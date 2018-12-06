Северное сияние, саамские деревни и кинофестиваль: зачем ехать в зимний Мурманск

А также почему китайцы оккупировали Териберку, где снимали «Левиафан»

Журналисты и блогеры со всего Северо-Запада вместе со «Сбербанком» приехали в столицу Заполярья, чтобы посмотреть на «Северный характер». Так называется международный кинофестиваль, на котором с 2008 года показывают норвежские, финские, шведские и, конечно, отечественные ленты. Однако трёхдневное турне не ограничилось попкорном и морошкой. Как северные шаманы исполняют желания, почему Андрей Звягинцев выбрал для съёмок полузаброшенное село на берегу Баренцева моря и что посмотреть в самом Мурманске — в путевом дневнике корреспондента «КП»

Даже во мраке полярной ночи «Алеша» выглядит внушительно.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ ПОЛЯРНОЙ НОЧИ

Автобус из аэропорта промчался мимо знака «Мурманск — город созидатель». Хмурое серое небо сонно висело над многоэтажками на сопках. Ярко освещенные окна домов справлялись с полумраком явно лучше солнца.

—А светлее будет? — спросил я водителя.

—Нет, ты что. Полдень же.

Едва оказавшись в номере гостиницы, я бросил рюкзак и провалился в сон после раннего перелета из Петербурга. Спустя пару часов очнулся и первым делом отдернул шторы. На улице уже горели фонари. Вьюга смыла с неба пыль, и его поглотила ночь. В начале декабря она стала полярной: на 40 дней Мурманск погрузился во тьму: солнце взойдёт над городом только 11 января.

—Может, в Петербурге не так все и плохо с погодой... — подумалось мне.

На площади у отеля не бойко шел мелкий бизнес.

—Доллары, евро, телефоны... Доллары, евро, телефоны... — бубнил себе под нос мужичок в кепке.

С витрины бывшего универмага «Волна» — теперешнего ТЦ — торговца зазывали полуобнаженные восточные танцовщицы, которые, кажется, съели слишком много пахлавы. Да и наряд явно не по погоде. Или не по географической широте. Но чем еще привлечешь внимание и взоры в заполярной темноте?

Наряд совсем не по погоде.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

СЕВЕРНАЯ АМБИВАЛЕНТНОСТЬ

Главная точка притяжения в Мурманске для нашей группы - одноименный кинотеатр. В зале негде даже раскладной режиссерский стульчик поставить. На открытии фестиваля «Северный характер» киношникам и журналистам — за полгода до российской премьеры — показали фильм «Амбивалентность» Антона Бильжо. Картина рассказывает о двух друзьях-психиатрах: прилежном студенте и нарушителе спокойствия. Жаль только, что предмет страсти у них один - Катерина Сергеевна. Для одного она мама, жена папы. Для другого - любовница.

Лента не претендует на звание вехи в истории кинематографа, однако посмотреть ее точно стоит хотя бы ради блистательной игры актеров. Вместе с больничными халатами они примерили на себя внутренние конфликты героев, которые, сами того не замечая, меняют маски.

Оставив мягкое кресло кинозала, вышел на выкрашенную метелью в белый цвет улицу. И тут же, как снежком в затылок, настигло понимание, в чем прелесть этого, казалось бы, мрачного и холодного города. Здесь, где так не хватает солнечного тепла, согреваются теплом человеческим. В Мурманске его чувствуешь повсюду: оно витает в холодном воздухе и выглядывает из панорамных окон кафе.

Шаманские обряды — обычное дело в саамской деревне.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

СААМСКАЯ МАГИЯ

Поздним вечером мы остановились на обочине лесной дороги. Природа уже впала в спячку, укрывшись черно-белой киноплёнкой. Журналисты побрели по темному лесу. Нашей путеводной звездой стал фонарь в паре сотен метров. Под ним на полутораметровом камне блестели снежинки. Около него нас встретила женщина в необычной меховой шапке и красной накидке.

Мы попали в поселение саамов — древнейшего северного народа, который славится своими шаманами-предсказателями. В России — на Кольском полуострове — саамов осталось всего пара тысяч, а в Норвегии, Швеции и Финляндии около 80 тысяч.

Они до сих пор чтут традиции предков. Среди их веж — небольших шатров, обитых шкурами оленей — все ещё слышны звуки бубнов, а местные рыбаки до сих пор бросают в воду медные монеты, чтобы получить от духов реки богатый улов.

В таком не замёрзнешь.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Мы тоже поучаствовали в ритуале. Взявшись за руки вокруг трещащего костра и закрыв глаза, пытались под звуки барабана увидеть своё сакральное животное. По преданию, оно связано с местом рождения человека и приходит, чтобы направить или ответить на вопрос.

—Ну что, видел? — спросил я коллегу, когда ударные замолчали.

—Нет.

—А я — да.

—Кого же? — удивился он.

—Острую курицу в панировке, — шутки на голодный желудок было не избежать.

Относиться к этому всерьёз или как к сказке — решать вам. Одно могу сказать точно: поучаствовать в заполярном шабаше стоит, хотя бы потому, что это осколок древней истории, который чудом сохранился до наших дней.

Булыжник на входе оказался сейдом — святыней северных народов. По легенде, в нем может жить душа. Определить это достаточно просто. Если под камнем голая земля — значит, дух дома.

На севере Норвегии только саамы имеют право заниматься оленеводством.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Заглянули мы и на Верхнетуломскую ГЭС, которая расположена на глубине 50 метров в тоннелях, вырубленных в монолитной скале. Под землей, к слову, не только энергию добывают, но и форель выращивают. К сожалению, фотографировать глубинную рыбу запрещено.

Техника безопасности на ГЭС превыше всего.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ХОЖДЕНИЕ ПО ЗВЯГИНЦЕВУ

Именно режиссёра нужно поблагодарить за то, что Териберка начала возрождаться. После съёмок «Левиафана» в село на берегу Баренцева моря, в котором уже собирали чемоданы последние 600 человек, стали рваться туристы со всей России и даже из Европы. За пару лет здесь выросло несколько турбаз, а поток желающих только увеличивается.

И даже в Норвегию ехать не надо.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

И правда — места завораживающие. Среди скал, водопадов, прозрачных заливов и озёр догнивают деревянные хибарки. На одной из них норвежский уличный художник оставил восточный иероглиф, который символизирует уют и тепло домашнего очага. Это своего рода философская притча о скоротечности человеческого и вечности природы, измеряемая в квадратных метрах.

Тепло и уют в аварийном состоянии.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Особенно нравятся эти места, как ни странно, китайцам. Есть у них примета, мол, если зачать ребёнка под северным сиянием, получится молодец счастливый да удачливый — короче говоря, настоящий коммунист. Для этого в окрестностях Мурманска и Териберки даже устанавливают прозрачные стеклянные постройки. Увидите такую — знайте, что сейчас там рождается новая жизнь. Мы же, к несчастью, сияние проглядели. Не повезло с погодой: чтобы заметить свечение в небе, на нем не должно быть ни облачка.

В селе Териберка есть не только кладбище кораблей, но и кладбище «Жигулей»...Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ЧТО ЕЩЁ ПОСМОТРЕТЬ В МУРМАНСКЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Мемориал «Защитникам Советского Заполярья»

Главную достопримечательность Мурманска трудно не заметить. Памятник, который в народе прозвали «Алёшей», находится на сопке Зеленый Мыс и возвышается над городом на 173 метра. Да и сама скульптура — фигура солдата в плащ-палатке с автоматом на плече — немаленькая. Высота статуи с постаментом целых 42 метра, а вес — пять тысяч тонн. По масштабам уступает только «Родине Матери» в Волгограде.

Атомный ледокол «Ленин»

Таким Ильича вы еще не видели. Длина атомного ледокола «Ленин» больше, чем у

футбольного поля. Это первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой.

Корабль бороздил просторы Северного морского пути с 1957 года, а в 1989-ом — вышел на «пенсию» и причалил на вечную стоянку. Теперь на борту легендарного

ледокола, который первым сумел пройти севернее Северной земли, музей.

Вежливые экскурсоводы покажут операционную, капитанский мостик и даже реактор!

Кстати, в сувенирной лавке продается пряник с изображением этого шедевра

кораблестроения. И на вид, и по вкусу он одинаково хорош, так что берите – не

пожалеете.

«Вавилон»

Чтобы попасть в лабиринт, необязательно ехать в гости к Минотавру на остров Крит. Всего в нескольких километрах от Мурманска расположен лабиринт «Вавилон». Такое название он получил из-за своей спиралеобразной формы: прямо как у библейской башни, которую изобразил Брейгель. Да и мистики здесь не меньше, чем в Древней Греции. Поговаривают, что такие строили на местах захоронений, чтобы души усопших плутали и не тревожили живых. Последним заблудиться здесь просто невозможно. Ступая по ямам глубиной в пару десятков сантиметров, чувствуешь себя Гулливером в стране Лилипутов.

И зимой, и летом в Мурманске найдется, что посмотреть.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

СПРАВКА «КП»

Кинофестиваль «Северный Характер» проходит в Мурманской области с 2008 года. В этом декабре темой фестиваля стало «Притяжения Севера». В центре внимания — человек, который живет на Севере, ценит его суровую красоту, творит и созидает, а также вдохновляет других на преодоление трудностей.

— «Северный Характер» уже давно стал визитной карточкой региона. В этом году Сбербанк поддержал фестиваль информационно на территории всего Северо-Запада. Для этого мы привезли журналистов из разных городов. Кроме самых актуальных новостей из мира кино, участники пресс-тура рассказали своим читателям о жизни людей на Крайнем Севере и его неповторимой красоте», — поделился управляющий Мурманским отделением ПАО Сбербанк Сергеи Филиппов.