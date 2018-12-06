2018-12-06T15:28:58+03:00
Звезды

В Фонде Сокурова в Петербурге проходят обыски, а сам режиссер в больнице

Но коллеги номинанта на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля заявляют, что Александру Николаевичу сделали плановую операцию на ноге
Людмила ИЛЬИНА
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67-летний российский кинорежиссер Александр Сокуров госпитализирован в Санкт-Петербурге.67-летний российский кинорежиссер Александр Сокуров госпитализирован в Санкт-Петербурге.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Пока в Фонде поддержки кинематографа Александра Сокурова «Пример интонации» в Санкт-Петербурге идет проверка по доносу бывшего сотрудника, сам Заслуженный деятель искусств России находится в больнице. Но, как пояснила «КП - Санкт-Петербург» помощница Александра Николаевича Маргарита Афонина, госпитализация 67-летнего режиссера фильмов «Русский ковчег и «Фауст» никак не связана с обысками.

- Александру Николаевичу сделали плановую операцию на ноге, сейчас с его здоровьем все хорошо, - рассказал «КП - Петербург» коллега Сокурова композитор Андрей Сигле. – У него с рождения проблемы с ногой, а в последнее время начались серьезные боли, после чего он, наконец, решился на операцию. К концу недели, думаю, его выпишут.

Сигле также прокомментировал нам обыски в Фонде Сокурова. По его мнению, они связаны с тем, что недавно режиссер вошел в Совет по правам человека при Президенте. Сигле считает, что происходящее - «чистой воды провокация, чтобы дискредитировать режиссера в новом статусе».

- Он является худруком этого Фонда и к хозяйственной деятельности никакого отношения не имеет, - заверил Андрей Рейнгардтович. - Я думаю, что и проверки уже никакой нет, потому что оснований нет. Мне сказали причину обысков: «На основании анонимного письма».

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