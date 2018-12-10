Вдова Ельцина живет на знаменитой даче писателя Горького вместе с кухарками и садовником

Наине Ельциной сейчас 86 лет, а недавно ее назначили в оргкомитет по проведению торжеств к 300-летию Екатеринбурга. Как уверяют близкие из окружения первого президента России, его вдова прекрасно себя чувствует и до сих пор печет пироги с капустой. А живет она на знаменитой даче Максима Горького, которую Борис Николаевич заполучил еще в 1995 году.

Когда-то именно здесь Горький писал роман «Жизнь Клима Самгина», сочинял пьесы «Егор Булычев и другие» и «Достигаев и другие». Сюда приезжали и руководители партии, творческая интеллигенция - Немирович-Данченко, Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Ромен Роллан.

Алексей Горький и представить не мог, что в его доме будет жить разрушитель СССР.Фото: РИА Новости

Последний, кстати, так вспоминал в мемуарах о визите к Алексею Максимовичу в компании Сталина, Молотова, Ворошилова и Кагановича: «Стол ломится от яств: тут и холодные закуски, и всякого рода окорока, и рыба - соленая, копченая, заливная. Блюдо стерляди с креветками. Рябчики в сметане - и все в таком духе. Они много пьют. Тон задает Горький. Он опрокидывает рюмку за рюмкой водки и расплачивается за это сильным приступом кашля, который заставляет его подняться из-за стола и выйти на несколько минут. Ни у кого из присутствующих… не хватает смелости помешать ему нарушать запреты врача».

Наина Иосифовна и сама любит встречать гостей. Благо, финансы позволяют. Как пишет сайт eg.ru, в 2009 году ей была установлена пенсия в размере 195 тысяч рублей с обязательной индексацией, которая привязана к повышению денежного вознаграждения Президента РФ.

1.Борис и Наина Ельцины. 2.Елена Окулова (домохозяйка) с сыном. 3.Валерий Окулов, муж Елены. 4.Дочь Елены от Сергея Феофилова Екатерина с сыном и мужем. 5.Внук Ельцина - Борис. 6.Валентин Юмашев, муж дочери Ельциных Татьяны (7). 8. Глеб Дьяченко, ее сын.

Кстати, дача изначально была летней - ее перестроили еще при Ельцине, под его руководством. И здесь многое изменилось. Например, со здания убрали купол... Еще лет 40 назад здесь была музейная экспозиция, о ее судьбе никому до сих пор неизвестно. Максим Горький, наверняка, удивился бы, узнав, что в его доме будет жить семья человека, разрушившего страну, которой писатель беззаветно служил.

Что касается дочерей Ельциных, то известно, что Татьяна и Елена живут отдельно от матери. У Елены Окуловой, как пишут СМИ, в собственности с мужем своя роскошная недвижимость - четыре участка земли, дом площадью в 430 кв. м, квартира в 193,8 кв. м и две дачи. Татьяна официально является руководителем Фонда Ельцина в Екатеринбурге, но при этом имеет австрийское гражданство. Она с мужем Валентином Юмашевым и дочерью Марией имеют недвижимость в Винден-ам-Зе, что в 60 км от Вены.

Усадьба была перестроена Ельциным. По фото видно, что со здания исчез купол.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Так что живет Наина Иосифовна на территории свыше трех гектаров одна, не считая, конечно, трех домработниц, завхоза, кухарки, охранников, врача, садовника и двух дворников.