2018-12-10T13:32:48+03:00
Общество

Лучшие в мире клоуны собрались в Петербурге на международном фестивале

Артисты летали под куполом, танцевали с животными и заставили зрителей смеяться до слез
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Фестиваль клоунов проходил в Петербурге с 7 по 9 декабря.Фестиваль клоунов проходил в Петербурге с 7 по 9 декабря.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На три дня цирк на Фонтанке стал центром сосредоточения смеха и детского восторга. Лучшие клоуны со всего мира собрались в Петербурге на международном фестивале артистов этого жанра. На одной арене свои легендарные номера показали Дэвид Ларибле (Италия), Дон Кристиан (Австрия), Цезарь Диас (Португалия), Пепе Жардим (Бразилия), Владимир Георгиевский (Россия), Борис Оскотский (Россия) и Мурад Хыдыров (Россия). О том, чем запомнилось грандиозное событие, рассказываем в нашем фоторепортаже.

Чудеса левитации! Фото: Артем КИЛЬКИН

Чудеса левитации!Фото: Артем КИЛЬКИН

Дэвид Ларибле вывел на сцену забавный оркестр. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дэвид Ларибле вывел на сцену забавный оркестр.Фото: Артем КИЛЬКИН

Зрители на несколько минут превратились в артистов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Зрители на несколько минут превратились в артистов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Известный во всем мире акробат Владимир Георгиевский творит чудеса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Известный во всем мире акробат Владимир Георгиевский творит чудеса.Фото: Артем КИЛЬКИН

Клоун Бо - любимец публики. Фото: Артем КИЛЬКИН

Клоун Бо - любимец публики.Фото: Артем КИЛЬКИН

На сцене выступали не только люди, но и их верные помощники. Фото: Артем КИЛЬКИН

На сцене выступали не только люди, но и их верные помощники.Фото: Артем КИЛЬКИН

Артисты не только смешили до слез. но и парили под куполом у цирка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Артисты не только смешили до слез. но и парили под куполом у цирка.Фото: Артем КИЛЬКИН

Зрители охотно принимали участие и выполняли задания. Фото: Артем КИЛЬКИН

Зрители охотно принимали участие и выполняли задания.Фото: Артем КИЛЬКИН

Костюмы артистов вызвали у зрителей восторг. Фото: Артем КИЛЬКИН

Костюмы артистов вызвали у зрителей восторг.Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2019 году цирк на Фонтанке отметит столетие. Фестиваль клоунов стал первым крупным событием, приуроченным к юбилею.

Фестиваль клоунов прошёл в цирке на Фонтанке.Артем КИЛЬКИН

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