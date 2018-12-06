Volgatitan simbirskiensis: Петербургские ученые определили нового динозавра по семи позвонкам

Находка палеонтологов тридцать лет ждала своего «оживления»: всего по семи древним костям ученые из Петербурга и Ульяновска узнали, кому они принадлежали. Это был гигантский растительноядный динозавр, который жил на планете 65-200 миллионов лет назад.

Семь позвонков пролежали в земле примерно 130 миллионов лет, прежде чем на них наткнулся палеонтолог из Ульяновской области Владимир Ефимов. В 1982-ом он работал на берегу Волги около поселка Сланцевый Рудник в пяти километрах от Ульяновска. Вдруг из высокого обрыва реки выпали три крупных кости.

В 1984-1987 годах из этого же обрыва вытащили три фрагмента известняка. В них обнаружили еще четыре позвонка. Необычные находки долгие годы называли «гигантскими позвонками неизвестной таксономической принадлежности».

– В начале девяностых Владимир Ефимов показал фотографии костей известному ленинградскому палеонтологу Льву Несову, – рассказывает об истории находки профессор Санкт-Петербургского государственного университета и Палеонтологического института имени Борисяка РАН Александр Аверьянов. – Лев Александрович предположил, что позвонки принадлежат гигантским растительноядным динозаврам – завроподам. В 1997 году Ефимов опубликовал предварительную заметку о находке, в которой отнес позвонки к завроподу семейства Brachiosauridae. А в июле прошлого года мне, наконец, удалось побывать у него в гостях и изучить кости.

Позвонки тридцать лет ждали своего часа. Фото: СПбГУ

После досконального изучения ученые пришли к выводу, что позвонки принадлежали ящеру группы титанозавров. «Хозяин» костей обладал длинными шеей и хвостом и весил примерно 17 тонн. Причем это была взрослая особь: возраст определили по невральным дугам, которые полностью срослись с самими позвонками. Результаты исследования опубликовали в последнем номере журнала Biological Communications.

– Раньше считалось, что эволюция титанозавров проходила преимущественно в Южной Америке, – отметил Аверьянов. – Но эта находка свидетельствуют, что титанозавры были распространены гораздо шире и, возможно, важные этапы их эволюции проходили в Восточной Европе и Азии.

Гиганта нарекли Volgatitan simbirskiensis, в честь реки Волги и города Симбирска (ныне Ульяновск).