2018-12-06T12:57:28+03:00
Общество

Школа пенсионера в Петербурге: учиться никогда не поздно

Тем более если делать это бесплатно
Ирина СЕБЕЛЕВА
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«Комсомолка» рассказывает о бесплатных курсах для пенсионеров в Петербурге.«Комсомолка» рассказывает о бесплатных курсах для пенсионеров в Петербурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Пенсионный возраст - это совсем не аргумент, чтобы садиться на скамеечку возле дома и вязать носки. Зато аргумент научиться чему-то новому, овладеть важными современными навыками, а то и освоить какую-нибудь профессию. Тем более что за это необязательно платить большие деньги. «Комсомолка» рассказывает о бесплатных курсах в Петербурге.

Прежде всего это компьютер. Пожалуй, это первое, чем нужно овладеть, если вас еще не обучили пользоваться им родственники. Без компьютерной грамотности сегодня никуда. Да, можно пойти на платные курсы, раскошелившись на несколько тысяч рублей, а можно спокойно воспользоваться своим статусом: ряд общественных организаций в Петербурге сегодня обучает пенсионеров компьютерной грамотности бесплатно, в рамках государственной программы.

Напомним, курсы для пожилых людей начали организовывать еще в 2009 году в социально-досуговых отделениях комплексных центров социального обслуживания Петербурга. Сейчас таких площадок по всему городу более сорока.

Все это, конечно, в рамках очереди, и желающих даже больше, чем мест. Поэтому курсы, школы, клубы и консультации есть в более чем 120 городских библиотеках. При этом чаще всего неважно, в каком районе живет «ученик»: посещать курсы он может практически в любой библиотеке.

Но, скажем честно, компьютер, - это отчасти уже прошлый век. Сейчас существуют современные модификации курсов. Например, овладеть премудростями работы со смартфоном и планшетом обучают, в частности, во Фрунзенском районе.

Далее, иностранные языки. Преимущественно, конечно, английский, но может быть и немецкий, итальянский, испанский. Курсы тренировки памяти, психологические тренинги и многое другое.

Отдельно стоит рассказать о «Школе третьего возраста». Это социальная программа Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации гражданского просвещения «Дом проектов». По сути, это народная школа для пожилых, где цель не просто научить, а изменить качество жизни. Здесь есть даже курсы подготовки экскурсоводов, а также общественных инспекторов в сфере ЖКХ.

КОНКРЕТНО

Куда идти учиться

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН

Сайт

Социально-досуговое отделение № 1

Адрес: Садовая улица, 80.

Телефон: 8 (812) 495-31-24.

Социально-досуговое отделение № 2

Адрес: набережная реки Фонтанки, 152.

Телефон: 8 (812) 575-44-79.

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН

Социально-досуговое отделение № 2

Адрес: улица Кораблестроителей, 31, корпус 2.

Телефон: 8 (812) 305-81-18.

Сайт

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН

Сайт

Социально-досуговое отделение № 1

Адрес: проспект Художников, 9, корпус 1, литера А.

Телефон: 8 (812) 510-34-82.

Социально-досуговое отделение № 2

Адрес: поселок Парголово, улица Первого Мая, 107, корпус 5.

Телефон: 8 (812) 645-31-12.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

Сайт

Социально-досуговое отделение-филиал «Надежда»

Адрес: Гражданский проспект, 92.

Телефон: 8 (812) 550-51-17.

Социально-досуговое отделение - клуб досуга «Улыбка»

Адрес: Замшина улица, 27/1.

Телефон: 8 (812) 545-05-71.

Социально-досуговое отделение-филиал «Муринский»

Адрес: проспект Культуры, 29/1.

Телефон: 8 (812) 594-20-20.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Сайт

Социально-досуговое отделение № 1

Адрес: проспект Стачек, 12.

Телефон: 8 (812) 252-58-56.

Социально-досуговое отделение № 2

Адрес: проспект Маршала Жукова, 22.

Телефон: 8 (812) 757-05-64.

Социально-досуговое отделение № 3

Адрес: улица Стойкости, 8.

Телефон: 8 (812) 364-46-41.

Социально-досуговое отделение № 4

Адрес: Дачный проспект, 9.

Телефон: 8 (812) 368-72-95.

Социально-досуговое отделение № 5

Адрес: Балтийская улица, 29.

Телефон: 8 (812) 252-29-39.

КОЛПИНСКИЙ РАЙОН

Сайт

Социально-досуговое отделение № 1

Адрес: Колпино, Загородная улица, 62.

Телефон: 8 (812) 241-28-27.

Адрес: Колпино, улица Анисимова, 4.

Телефон: 8 (812) 241-28-27.

Социально-досуговое отделение № 2

Адрес: поселок Металлострой, Центральная улица, 5.

Телефон: 8 (812) 241-29-02.

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН

Социально-досуговое отделение

Адрес: Отечественная улица, 5.

Телефон: 8 (812) 527-54-45.

Сайт

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Социально-досуговое отделение

Адрес: Ленинский проспект, 53, корпус 1.

Телефон: 8 (812) 417-30-78.

Сайт

КРОНШТАДТСКИЙ РАЙОН

Социально-досуговое отделение

Адрес: Кронштадт, проспект Ленина, 15.

Телефон: 8 (812) 311-55-37

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КУРОРТНЫЙ РАЙОН

Сайт

Социально-досуговое отделение

Адрес: Зеленогорск, проспект Ленина, 19.

Телефон: 8 (812) 433-67-85.

Социально-досуговое отделение

Адрес: Сестрорецк, Приморское шоссе, 350.

Телефон: 8 (812) 434-36-19.

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

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Социально-досуговое отделение № 1

Адрес: Московский проспект, 149, литера Б.

Телефон: 8 (812) 365-61-13.

Социально-досуговое отделение № 2

Адрес: Московское шоссе, 16, корпус 1.

Телефон: 8 (812) 626-82-52.

НЕВСКИЙ РАЙОН

Социально-досуговое отделение № 2

Адрес: улица Бабушкина, 47, корпус 2.

Телефон: 8 (812) 560-05-29.

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ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН

Социально-досуговое отделение

Адрес: Чкаловский проспект, 30.

Телефон: 8 (812) 234-96-00.

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ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН

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Социально-досуговое отделение

Адрес: Петродворец, улица Юты Бондаровской, 23, литера А.

Телефон: 8 (812) 417-43-86.

Социально-досуговое отделение

Адрес: Ломоносов, Дворцовый пр., 40.

Телефон: 8 (812) 422-04-98.

ПРИМОРСКИЙ РАЙОН

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Социально-досуговое отделение № 1

Адрес: Приморский проспект, 37; Серебристый бульвар, 13.

Телефоны: 8 (812) 409-74-70, 409-74-09.

Социально-досуговое отделение № 2

Адрес: улица Шаврова, 4.

Телефоны: 8 (812) 409-74-70, 409-74-09.

ПУШКИНСКИЙ РАЙОН

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Социально-досуговое отделение № 1

Адрес: Пушкин, Набережная улица, 18.

Телефон: 8 (812) 476-84-29.

Адрес: поселок Шушары, Вилеровский переулок, 6, литера А.

Телефон: 8 (812) 476-84-29.

Социально-досуговое отделение № 2

Адрес: Павловск, Конюшенная улица, 25.

Телефон: 8 (812) 452-25-70.

Адрес: Павловск, Звериницкая улица, 21.

Телефоны: 8 (812) 452-35-20, 452-19-27.

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН

Социально-досуговое отделение

Адрес: Расстанная улица, 20.

Телефон: 8 (812) 712-94-13.

Сайт

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Социально-досуговое отделение № 1

Адрес: Литейный проспект, 11.

Телефон: 8 (812) 275-47-82.

Социально-досуговое отделение № 2

Адрес: набережная реки Фонтанки, 8.

Телефон: 8 (812) 579-64-42.

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