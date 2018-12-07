Национальным победителем стала сеть магазинов «Улыбка радуги» из Санкт-Петербурга.

«Улыбка радуги» - это около 700 магазинов в 15 регионах страны. Каждую неделю открываются новые магазины и реконструируются старые, чтобы быть ближе, удобнее и комфортнее для миллионов покупателей.

В онлайн-голосовании премии «Лучший сетевой магазин России 2018-2019» участвовали 30 000 человек из самых разных городов России. Они оценивали уровень цен и сервиса, скидки и акции, ассортимент и качество товара. Главным для россиян в оценке торговых сетей остаются соотношение цена-качество, уровень цен и ассортимент. Также покупатели все больше хотят получать грамотную профессиональную консультацию продавцов. Организаторы голосования отметили, что «Улыбка радуги» превзошла всех высоким уровнем лояльности покупателей, благодаря таким неценовым характеристикам, как атмосфера и комфорт совершения покупки. Всего борьбе за это звание участвовало сто двадцать торговых сетей.

«Мы благодарим всех, кто принял участие в голосовании и честно оценил работу российского ритейла. Звание лучшего сетевого магазина страны – это большая гордость и большая ответственность. Это победа подтверждает, что мы на верном пути. Мы очень рады и благодарим наших покупателей за поддержку и столь высокие оценки нашей работы. Спасибо!» - сказала на церемонии награждения Адамова Полина территориальный директор сети магазинов «Улыбка радуги» в Москве и Московской области.

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