2018-12-07T11:30:26+03:00
Звезды

В Фонде Сокурова в Петербурге проходят обыски, а сам режиссер в больнице

Но коллеги номинанта на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля заявляют, что Александру Николаевичу сделали плановую операцию на ноге
Людмила ИЛЬИНА
Поделиться:
Комментарии: comments26
67-летний российский кинорежиссер Александр Сокуров госпитализирован в Санкт-Петербурге.67-летний российский кинорежиссер Александр Сокуров госпитализирован в Санкт-Петербурге.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Пока в Фонде поддержки кинематографа Александра Сокурова «Пример интонации» в Санкт-Петербурге идет проверка по доносу бывшего сотрудника, сам Заслуженный деятель искусств России находится в больнице. Но, как пояснила «КП - Санкт-Петербург» помощница Александра Николаевича Маргарита Афонина, госпитализация 67-летнего режиссера фильмов «Русский ковчег и «Фауст» никак не связана с обысками.

- Александру Николаевичу сделали плановую операцию на ноге, сейчас с его здоровьем все хорошо, - рассказал «КП - Петербург» коллега Сокурова композитор Андрей Сигле. – У него с рождения проблемы с ногой, а в последнее время начались серьезные боли, после чего он, наконец, решился на операцию. К концу недели, думаю, его выпишут.

Сигле также прокомментировал нам обыски в Фонде Сокурова. По его мнению, они связаны с тем, что недавно режиссер вошел в Совет по правам человека при Президенте. Сигле считает, что происходящее - «чистой воды провокация, чтобы дискредитировать режиссера в новом статусе».

- Он является худруком этого Фонда и к хозяйственной деятельности никакого отношения не имеет, - заверил Андрей Рейнгардтович. - Я думаю, что и проверки уже никакой нет, потому что оснований нет. Мне сказали причину обысков: «На основании анонимного письма».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму