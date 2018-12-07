Дачный Сестрорецк: Как военный городок превратился в курорт для знати

ДОРОГА НА СТОЛИЦУ

Дачная жизнь Сестрорецка началась с Петра Первого, который отвоевал эти земли у Швеции в ходе Северной войны. Долгие годы Сестрорецк был военным городком вокруг оружейного завода. Селение разрасталось, открывались торговые лавки, появилось несколько храмов для разных конфессий. Единственной проблемой было то, что с Петербургом город связывала лишь гужевая дорога.

Такие дачные поселки возникали тогда по всей стране, но ориентировались на столицуФото: Олег ЗОЛОТО

Но уникальная природа – залив и целебный сосновый лес – манили. Решить проблемы транспорта попытались конной железной дорогой, которую протянули от Белоострова, но вскоре на ней поставили крест.

В восьмидесятых годах XIX века инженер и предприниматель Петр Авенариус предложил провести железную дорогу от Новой Деревни. Сделали. Вот только окупить ее работу немногочисленные жители Сестрорецка были не в силах.

Авенариус решил построить курорт – колоссальный оздоровительный комплекс в лучших традициях ЕвропыФото: Олег ЗОЛОТО

Тогда Авенариус решил построить на конечной станции курорт – колоссальный оздоровительный комплекс в лучших традициях Европы. Курорт принял первых посетителей к концу века (и частично работает до сих пор). Однако железная дорога вновь не окупалась: отдыхать в Сестрорецке было немногим по карману.

В конце концов земли на берегу залива решили сдавать в аренду под дачи. Разделили лес на три парка, а вокруг них «нарезали» дачные участки. Изначально их было 102, но в последующем некоторые поделили пополам. Итого получилось около 130 дач.

ПОДНЯТЫЙ ФЛАГ КАК ПРИГЛАШЕНИЕ В ГОСТИ

Договоры аренды заключали на 99 лет, арендаторы платили в казну кругленькие суммы. Кто-то арендовал сразу два соседних участка. Каждый дачник должен был построить дом в течение трех лет. Не возбранялись хозпостройки и конюшня. А вот если земля пустовала, ее забирали обратно. Так как первые договоры заключили в 1898-м, а после революционного 1917-го здесь не строили, а отнимали, всем дачам Сестрорецка более ста лет.

Всем дачам Сестрорецка более ста летФото: Олег ЗОЛОТО

– Такие дачные поселки возникали тогда по всей стране, но ориентировались на столицу, – рассказывает член отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Курортного района, координатор исследовательской группы «Старые дачи» Елена Травина. – В Сестрорецке были свои фишки: если на башенке поднят флаг, значит, хозяин приехал на отдых и приглашает соседей в гости.

Каждую дачу строили под заказчика и гармонично вписывали в природу. Рубить что-то на участках можно было только с разрешения лесничего. Три парка – Верхний, Средний и Нижний – тоже были под охраной, и за каждую вырубленную сосну дачники высаживали лиственное дерево.

Каждую дачу строили под заказчика и гармонично вписывали в природуФото: Олег ЗОЛОТО

– Все надеялись, что 99-летняя аренда перейдет в собственность, ведь за те деньги, что люди отдавали в казну, за такой срок можно было построить дворцы из золота, – продолжает Травина. – И наверняка так бы все и было, если бы не революция. Дачи превратились в корпуса для отдыха трудящихся, общежития и коммуналки для работников курорта.

В войну многие дачи были разрушены. А в те, что сохранились, в мирное время вернулись курортные павильоны. С распадом Советского Союза старинные здания принялись выкупать, приватизировать. Тогда под снос пустили еще часть дач, ведь под охрану государства взять их еще не успели.

Все надеялись, что 99-летняя аренда перейдет в собственностьФото: Олег ЗОЛОТО

От утрат не уберег и список выявленных объектов культурного наследия. По закону претендента на звание памятника, регионального или федерального, необходимо отправить на экспертизу в течение года. В итоге его либо признают памятником, либо исключат из перечня вообще. Но сестрорецкие дачи висели в списке десятилетие: на исследования просто не было средств. За это время дачи гибли от пожаров, протечек и вандалов.

СДЕЛАТЬ ТУРИСТИЧЕСКИЙ БРЕНД

Зачем вообще хранить старые дачи? Практической пользы в этом действительно мало: на эти деньги и силы можно было бы построить современные дома. К тому же обыватель едва ли отличит старинный отреставрированный памятник от хорошего новодела.

Перед старой дачей стоишь с другим настроением, нежели перед пластмассовым домомФото: Олег ЗОЛОТО

– Но все-таки есть научный интерес, да и древность несет особую ауру, – рассуждает Травина. – Перед старой дачей стоишь с другим настроением, нежели перед пластмассовым домом, пусть и похожим, но не овеянным историей. Если в Варшаве или Кракове дома, разрушенные войной, заменили новоделами, то наши памятники продолжает рушить небрежение.

Некоторые сестрорецкие памятники считаются шедеврами архитектуры. Но дело даже не в искусной резьбе или прихотливом убранстве: каждая дача – часть уникальной среды, страница дачной жизни Петербурга в книге истории страны.

В дачах можно было бы устроить кофейни, камерные залы, музеи дачного быта, сувенирные лавкиФото: Олег ЗОЛОТО

– Если отвлечься от красивых мыслей о патриотизме, то дачи – очень большие деньги, которые мы теряем, – добавляет специалист. – Сюда могли бы приезжать туристы и любоваться башенками, витражами, верандочками. В дачах можно устроить кофейни, камерные залы, музеи дачного быта, сувенирные лавки. Все это притягивало бы деньги в депрессивный Курортный район.

Спрос на Сестрорецк не только как курорт, но и как туристический центр, есть. Дело остается только за тем, чтобы превратить берег Финского залива в бренд.

На исследования просто не было средств, и дачи гибли от пожаров, протечек и вандаловФото: Олег ЗОЛОТО

– Дачи – прадедушки нашей страны, – отмечает эксперт. – Здесь на каждом шагу можно рассказывать о том, как жили, что ели, как проводили время. Дачи – единственное, что может привлечь сюда туристов, помимо природы. Но сейчас долгосрочные проекты – например, переоборудование здания в концертный зал или музей – никого не интересуют: в нынешней экономической ситуации люди ищут быстрой легкой прибыли.

Проект подготовлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

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