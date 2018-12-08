2018-12-08T11:51:06+03:00
Общество

В Петербурге отметят День Героев Отечества

День Героев Отечества в Петербурге 9 декабря 2018: Программа мероприятий
Полина ЖУКОВА
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Северная столица готовится к встрече Дня Героев Отечества.Северная столица готовится к встрече Дня Героев Отечества.Фото: Полина ЖУКОВА
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В эти выходные в Петербурге, как и по всей стране, будут чествовать тех, чьи дела и подвиги навсегда останутся в истории России. День Героев Отечества – этот праздник ежегодно отмечается с 2007 года 9 декабря. В этот день принято отдавать дань памяти ушедшим и славить живущих ныне Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Среди жителей Петербурга и Ленинградской области таких выдающихся людей сегодня 48.

В преддверии важной для страны даты Межрегиональная общественная организация (МОО) «Совет Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы Петербурга и Ленинградской области» провела пресс-конференцию. На ней представители городских комитетов по образованию, молодежной политике, а также глава комитета по соцполитике Александр Ржаненков и председатель МОО «Совет Героев», генерал-майор, Герой России Геннадий Фоменко рассказали о программе празднования в Петербурге Дня Героев Отечества. На мероприятии побывали и некоторые Герои двух регионов – те, кто на гражданской и военной службе внесли свой вклад в историю страны, спасали жизни людей, а в самые трудные минуты проявили пример самоотверженности. У каждого из них своя история и судьба, но рядом с именем каждого отчетливо звучит слово «подвиг».

– Праздник сам по себе корнями уходит к георгиевским кавалерам. Еще в 1769 году, когда Россия отвоевывала свое жизненное пространство у Турции, шли кровопролитные бои. Они были жесточайшие, и от офицера завило очень многое. И тогда Екатерина II впервые задумалась о том, как стимулировать офицеров на выполнение этой задачи. И издала указ и учредила орден Святого Георгия Победоносца, – напомнил об истоках памятной даты Геннадий Фоменко.

До Октябрьской революции 9 декабря в нашей стране отмечали праздник георгиевских кавалеров. А после и орден, и памятную дату упразднили. В советское время награды заменили новыми. В двухтысячных в России возродили сам праздник, дав ему название День Героев Отечества.

В Петербурге сегодня живут 48 Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Фото: Полина ЖУКОВА

В Петербурге сегодня живут 48 Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.Фото: Полина ЖУКОВА

Перед памятной датой увидеть и поздравить сегодняшних Героев пришли и мальчишки-суворовцы. Правда, эта встреча с легендами для них далеко не первая. МОО «Совет Героев» в Петербурге уже много лет организует для юных жителей города дополнительные занятия – совместно с городскими комитетами. На них школьникам и кадетам не только рассказывают об истории нашей страны, но и знакомят с выдающимися современниками. И на этот раз встреча с капитанами, подводниками, летчиками, контр-адмиралами была для юных петербуржцев плодотворной. Почетным гостям они представили работы конкурса рисунков на тему «Герои глазами детей». Кадеты Суворовского училища показали свою работу – макет, посвященный боям за Ленинград.

– Проблемы, о которых мы постоянно говорим – отношение и власти, и общества к нашим Героям. Далеко не всегда оно то, каким должно было бы быть. В наше время у молодежи много кумиров. Но мы не смогли, к сожалению, правильно поставить их отношение к этим людям, Героям, – отметил на пресс-конференции Александр Ржаненков. – И нам еще много предстоит сделать, чтобы они по чести в нашем обществе были оценены. Этот праздник набирает обороты с каждым годом. И я думаю, что все вместе мы создадим когда-нибудь атмосферу, достойное отношение к этим людям, передадим потомкам рассказы об их подвигах и увековечим их.

КОНКРЕТНО

Программа празднования в Петербурге Дня Героев Отечества 2018

8 декабря

12:00

Интерактивная экскурсия «Героический Петербург» по памятным местам Мовсковского района

Старт с улицы Гастелло, 15

8-9 декабря

Церемонии возложения цветов к памятникам Героев Отечества, расположенным на территориях районов Петербурга

8 декабря

10:00

Церемония возложения венков к памятному знаку «Воинам победителям на все времена»

Главный вход СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», улица Народная, 21)

9 декабря

12:00

Памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, посвященный Дню Героев Отечества

10-24 декабря

Городская информационная выставка «Герои России»

«Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга», Литейный пр., 51

12 декабря

17:00

Праздничный концерт, посвященный Дню Героев Отечества

Театр «Мюзик-Холл», Александровский парк, д. 4

14-16 декабря

10.30

Международный турнир по кикбоксингу «Кубок Петра», посвященный Дню Героев Отечества

Спортивный комплекс «Nova Arena», Гражданский пр., д. 100

В течение декабря

В образовательных учреждениях Петербурга пройдут уроки мужества, встречи школьников, студентов и молодежи с Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации, полными кавалерами ордена Славы, посвященные Дню Героев Отечества

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