Албин потребовал от «Метростроя» ускорить возведение нового комплекса «Северной верфи»

Очередное недовольство властей города вызвала деятельность опального в последнее время «Метростроя». Компания в 2017 году стала победителем конкурса на возведение первой очереди нового судостроительного комплекса на территории завода «Северная верфь». Однако в настоящий момент метростроевцы сильно отстают от графика.

- Выполнено менее 70 процентов работ по устройству свайного основания (2105 свай из 3070), не более 30 процентов работ по фундаменту, - приводит слова представителя «Объединенной судостроительной корпорации» пресс-служба Смольного.

Кроме чиновников из «ОСК», в совещании приняли участие руководители «Северной верфи» и гендиректор «Метростроя», который, на вопрос Игоря Албина о причине срыва графика, пожаловался на плохую подготовленность площадки и проблемы с выносом коммунальных сетей.

Но вице-губернатора это не впечатлило, и он, кроме предложения начальству «Северных верфей» решить проблемы вместе со строителями, также посоветовал подумать о поиске другого подрядчика.

Метростроевцы, в свою очередь, не стали молчать и достаточно резко ответили на данное заявление.

- Между нами и заказчиком - «Северной верфью», имеется полное взаимопонимание и контракт. Вопросы решаются в рабочем порядке. Никаких предпосылок к действиям, к которым призывает вице-губернатор Албин, нет. «Метрострой» продолжит реализовывать данный проект, - сообщает пресс-служба компании.

Напомним, что согласно контракту, на первом этапе запланировано строительство стапельной площадки с эллингом и административно-бытовых зданий. Срок окончания работ– февраль 2019 года, общая стоимость – шесть миллиардов рублей.

Создание современного комплекса позволит «Северной верфи» модернизировать предприятие и расширить линейку продукции до крупнотоннажных судов.