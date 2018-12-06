В Северной столице собираются ужесточить контроль за таксистами

В Петербурге депутаты предлагают ужесточить контроль за работой таксистов. То, что их давно пора взять в ежовые рукавицы, извозчики доказывают едва ли не каждый день.

ПОСТРАДАЛ МЛАДЕНЕЦ

Очередная серьезная авария с участием такси произошла ночью 6 декабря. Около двух часов на пересечении улицы Рыбинской и набережной Обводного канала столкнулись иномарки «Инфинити» и «Логан». Последняя машина принадлежала таксопарку фирмы «Везет».

Как рассказали очевидцы, таксист пытался проскочить перекресток на «красный». Однако опасный маневр не удался.

- Такси в меня влетело на скорости. Мы поехали на зеленый, а водитель «Логана» с Обводного на скорости въехал мне в бок, – рассказывает водитель «Инфинити» Даниил. – Машина в хлам, челюстью ударился, и девушка моя тоже, но не критично.

Авария на пересечении Рыбинской улицы и Обводного канала. Фото: соцсети.

Пассажирам второго автомобиля, с шашечками на бортах, повезло гораздо меньше. В момент аварии в машине находились трое: водитель и женщина с шестимесячным ребенком на руках. Малышку экстренно госпитализировали в состоянии средней тяжести, а ее 21-летнюю мать - в крайне тяжелом. Во время удара она получила серьезные травмы.

Также помощь понадобилась лихачу, который управлял авто. Любопытно, что парню совсем не так давно исполнилось 19 лет. А это значит, что по закону работать таксистом он не имел права. Сейчас сотрудники регионального отделения ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия, а депутаты решают, как бороться с нарушителями.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТАКСИСТ?

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок и Алексей Макаров разработали законопроект, который позволит жестче контролировать работу фирм такси. Инициативу уже поддержали другие парламентарии. Проект приняли в первом чтении на заседании 5 декабря.

– Чуть ли не каждый день в сводки новостей попадают ДТП с участием водителей такси, – объясняет депутат. - Так, несколько месяцев назад серьезная авария произошла на Синопской набережной. Тогда водитель такси из-за сильной усталости уснул за рулем и влетел в припаркованный автомобиль. После этого пострадавшего пассажира такси увезли на «скорой». И таких примеров очень много.

Авария на Синопской набережной. Фото: vk.com/extra_call

В законодательстве прописано, что стаж водителей такси должен превышать три года, а машина – иметь сигнальные «шашечки». Кроме того, перед каждым выходом на линию шоферы обязаны проходить медкомиссию. К исполнению этих требований некоторые компании относятся халатно.

Согласно документу, следить за исполнением предписаний будет «контролирующий орган». Предположительно, эту обязанность могут возложить на комитет по транспорту.

- Будут проводиться выездные проверки, плановые осмотры и обследования такси, а также различные профилактические мероприятия. По их окончании планируется составлять специальный акт, - уточняют в пресс-службе комитета по законодательству.

«ЭКОНОМИКА - ЗАКОН ПРИРОДЫ»

Председатель профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Ярослав Щербинин считает, что польза в законопроекте есть. И, по его мнению, начать «профилактическую» работу стоит с агрегаторов такси.

- Все, что предлагает комитет – в этом нет ничего нового, - утверждает Ярослав Щербинин. - Сейчас почти вся ответственность лежит на агрегаторах. У них есть все рычаги, чтобы эти моменты контролировать. Другое дело – они не хотят на себя эти обязательства брать. Им выгодно работать с теми, кого можно обмануть. С теми, кто готов нелегально работать. Как только на них с них спросят – все встанет на свои места.

Впрочем, это все равно не гарантирует того, что аварий станет меньше. Водители будут «биться» до тех пор, пока их труд не будет соответствующе оплачиваться.

- Цена поездки меньше, чем она должна быть, - разводит руками эксперт. - Таксисты перерабатывают, устают и попадают в аварии. Пока экономическая стоимость будут регулировать посредники, агрегаторы, это продолжится. Экономика – это закон природы. А он, как известно, депутатами не регулируется.