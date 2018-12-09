Зенит-Рубин 9 декабря 2018: Прямая онлайн-трансляция матча 17 тура чемпионата России по футболу

Сегодня, в воскресенье, 9 декабря 2018 года Зенит проведет заключительный домашний матч в этом году. И это будет интересный матч еще и потому, что за казанский клуб выступают два петербургских футболиста. Напомним, «Рубин» одолжил у «Зенита» в начале сезоне вратаря Егора Бабурина, защитника Ибрагима Цаллагова и нападающего Дмитрия Полоза. Вряд ли Бабурин сегодня появится на поле, но у Цаллагова и Полоза есть все шансы. А у Полоза есть еще и огромное желание показать Семаку и болельщикам, что он не хуже Артема Дзюбы.

Интриги матчу Зенит-Рубин 9 декабря 2018 в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» добавляет и игровое прошлое главного тренера «Зенита». Семак перешел в него как раз из «Рубина», с которым стал двукратным чемпионом России.

«Зенит» при любом раскладе уйдет сегодн на зимний перерыв лидером. Но давайте не будем забывать, что лишь три очка гарантируют сине-бело-голубым сохранение отрыва от ближайшего преследователя - «Краснодара».

Стартовые составы команд

«Зенит» сыграет в лазурной форме, вратарь - в черном; гости - в белой форме, вратарь - в желтом.

Зенит: Шатов, Дриусси, Мак, Ерохин, Паредес, Эрнани, Кузяев, Нету, Иванович, Анюков, Ленув - вратарь.

Рубин: Сагитов, Байрамян, Могилевец, Гранат, Камболов, Калинин, Абдуллин, Сорокин, Навас, Уремович, Бабурин - вратарь.

Прогноз на матч Зенит - Рубин 9 декабря 2018 года:

Прогноз на матч Зенит - Рубин 1:0 (в пользу Зенита).

Трансляция матча Зенит - Рубин 9 декабря 2018 года:

Трансляция матча Зенит - Рубин 9 декабря 2018 года состоится в прямом эфире «Матч Премьер» в 19.00 по московскому времени.

На матче ожидается до 50 тысяч зрителей.

Зенит-Рубин 9 декабря 2018: Прямая онлайн-трансляция.

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