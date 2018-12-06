2018-12-06T14:12:09+03:00
Общество

Албин потребовал от «Метростроя» ускорить возведение нового комплекса «Северной верфи»

Вице-губернатор пригрозил передать строительство другому подрядчику, если сроки работ будут срываться и дальше
Петр КИБЕР
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Албин потребовал от «Метростроя» ускорить возведение нового комплекса «Северной верфи». Фото: Пресс-служба администрации СПбАлбин потребовал от «Метростроя» ускорить возведение нового комплекса «Северной верфи». Фото: Пресс-служба администрации СПб
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Очередное недовольство властей города вызвала деятельность опального в последнее время «Метростроя». Компания в 2017 году стала победителем конкурса на возведение первой очереди нового судостроительного комплекса на территории завода «Северная верфь». Однако в настоящий момент метростроевцы сильно отстают от графика.

- Выполнено менее 70 процентов работ по устройству свайного основания (2105 свай из 3070), не более 30 процентов работ по фундаменту, - приводит слова представителя «Объединенной судостроительной корпорации» пресс-служба Смольного.

Кроме чиновников из «ОСК», в совещании приняли участие руководители «Северной верфи» и гендиректор «Метростроя», который, на вопрос Игоря Албина о причине срыва графика, пожаловался на плохую подготовленность площадки и проблемы с выносом коммунальных сетей.

Но вице-губернатора это не впечатлило, и он, кроме предложения начальству «Северных верфей» решить проблемы вместе со строителями, также посоветовал подумать о поиске другого подрядчика.

Метростроевцы, в свою очередь, не стали молчать и достаточно резко ответили на данное заявление.

- Между нами и заказчиком - «Северной верфью», имеется полное взаимопонимание и контракт. Вопросы решаются в рабочем порядке. Никаких предпосылок к действиям, к которым призывает вице-губернатор Албин, нет. «Метрострой» продолжит реализовывать данный проект, - сообщает пресс-служба компании.

Напомним, что согласно контракту, на первом этапе запланировано строительство стапельной площадки с эллингом и административно-бытовых зданий. Срок окончания работ– февраль 2019 года, общая стоимость – шесть миллиардов рублей.

Создание современного комплекса позволит «Северной верфи» модернизировать предприятие и расширить линейку продукции до крупнотоннажных судов.

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