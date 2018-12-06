2018-12-06T22:29:34+03:00
Звезды

Александр Розенбаум на борту самолета Москва - Симферополь спас пассажирку

Музыкант летел в Крым на гастроли [фото]
Елена МОЛОДКИНА
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Александр Розенбаум - музыкант и врач. Фото: InstagramАлександр Розенбаум - музыкант и врач. Фото: Instagram
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Рейс Москва - Симферополь отправился из аэропорта "Шереметьево" в четверг, 6 декабря. Обыкновенный рейс с необыкновенным человеком на борту.

В 16:55 самолет вылетел из столицы России. Во время полета одной из пассажирок в эконом-классе стало плохо. Что именно случилось, было непонятно. Но женщина потеряла сознание. Тогда бортпроводница по громкой связи объявила, что срочно нужен врач.

- В эконом-классе врача не оказалось, а из бизнеса, как ни в чем не бывало, выходит, действительно, врач по образованию и первой профессии, один из моих любимых исполнителей - Александр Яковлевич Розенбаум, - пишет в своем "Фейсбуке" Константин Кнырик. Он тоже летел тем же рейсом.

facebook.com/konstantin.knyrik

facebook.com/konstantin.knyrik

Музыкант без тени сомнения и дрожи в руках оказал женщине первую медицинскую помощь, сделал искусственное дыхание. И, вроде бы, привел пассажирку в чувства. Тем временем экипаж связался с землей и запросил карету "скорой помощи" к взлетной-посадочной полосе. Как только самолет приземлился в Симферополе, женщину забрали медики и увезли в больницу.

Розенбаум оказал женщине на борту самолета первую медицинскую помощь. Фото: facebook.com/konstantin.knyrik

Розенбаум оказал женщине на борту самолета первую медицинскую помощь. Фото: facebook.com/konstantin.knyrik

- Настоящий человек и талантливый музыкант, скорее всего, спас жизнь человеу. Я подумал, а насколько сложно принять на себя ответственность в такой ситуации. Браво!!! - восхищается Розенбаумом Константин.

К слову, Александр Розенбаум летел в Крым на гастроли. 7 декабря у него запланирован концерт в Севастополе, а 8 декабря - в Симферополе.

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