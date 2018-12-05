«Мечтатели by «Play and Help»

1 декабря основатели проекта «PLAY and HELP» провели гала - вечер «Мечтатели», состоявшийся в отеле Corinthia St-Petersburg, который на один день превратился в белоснежный волшебный лес, где живет мир искусства и сбываются мечты.

Цель вечера, заявленная основателями «Play and Help», супругами футболистов «Зенита» Екатериной Смольниковой и Викторией Шатовой: «Осуществить реальные мечты подопечных детского хосписа и фондов, с которыми мы работаем: AdVita, Детские Деревни-SOS, Жизнь в Движении, Б.Э.Л.А Дети-Бабочки».

Гости вечера - известные семьи Петербурга и Москвы стали участниками необычного перфоманса с элементами иммерсивного спектакля, главной приглашенной звездой которого стал Фарух Рузиматов, легендарный артист балета, лауреат премии «Золотая маска», обладатель множества наград, а также великолепная Нина Османова - солистка Михайловского театра Петербурга.

Их номер оказался столь пронзительным, что гости аплодировали стоя, а некоторые даже не смогли сдержать слез.

Вечер прошёл в формате гала-ужина от имени шеф-повара отеля, г-на Франсуа Кантэна, в сопровождении изысканных вин.

Режиссер-постановщик вечера, Дарина Красильникова, основатель студии MANUSCRIPT, переместила зрителей в пространство «Мечтатели», созданное декоратором Дарьей Тербовой, чтобы рассказать гостям историю мира, где осуществляются мечты детей, которые каждый день борются за свою жизнь и мечтают о самом важном: о возможности получить профессию; о билетах на самолет, чтобы увидеть на Новый год маму; о маленьком пианино или большой игрушечной машине для семьи, в которой воспитываются 8 приемных детей.

Каждый гость этого необычного вечера получил конверт – в нем мечта конкретного ребенка. Осуществить ее возможно, перечислив денежные средства семье напрямую, либо купив подарок и вручив его ребенку лично.

Первым выбрал конверт ведущий вечера Андрей Малахов: «Это мой долг и я обещаю, что исполню мечту этого ребенка, какой бы она ни была», - сказал Андрей.

Звезда Первого канала актриса Карина Разумовская, открывала конверт, не пряча слез. А её коллега по БДТ Полина Толстун, получив конверт, вспомнила, как в детстве мечтала о кукле Барби, которую не могли себе позволить ее родители: « Но однажды мой одноклассник исполнил эту мечту, подарив мне Барби своей старшей сестры. Исполненная мечта – это очень важно».

Поддержать «Play and Help» традиционно пришли спортсмены: тренер ФК «Зенит» Сергей Семак, футболисты Зенита и Сборной России Юрий Жирков, Андрей Лунев, Александр Ерохин; хоккеист СКА Никита Гусев; экс-футболист, а ныне бизнесмен Виктор Файзулин; и, конечно супруги основательниц «Play and Help» футболисты Игорь Смольников и Олег Шатов.

Вечер не предполагал аукционов, однако, один лот все же состоялся. Это была традиционная новогодняя ель, украшенная уникальными игрушками – шарами с личными автографами звёзд футбола, сделанными специально для «Play and Help».

Лот ушел за 1,5 млн. рублей, а деньги так же будут направлены на благотворительность.