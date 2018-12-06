Петербургская любовница Николая Караченцова заявила об угрозах из-за романа с актером

Николая Караченцова больше нет, а его любовницы одна за другой приходят на телевизионные шоу, чтобы рассказать о связи с актером. Петербургская возлюбленная Николая Петровича Елена Дмитриева прилетела аж из Парижа, куда она уже давно уехала на ПМЖ.

Только на шоу "Пусть говорят" она появилась не для того, чтобы рассказать о своем романе (об этом она дала уже не одно интервью еще при жизни актера), а чтобы, по ее словам, обезопасить себя.

Бывшая балерина Кировского (Мариинского) театра уверяет, что ее жизнь в опасности. И якобы из-за отношений с актером. По словам Дмитриевой, ей стали приходить сообщения с угрозами. Она обратилась в парижскую полицию, и ей посоветовали на время уехать из страны.

- Я думала, что больше никогда не появлюсь ни в одной студии. Но я вынуждена была улететь из Парижа из-за угроз, - заявила Дмитриева на "Пусть говорят".

А в качестве доказательства своих слов предоставила сообщения, в которых говорится, что друг семьи Караченцова нанял арабов-нелегалов, которые расправятся с петербургской парижанкой. И все из-за того, что они не верят в роман балерины и актера. По словам Дмитриевой, один из угрожавших ей мужчин живет в Германии, другой в России, а в Париже сейчас в отношении них ведется следствие.

Но большинство зрителей в студии не поверили бывшей балерине. Они считают, что она приплела свое имя к великому актеру исключительно ради пиара. В этом же уверена и вдова Караченцова Людмила Поргина.

Напомним, скандал вокруг романа с петербургской балериной разгорелся минувшей весной. Елена Дмитриева рассказала о том, что они с Николаем Петровичем были не просто любовниками, что она была практически его второй женой, что он даже хотел обвенчаться с ней, "только кто ж его обвенчает, когда он женат на другой".

В очередном телешоу Дмитриева показывала и свою петербургскую квартиру, где они якобы встречались с Караченцовым и пили шампанское, и простыни, на которых они проводили ночи.

"Вы говорите про шампанское... Да он никогда не пил шампанского, он его ненавидел, он пил водку", - парирует Поргина на заявления соперницы.