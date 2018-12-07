2018-12-07T17:23:20+03:00
Общество

Покупатели назвали «Улыбку радуги» лучшим магазином России

«Улыбка радуги» стала победителем национальной премии «Лучший сетевой магазин года России 2018-2019»
Лилия КОЗЛОВА
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Национальный победитель премии «Лучший сетевой магазин России 2018-2019».Национальный победитель премии «Лучший сетевой магазин России 2018-2019».
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Сеть магазинов с товарами для ухода за собой и домом «Улыбка радуги» стал лучшим по версии покупателей. Торговая компания победила в национальной премии «Лучший сетевой магазин года России 2018-2019». Торжественная церемония награждения состоялась на этой неделе.

- На протяжении пяти месяцев покупатели со всей страны принимали участие в онлайн-голосовании. В список участников попали более 200 сетевых и интернет-магазинов. Оценка компаний проходила по 10-балльной системе по показателям: цена, ассортимент, атмосфера, сервис, комфорт, доверие, - сообщила пресс-служба премии.

«Улыбка радуги» победила в номинации «Парфюмерия и косметика» среди сетевых магазинов, а также в этой же категории среди интернет-магазинов. В целом средняя оценка российских сетей составила 7,17 баллов, интернет-магазинов – 7,58.

Премия «Лучший сетевой магазин года России 2018-2019» является частью европейской награды «Retailer of the Year Europe». В 2018 году голосование за выбор лучших компаний прошло в 9 странах по всему миру. Национальные победители становятся претендентами на европейский титул, итоги которого подводятся на мероприятии в Брюсселе.

КОНКРЕТНО

«Улыбка радуги» - это около 700 магазинов в 15 регионах страны. Каждую неделю открываются новые магазины и реконструируются старые, чтобы быть ближе, удобнее и комфортнее для миллионов покупателей.

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