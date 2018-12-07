Александр Розенбаум: «Случай в самолете - вариант нормы для любого доктора»
Рейс Москва – Симферополь 6 декабря для экипажа компании «Аэрофлот» оказался весьма напряженным. Все потому, что примерно за полчаса до приземления в аэропорту одной из пассажирок стало плохо. К счастью, среди летевших оказался врач-реаниматолог. Правда, пассажирам он был известен больше как Заслуженный артист России Александр Розенбаум.
- Женщине в эконом-классе стало плохо, она потеряла сознание, - рассказал «КП-Петербург» Константин Кнырик, который летел тем же рейсом. - Бортпроводники пытались оказать первую помощь и параллельно по громкой связи спросили, есть ли врач на борту.
67-летний Александр Розенбаум, медик по образованию, еще до начала своей музыкальной карьеры пять лет отработал на скорой врачом-реаниматологом. Поэтому, как действовать в такой ситуации, знал не понаслышке. Артист сразу вышел из бизнес-класса и направился к женщине.
Александр Розенбаум вышел из бизнес-класса, чтобы помочь пассажирке в экономе. Фото: facebook.com/konstantin.knyrik
- Бортпроводники принесли ему аптечку, он сделал ей искусственное дыхание, массаж сердца, дал какие-то таблетки, и она пришла в себя, - вспоминает Константин. – После этого он зафиксировал ее в кресле и уже не отходил от нее, пока мы не приземлились. Розенбаум держал ее за руку и разговаривал. Видимо, это какие-то врачебные тонкости. Он был очень уверен в своих действиях, было понятно, что он четко понимает, что надо делать.
Позже выяснилось, что у женщины во время полета случилось послеоперационное повышение давление. После посадки бортпроводники попросили никого не вставать с мест. На борт зашли медики, осмотрели ее и помогли выйти из самолета. Тогда и Александр Яковлевич вернулся на свое место.
- Слава Богу, никто не погиб, - прокомментировала это событие бессменный продюсер Розенбаума Белла Купсина. – Слава Богу, что там был Розенбаум.
У Розенбаума медицинское образование, поэтому он знал, как действовать. Фото: facebook.com/konstantin.knyrik
Кстати, музыкант летел из Москвы в Крым, чтобы дать там два концерта. Перед выходом на сцену Александр Яковлевич написал большой пост у себя в Instagram по поводу произошедего:
- Помогать людям приходится часто, потому что я почти всегда нахожусь в общественных местах, - признался артист. - "Скорую" не всегда можно быстро вызвать... Поэтому помощь - святая обязанность любого медика, который оказывается рядом. Вчерашний случай в самолете - это вариант нормы для любого, уважающего себя и свою альма-матер доктора. Женщина перенесла операцию, рано выписалась, не долечилась, опоздала на самолете, перенервничала, нагнала себе высокое давление, порок сердца в анамнезе. В общем, стало плохо. Обморок. Полечили, подышали, поговорили, решили долететь и больше так не делать.
- Розенбаум очень интеллигентный человек, он свои заслуги никогда не выставляет напоказ, - объясняет Белла Михайловна. - Он просто сделал то, что должен был: как человек, как гражданин и как доктор.
Известно, что женщина, которой стало плохо на борту, от госпитализации отказалась, за ней приехали родственники и забрали домой.
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