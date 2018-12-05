Петербургские школьники сделали первый шаг к успешной карьере

С каждым годом выбор образования и будущей профессии становится все сложнее. На смену одним специальностям приходят другие, совершенно новые, а вузы предлагают такие направления, о которых раньше мало кто слышал. В этом многообразии молодым людям можно было бы легко потеряться, но у будущих студентов, живущих в Петербурге и Ленинградской области, есть уникальная возможность узнать об особенностях современного образования и тонкостях трудоустройства. В городе прошел Санкт-Петербургский Международный научно-образовательный салон, в котором традиционно участвуют ведущие вузы Северной столицы, а известные бизнесмены, политики, финансисты, спортсмены и актеры делятся секретами своего успеха. Мероприятие организовано Комитетом по науке и высшей школе правительства Петербурга при поддержке Акционерного Банка «РОССИЯ» и проекта «Алые паруса».

Традиционно салон работал в двух направлениях. Первое - это тематические выставки, участниками которых стало более ста учреждений высшего и профессионального образования, а также научных организаций города. На стендах ребята могли не только узнать, чему учит вуз, институт или колледж и как подать документы, но и напрямую задать вопросы представителям вузов.

Вторая и, пожалуй, самая интересная для участников салона часть программы - встречи с известными и успешными людьми. В этом году ребята узнали, как строились карьеры известной актрисы БДТ Карины Разумовской и олимпийской чемпионки по фигурному катанию Екатерины Бобровой. Главное - прислушиваться к себе, не стоять на месте и постоянно развиваться. Основатели образовательного проекта Scienceme поделились с будущими студентами тем, как и чему нужно учиться сегодня, чтобы быть успешным завтра:

- Двигатель вашего развития и самый важный навык - это любопытство! Когда попадаешь в среду, где все сложно, любопытство помогает разобраться во всем. В конечном итоге оно приводит к пониманию важных для вас смыслов в жизни.

Не только интересной, но и очень полезной для школьников и абитуриентов стала встреча с доктором экономических наук, советником председателя правления Акционерного Банка «РОССИЯ» Ольгой Гончарук. Ребята получили практические советы, как построить успешную карьеру.

- Есть очень простая формула успеха: изучай, оценивай, действуй. Высшее образование позволит вам получить массу новой и полезной информации, а также научит вас ее анализировать и обрабатывать. Но самое сложное - это сделать решающий шаг, начать действовать. И вот тут очень важно, чтобы рядом был наставник, человек, который мог словом или делом вам помочь, - рассказала Ольга Гончарук.

В современном мире важнейшим атрибутом успешного человека становится хорошее образование. Если есть качественная база, то потом будет проще приспособиться к запросам рынка труда. Особенно если есть стремление развиваться и совершенствовать свои навыки.

- Так что главное - это выучиться, суметь устоять перед соблазнами, которые есть у каждого студента, - предупредила ребят Ольга Гончарук. - Стать успешным может каждый, главное - иметь перед собой такую цель и планомерно к ней двигаться.

НА ЗАМЕТКУ

Ольга ГОНЧАРУК - об основных ошибках, которые совершают студенты:

- Первая - это разочарование в выбранной профессии. Главное - преодолеть кризис и окончить учебу. Если бросите вуз, то откатитесь назад, а получив диплом, сможете развиваться дальше. Вторая ошибка - не пользоваться всеми возможностями, которые дает вуз. Например, не пытаться получить грант или возможность поехать по обмену за границу. Есть еще пара сложных моментов, между которыми очень важно найти баланс: пропуск занятий и слишком усердная учеба. В первом случае вас могут отчислить, а во втором самая яркая часть вашей жизни - студенчество - пройдет мимо.