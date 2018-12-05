2018-12-05T20:03:42+03:00
Звезды

Эмин о беременности жены: «Думаю, уже и так все ясно»

«Комсомолка» поговорила с артистом о скором пополнении в семье и о том, как прошел первый юбилей его сыновей
Людмила ИЛЬИНА
Поделиться:
Эмин все свободное время старается проводить с семьей.Эмин все свободное время старается проводить с семьей.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Эмин Агаларов еще недавно считался одним из самых завидных женихов российского шоу-бизнеса. Все изменилось летом этого года, когда 38-летний артист женился на очаровательной 31-летней «Мисс Мордовии – 2004» Алене Гавриловой. «Комсомолке» удалось пообщаться с артистом на его концерте в Петербурге и узнать новости из его личной жизни.

- Вчера праздновал юбилей сыновей (двойняшкам Али и Микаилу от первого брака Эмина исполнилось 10 лет, - прим. Ред.), поэтому так плохо выгляжу сегодня, - смеется Эмин. - Пожелал им, самое главное, здоровья, а все остальное – дело наживное. Они у меня молодцы: учатся, занимаются спортом. На свой день рождения они позвали почти 50 друзей - это был очень приятный детский праздник со всей семьей. Подарил им электро-машины.

Спросили мы Эмина и про воспитание мальчиков. Ведь сам он не раз рассказывал, в каких ежовых рукавицах держал его отец - известный бизнесмен Араз Агаларов.

eminofficialeminofficial
С первым юбилеем, дети! Вам уже 10 лет! Растите счастливыми и здоровыми! Лейла, хочу тебя поблагодарить за это волшебство, за твоё отношение, понимание и поддержку во всем и всегда!!!! Ты уникальная женщина, и я безумно тебе благодарен за все!!! СПАСИБО!
112417 отметок «Нравится»2042 комментариевInstagram

- Уже начинаю практиковать папину школу, - признается артист. - Всегда хочется, чтобы твои дети знали цену деньгам. Но когда они приходят в магазин игрушек, хотят купить сразу все, тем более что есть такая возможность. Я их, конечно, ограничиваю, но когда пытаюсь это делать, один резко начинает копить, а второй все равно транжирит.

Но, похоже, Эмина скоро можно будет поздравлять с пополнением в семье. Уже многие СМИ муссируют слухи о том, что его супруга беременна.

- Не буду опровергать эту информацию, - хитро улыбнулся артист. - Думаю, и так все ясно. Вы скоро сами все увидите.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Более 640 тонн разделанной селедки не хотели пускать в Санкт-Петербург
На двоих мужчин в Петербурге напали с ножом из-за замечания
Стадион "Зенита" "Санкт-Петербург" в декабре превратится в хоккейную арену
Инормарка сбила 10-летнего ребенка в Красносельском районе Петербурга
Мужчина с пистолетом бегает по ТЦ «Невский» на Дыбенко
Мошенника, обокравшего петербургского ветерана ВОВ задержали
Пьяный дебошир сломал нос 4-летнему малышу за разбитый градусник в Петербурге
В Петербурге начнут контролировать деятельность такси
Более сотни светофоров на солнечных батареях установили в Петербурге за год
Завершилась реставрация интерьеров «Дома Мятлевых» в Петербурге
В Ленинградской области запустили онлайн-проект по сбору народных инициатив
Беглов готов поддержать малый и средний бизнес в Петербурге
Пациент психушки зарезал своего «коллегу» в лесу Ленобласти
Замурчательные новости: Александр Дрозденко наградит эрмитажного кота Ахилла
Замглавы администрации МО «Народный» Петербурга арестован за хищение 6,3 млн рублей