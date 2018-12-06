Эмин Агаларов: «Надеюсь, «Добродомики», как в Петербурге, появятся в каждом городе»

Слава о супругах Александре Синяк и Евгении Гершевич из Петербурга, а точнее о их добром кафе, где бесплатно кормят пенсионеров, разнеслась по всей стране. Эта история до глубины души тронула многих людей, узнал о существовании «Добродомика» в Северной столице и известный певец и бизнесмен Эмин Агаларов. Совершенно неожиданно для многих он решил подключился к проекту и помочь предпринимателям.

В Петербурге открылось кафе, где бесплатно кормят пенсионеров.Хозяева хотят запустить сеть социальных столовых по всему городу https://www.spb.kp.ru/daily/26899.4/3943777/

- Видео о «Добродомике» мне буквально две недели назад прислал отец (Араз Агаларов - российский миллиардер, занимающий 54 строчку в Forbes в 2018 году, – прим. Авт.), - рассказал Эмин корреспонденту «КП»-Петербург». - Причем безо всяких комментариев. Я сразу же посмотрел, заинтересовался. Александра и Евгений создали интересный, революционный и благородный проект, и мне захотелось лично познакомиться с ними.

Такие социальные столовые, как в Петербурге, могут появиться во многих городах страны.Фото: Олег ЗОЛОТО

Бизнесмен сразу же озадачил свою помощницу разыскать телефон добрых предпринимателей из Петербурга и договориться о встрече. Через день они уже обсуждали в офисе Агаларовых судьбу необычного бизнеса - супруги Гершевич как раз были в это время в Москве по делам. Разговор получился очень теплый: Эмин не просто захотел поддержать кафе, но и предложил свои идеи по развитию.

- Для меня самое главное, что Эмин проникся душой нашей идеей, - рассказала владелица петербургского «Добродомика» Александра Синяк. – Его помощь будет для нас неоценимой, ведь он намного опытнее в бизнесе.

Сейчас Агаларов совместно с владельцами кафе разрабатывает единые правила, по которым «Добродомики» смогут открыться по всей стране. Уже готовы команды в тридцати городах - и это только начало.

Emin очень проникся идеей петербургских коммерсантов.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Однозначно я хочу продолжить эту инициативу: такой «Добродомик», в котором бесплатно будут предлагать обеды, скоро появится в Москве, - сообщил «КП» Эмин. – Петербуржцы - молодцы, придумали гениальную формулу: вечером кафе работает в обычном режиме и на эти деньги на следующий день может снова угостить престарелых людей. И еще очень важно, что это не просто вкусная еда, а возможность для пожилых пообщаться, получить внимание и почувствовать себя нужными. Я приложу все усилия и надеюсь, что откликнется много людей, которые примкнут к этому движению.

Певец Эмин поможет бизнесменам, которые открыли кафе в Петербурге, где кормят пенсионеров.

И как подтверждают предприниматели, неравнодушных людей и сейчас много! Артисты звонят с предложением выступить в заведении и устроить для пенсионеров праздник, да и обычные люди не остаются в стороне: присылают деньги или помогают по хозяйству.

В петербургском Добродомике очень много одиноких пенсионеров. Они приходят сюда в том числе за общением.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Недавно к нам приезжал заместитель министра Дагестана, скоро и там появится свой «Добродомик», - говорит Александра. - Звонил мэр одного из городов Ставропольского края и бесплатно предложил помещение для нашего кафе. Важно, что они обращаются не как политики и бизнесмены, а как неравнодушные люди.

Вторую встречу с предпринимателями Эмин провел уже в Петербурге - в том самом Добродомике.Фото: СОЦСЕТИ

Поступали супругам и иные предложения. Некоторые предприниматели смекунли, что бренд раскручен на всю страну и поможет им заработать.

- Нас уже не раз просили продать наш «Добродомик», - рассказывает Александра. - Конечно, об этом не может идти и речи! Это наша жизнь, наша душа.