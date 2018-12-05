Эмин о беременности жены: «Думаю, уже и так все ясно»

Эмин Агаларов еще недавно считался одним из самых завидных женихов российского шоу-бизнеса. Все изменилось летом этого года, когда 38-летний артист женился на очаровательной 31-летней «Мисс Мордовии – 2004» Алене Гавриловой. «Комсомолке» удалось пообщаться с артистом на его концерте в Петербурге и узнать новости из его личной жизни.

- Вчера праздновал юбилей сыновей (двойняшкам Али и Микаилу от первого брака Эмина исполнилось 10 лет, - прим. Ред.), поэтому так плохо выгляжу сегодня, - смеется Эмин. - Пожелал им, самое главное, здоровья, а все остальное – дело наживное. Они у меня молодцы: учатся, занимаются спортом. На свой день рождения они позвали почти 50 друзей - это был очень приятный детский праздник со всей семьей. Подарил им электро-машины.

Спросили мы Эмина и про воспитание мальчиков. Ведь сам он не раз рассказывал, в каких ежовых рукавицах держал его отец - известный бизнесмен Араз Агаларов.

eminofficial С первым юбилеем, дети! Вам уже 10 лет! Растите счастливыми и здоровыми! Лейла, хочу тебя поблагодарить за это волшебство, за твоё отношение, понимание и поддержку во всем и всегда!!!! Ты уникальная женщина, и я безумно тебе благодарен за все!!! СПАСИБО!

- Уже начинаю практиковать папину школу, - признается артист. - Всегда хочется, чтобы твои дети знали цену деньгам. Но когда они приходят в магазин игрушек, хотят купить сразу все, тем более что есть такая возможность. Я их, конечно, ограничиваю, но когда пытаюсь это делать, один резко начинает копить, а второй все равно транжирит.

Но, похоже, Эмина скоро можно будет поздравлять с пополнением в семье. Уже многие СМИ муссируют слухи о том, что его супруга беременна.

- Не буду опровергать эту информацию, - хитро улыбнулся артист. - Думаю, и так все ясно. Вы скоро сами все увидите.