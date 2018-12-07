Александр Розенбаум: «Случай в самолете - вариант нормы для любого доктора»

Рейс Москва – Симферополь 6 декабря для экипажа компании «Аэрофлот» оказался весьма напряженным. Все потому, что примерно за полчаса до приземления в аэропорту одной из пассажирок стало плохо. К счастью, среди летевших оказался врач-реаниматолог. Правда, пассажирам он был известен больше как Заслуженный артист России Александр Розенбаум.

- Женщине в эконом-классе стало плохо, она потеряла сознание, - рассказал «КП-Петербург» Константин Кнырик, который летел тем же рейсом. - Бортпроводники пытались оказать первую помощь и параллельно по громкой связи спросили, есть ли врач на борту.

67-летний Александр Розенбаум, медик по образованию, еще до начала своей музыкальной карьеры пять лет отработал на скорой врачом-реаниматологом. Поэтому, как действовать в такой ситуации, знал не понаслышке. Артист сразу вышел из бизнес-класса и направился к женщине.

Александр Розенбаум вышел из бизнес-класса, чтобы помочь пассажирке в экономе. Фото: facebook.com/konstantin.knyrik

- Бортпроводники принесли ему аптечку, он сделал ей искусственное дыхание, массаж сердца, дал какие-то таблетки, и она пришла в себя, - вспоминает Константин. – После этого он зафиксировал ее в кресле и уже не отходил от нее, пока мы не приземлились. Розенбаум держал ее за руку и разговаривал. Видимо, это какие-то врачебные тонкости. Он был очень уверен в своих действиях, было понятно, что он четко понимает, что надо делать.

Позже выяснилось, что у женщины во время полета случилось послеоперационное повышение давление. После посадки бортпроводники попросили никого не вставать с мест. На борт зашли медики, осмотрели ее и помогли выйти из самолета. Тогда и Александр Яковлевич вернулся на свое место.

- Слава Богу, никто не погиб, - прокомментировала это событие бессменный продюсер Розенбаума Белла Купсина. – Слава Богу, что там был Розенбаум.

У Розенбаума медицинское образование, поэтому он знал, как действовать. Фото: facebook.com/konstantin.knyrik

Кстати, музыкант летел из Москвы в Крым, чтобы дать там два концерта. Перед выходом на сцену Александр Яковлевич написал большой пост у себя в Instagram по поводу произошедего:

- Помогать людям приходится часто, потому что я почти всегда нахожусь в общественных местах, - признался артист. - "Скорую" не всегда можно быстро вызвать... Поэтому помощь - святая обязанность любого медика, который оказывается рядом. Вчерашний случай в самолете - это вариант нормы для любого, уважающего себя и свою альма-матер доктора. Женщина перенесла операцию, рано выписалась, не долечилась, опоздала на самолете, перенервничала, нагнала себе высокое давление, порок сердца в анамнезе. В общем, стало плохо. Обморок. Полечили, подышали, поговорили, решили долететь и больше так не делать.

rozenbaum.ru Мне как-то неудобно перед своими коллегами скоропомощниками, которые делают это постоянно. Помогать людям приходится часто, потому что я почти всегда нахожусь в общественных местах... Люди имеют обыкновение заболевать, травмироваться, порою - умирать... На дорогах, в театрах, на пляжах, в транспорте. Скорую не всегда можно быстро вызвать... поэтому, помощь - святая обязанность любого медика, который оказывается рядом. Так вот... Кричать надо тогда, когда врач или фельдшер не откликнулся, прошёл мимо, не наклонился над упавшим, не помог сделать шину из палки для сломанной ноги и так далее ... именно тогда надо бить в колокола и писать об этом в газетах. Вчерашний случай в самолете - это вариант нормы для любого, уважающего себя и свою Альма Матер , доктора. Женщина перенесла операцию, рано выписалась, недолечилась, опоздала на самолёт, перенервничала сильно, нагнала себе высокое давление... порок сердца в анамнезе... в общем - стало плохо. Обморок. Полечили, подышали, поговорили, решили долететь и больше так не делать. Всем здоровья и удачи. Берегите себя. #севастополь #симферополь

- Розенбаум очень интеллигентный человек, он свои заслуги никогда не выставляет напоказ, - объясняет Белла Михайловна. - Он просто сделал то, что должен был: как человек, как гражданин и как доктор.

Известно, что женщина, которой стало плохо на борту, от госпитализации отказалась, за ней приехали родственники и забрали домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Розенбаум: Я - абсолютный доктор! 10 минут разговариваю с человеком и мне всё понятно

Эксклюзивное интервью Радио «Комсомольская правда» (подробности)

Александр Розенбаум: Я еще с Афгана вместо «последний» говорю «крайний»

В этот раз мы встретились в Сочи, на «Новой волне». За несколько лет он ничуть не изменился. И, несмотря на легендарную прямоту Розенбаума, разговор с ним вышел очень душевный (подробности)