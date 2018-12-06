Петербург стал самым желанным направлением для встречи Нового 2019 года

До Нового 2019 года осталось меньше месяца. И с каждым днем все актуальнее становится вопрос «где встречать праздник». Ну, или хотя бы, где хотелось бы оказаться под бой курантов. И если раньше россияне выбирали домашний уют или жаркие страны, то теперь модным становится ездить в Санкт-Петербург. В нынешнем сезоне Северная столица стала самым желанным направлением на Новый год.

- По результатам опроса в соцсетях, за город на Неве высказались 44 процента пользователей, - сообщает пресс-служба сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Вторыми стали Великий Устюг и Калининград, а третье место поделили Великий Новгород и Псков.

Но надо сделать важную оговорку - выбирать предлагалось не из всех российских городов, а лишь из так называемого «Серебрянного кольца». И если «Золотое кольцо» охватывает исторические поселения Владимиро-Суздальской Руси, то «Серебряное» строится на Северо-западе вокруг Старой Ладоги.

В него входят Петербург, города Ленинградской области, Великий Новгород, Псков, Вологда, Великий Устюг, Мурманск, Архангельск и Калининград, а также их области.

Впрочем, и в общероссийском рейтинге Петербург также наверняка занял бы лидирующие позиции.

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