Памятные таблички «Последний адрес» в Петербурге признали вне закона

Таблички с именами репрессированных в 30-е – 50-е годы прошлого века ленинградцев, которые появились на домах города в рамках общероссийской акции «Последний адрес», должны были стать предупреждением нынешнему поколению о страшных уроках истории. Но, в итоге, дело закончилось очередным скандалом.

- Можно ли написать донос на уже давно арестованных и расстрелянных людей? Кажется, это невозможно, а оказывается – запросто, - написал правозащитник Андрей Пивоваров в своем «Фейсбуке».

Так он прокомментировал обращение к властям Петербурга бывшего помощника Виталия Милонова Александра Мохнаткина. Последний посчитал, что таблички установлены незаконно и написал в комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Северной столицы. Там с доводами согласились, хотя и признали значимость общественной инициативы.

Ответ комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга. Фото: twitter.com/sm_alien

- По имеющейся в комитете информации, «Последний адрес» - широкая общественная акция, в рамках которой планируется установка тысяч табличек по всему городу. Однако их вид и размер не регламентирован законом и не согласован с КГА, - говорится в официальном ответе из Смольного.

В комитете добавили, что с уважением относятся к знаковым страницам истории, однако установка табличек не является единственным способом сохранения памяти о репрессированных. И предложили решать вопрос о нарушении районным властям.

В КГА признают значимость инициативы, но таблички все равно вне закона. Фото: twitter.com/sm_alien

Александра Мохнаткина ответ КГА судя по всему порадовал.

- Видели, по Питеру развешаны таблички, типа репрессированных по липовым данным общества «Мемориал»? Так вот - они незаконны! – написал экс-помощник депутата в своем «Твиттере».

Впрочем, сам Виталий Милонов, у которого раньше работал Мохнаткин, инициативу по сохранению памяти жертв сталинского террора поддержал.

- Это напоминание о трагических страницах нашей страны, их забывать нельзя. И президент и все дают однозначную оценку тем событиям. Я против «охоты» на таблички, - рассказал парламентарий корреспонденту «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

При этом депутат подчеркнул, что делать все надо в рамках закона. А пока получается, что благая по сути инициатива, превращается в вызов городским властям.

- Это правовая коллизия, все сделано «через одно место». Надо было изначально согласовать с КГА эти таблички и ни у кого не возникло бы вопросов, - подчеркнул Виталий Милонов.

Впрочем, и демонтировать «Последние адреса» тоже неправильно. В разговоре с корреспондентом «КП» депутат заверил, что не оставит ситуацию без внимания и постарается не допустить при этом политических игрищ.