуристки серьезно вредят себе подобной активностью. Особенно когда под их именем кто-то вбрасывает в сеть некорректные сентенции. Подобные публикации вызывают большой резонанс и серьезно портят имидж спортсменов.

- Могут ли тренеры как-то влиять на подобную активность?

- Если успевают, то влияют. Только иногда ласточки вылетают из гнезда намного раньше того момента, когда ястреб может их перехватить.

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