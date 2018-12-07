2018 год в парламенте Ленобласти: сто законов, масса инициатив и несколько острых вопросов

84 тысячи квадратных километров, по которым рассыпано четыре десятка крупных городов и бесчисленное количество поселков и деревень. Как улучшить жизнь обширной и разнообразной Ленобласти? О депутатских успехах и сложностях года «Комсомолке» рассказал глава Законодательного собрания региона Сергей Бебенин.

«МОЖНО ТОЛЬКО ПОРАДОВАТЬСЯ»

- Сергей Михайлович, как оцениваете подходящий к концу 2018-й?

- Депутатов часто критикуют за то, что не занимаются прямыми обязанностями: мало разрабатывают законов. Но в Ленобласти за год принято больше 100 проектов. Причем 60 процентов - инициативы депутатов, 40 процентов - губернатора и правительства, хотя недавно соотношение было обратным.

На уровне федерации изменилось количество инициатив, которые доводят до логического конца. Если раньше в работу Госдумы проходило 0,8 процента проектов, то сейчас это 30 процентов. Но такая картина наблюдается по всей стране: изменилось само отношение к регионам.

- Что насчет бюджета региона?

- За область можно только порадоваться: впервые вышли на такие большие цифры доходов. Перекроем порядка 150 миллиардов. На эти деньги в 2018-м удалось сделать многое. Хорошая база для работы над пожеланиями жителей будет и в следующем году.

БЕЗ ИЗДЕВКИ

- Какие сферы самые затратные?

- Здравоохранение, образование и социальная сфера. На них приходится две трети бюджета. Остальное - вопросы содержания власти, экономики, строительства, поддержки предприятий.

Стараемся увеличивать финансирование тем, кто нуждается, или выделять дополнительные категории. Когда тебе на детские молочные смеси дают в месяц 170 рублей, это издевательство. Поддержка должна быть адресной и ощутимой.

- Каковы успехи в дорожном строительстве?

- Пока еще есть нерешенные проблемы. Количество дорог, которые выходят из строя, превышает число тех, что мы вводим с нормальными параметрами. В соответствии с посланием президента объемы ввода должны быть увеличены вдвое. Но сами мы сделать этого не можем: не хватает денег.

- А сельское хозяйство?

- Агропромышленный сектор каждый год получает адекватную поддержку. Сейчас делаем упор на фермеров, на новую продукцию и на продукцию, которая нужна Петербургу. Так, свою потребность в свинине область закрывает на

80 процентов, а городу нужно на порядок больше. Поэтому скоро появятся два-три больших современных комплекса.

«ПО-РУССКИ ГОВОРЯ, ВОРУЮТ»

- Всех беспокоит «мусорная реформа». Петербург уже попросил об отсрочке на три года. А как у вас?

- Это предмет нашей головной боли. Даже чиновники признаются: очень много непонятного. А раз у них нет понимания, что уж говорить о реализации? Есть всякие выходы, вплоть до отсрочки. Но главное - объяснить людям, каков будет эффект, дать понятную программу.

- Не так давно в области стали объединять водоканалы, на очереди - теплоснабжающие организации. Зачем это нужно?

- Какая была ситуация с водоканалами: абоненты, казалось бы, исправно платят по счетам, а предприятие не богатеет, не обновляется, не рассчитывается с поставщиками. Да еще требует финансовой поддержки из бюджета, грозя приостановкой работы. По-русски говоря, воруют. Решением стала организация областного водоканала с понятным хозяином и уставом. Теперь материалы закупаются по цене не в пять раз выше, ремонтируют то, что нужно, а сметы проверяются.

Следующий шаг - единый водоканал с максимальным покрытием области. То же самое в теплоэнергетике: сама по себе она прибыльна, но субсидии на покрытие межтарифной разницы уже превысили три миллиарда. Целую отрасль можно профинансировать! Например, те же дороги.

- На каком этапе реформа системы управления?

- Мы еще можем сократить управленческий аппарат при сохранении механизма управления. Способы - совмещение должностей на муниципальном и районном уровнях, передача полномочий, объединение территорий. Зачем в деревне держать по начальнику и над депутатами, и над администрацией, если обе роли может играть одно лицо? К тому же чем меньше управленцев на первом уровне, тем меньше возможностей для продвижения своих интересов.