В Фонде Сокурова в Петербурге проходят обыски, а сам режиссер в больнице

Пока в Фонде поддержки кинематографа Александра Сокурова «Пример интонации» в Санкт-Петербурге идет проверка по доносу бывшего сотрудника, сам Заслуженный деятель искусств России находится в больнице. Но, как пояснила «КП - Санкт-Петербург» помощница Александра Николаевича Маргарита Афонина, госпитализация 67-летнего режиссера фильмов «Русский ковчег и «Фауст» никак не связана с обысками.

- Александру Николаевичу сделали плановую операцию на ноге, сейчас с его здоровьем все хорошо, - рассказал «КП - Петербург» коллега Сокурова композитор Андрей Сигле. – У него с рождения проблемы с ногой, а в последнее время начались серьезные боли, после чего он, наконец, решился на операцию. К концу недели, думаю, его выпишут.

Сигле также прокомментировал нам обыски в Фонде Сокурова. По его мнению, они связаны с тем, что недавно режиссер вошел в Совет по правам человека при Президенте. Сигле считает, что происходящее - «чистой воды провокация, чтобы дискредитировать режиссера в новом статусе».

- Он является худруком этого Фонда и к хозяйственной деятельности никакого отношения не имеет, - заверил Андрей Рейнгардтович. - Я думаю, что и проверки уже никакой нет, потому что оснований нет. Мне сказали причину обысков: «На основании анонимного письма».