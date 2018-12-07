От роскоши до упадка: Шедевры деревянного зодчества, которые близки к разрушению

ДАЧА ЗМИГРОДСКОГО

В начале прошлого века на улице Андреева (тогда Железнодорожной) в доме 3 жил дворянин Людомир Змигродский. Накануне революционного 1917 года дача перешла его дочери Валентине.

– Все ближайшие к курорту дачи, в том числе и эта, были запечатлены на дореволюционных открытках, – рассказывает член отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Курортного района, координатор исследовательской группы «Старые дачи» Елена Травина. – Ценность этого памятника в том, что по нему можно судить о застройке, которая была здесь больше века назад.

Все ближайшие к курорту дачи были запечатлены на дореволюционных открытках. Фото: terijoki.spb.ru

До середины нулевых годов старинная дача была большой коммуналкой. Затем дом расселили, свет и отопление отключили.

– Зимой деревянная дача без отопления выжить не могла и начала гнить, – вздыхает Елена Травина. – И дальше – по классическому сценарию: кто-то разбивает окна и делает дыру в крыше, начинаются протечки, гниль распространяется изнутри, затем там устраивается бездомный, возникает пожар. Еще восемь лет назад дача была в очень приличном состоянии, с цветными стеклышками в окнах и красивой отделкой внутри.

Здание пронизали металлическими балкамиФото: Олег ЗОЛОТО

Разрушительный пожар дача пережила в новогодние праздники 2010-го. В 2015-м выявленный объект культурного наследия стал памятником. Решили спасать то, что осталось.

– Перед чемпионатом мира по футболу потратили семьсот тысяч рублей на то, чтобы поставить реечки и обнести остатки дачи стилизованной картинкой, – рассказывает специалист. – Чемпионат закончился. Сейчас устанавливают новую конструкцию, которая должна поддерживать стены.

Дача находится в настолько ужасном состоянии, что ее, считают эксперты, уже не спастиФото: Олег ЗОЛОТО

Здание пронизали металлическими балками. На информационном щите значится: «Первоочередные противоаварийные мероприятия по сохранению». Вот только хранить там, похоже, уже нечего.

– Дача находится в настолько ужасном состоянии, что ее уже не спасти, – констатирует Травина. – Скорее всего, все закончится тем, что она рухнет и на ее месте построят новодел.

ДАЧА ВАЖЕЕВСКОЙ

Евгения Важеевская была супругой инженера-гидротехника, действительного статского советника. Сегодня ее дача на улице Андреева считается одной из самых красивых в Сестрорецке. Построенный в стиле модерн дом напоминает боярский терем.

– Каждая деталь была выполнена с любовью: это и редкая резьба в виде древнего города на наличниках в духе Васнецова и Билибина, и необычные лотосообразные колонны, словно из египетского храма, – рассказывает эксперт.

Построенный в стиле модерн дом напоминает боярский теремФото: Олег ЗОЛОТО

В советское время и вплоть до двухтысячных в «тереме» работал детский сад. До сих пор на фасаде висит табличка с номером яслей. В 2008 году дача стала памятником, тогда она была еще в идеальном состоянии и охранялась сторожем. Теперь дом на балансе школы олимпийского резерва Сестрорецка, у которой едва ли есть деньги на масштабную реставрацию. К тому же особой нужды в еще одной базе отдыха у маленьких спортсменов нет.

Памятник законсервирован – заколотили окна, двери и дыру в крыше, – но до этого он пережил страшный пожар и систематические протечки. Центральная часть здания и одно крыло сгнили, второе еще цело. Правда, это вопрос времени.

До сих пор на фасаде висит табличка с номером яслейФото: Олег ЗОЛОТО

Дача стоит на ленточном фундаменте, характерном для Карельского перешейка с его обилием гранита. Где-то на участке сохранились остатки колодца. Но самое ценное – ледник, коих осталось очень мало: каменные «холодильники» сносили в первую очередь.

Самое ценное – ледник, коих осталось очень мало: каменные «холодильники» сносили в первую очередьФото: Олег ЗОЛОТО

– Это была целая наука, – объясняет Травина. – Первое маленькое помещение – просто холодное, для солений-варений. Второе – морозильник для мяса-рыбы, выложенный гранитом и спрятанный за дубовой дверью. Сверху – задерновка и вентиляционная труба. В начале апреля на Финском заливе вырубали глыбы льда и клали их во второе помещение. Лед сохранялся там до самой осени.

ДАЧА ГРУЗЕНБЕРГА

Дача на Лесной – одна из немногих, где известны не только арендатор и год постройки, но и архитектор. Удивительной красоты здание возвел Сергей Гингер, сохранились даже чертежи.

По бумагам участок арендовала художница Лидия Фертиг. Но на деле эта дама была лишь подставным лицом: по генеральной доверенности на даче жил известный присяжный поверенный Оскар Грузенберг. Причина кульбитов с бумагами в том, что Грузенберг был «лицом иудейского вероисповедания», а значит, владеть собственностью в Сестрорецке до Февральской революции ему было нельзя.

Грузенберг защищал евреев, которые тогда страдали от черносотенцев. Фото: terijoki.spb.ru

– Грузенберг защищал евреев, которые тогда страдали от черносотенцев, – поясняет Елена Травина. – Самое знаменитое дело, в котором он участвовал, – дело Бейлиса, которого обвинили в том, что он пьет кровь христианских младенцев. Сейчас трудно в это поверить, но человека чуть не повесили.

Память о Грузенберге хранят одна из центральных улиц в Иерусалиме и улица в Тель-Авиве. В России его дача, выявленный объект культурного наследия, за последние пятнадцать лет превратилась в руины, а от скульптур ланей на крыльце остались одни ножки.

За последние пятнадцать лет дача превратилась в руиныФото: Олег ЗОЛОТО

В советское время здесь был военный санаторий. Но в последние годы пустующее здание атаковали пожары и сырость. Теперь на остатках фасада красноречиво красуются объявления о «вывозе мусора» и «демонтаже сооружений», а в груде хлама перед входом валяется унитаз.

От скульптур ланей на крыльце остались одни ножкиФото: Олег ЗОЛОТО

– Проблема в том, что эта дача, как и многие на Карельском перешейке, передана Министерству обороны, и в годы работы Сердюкова многие из них просто снесли либо оставили без внимания и экспертиз, – объясняют специалисты.

ДАЧА КОЧКИНА

Башня дачи Николая Кочкина на улице Максима Горького (ранее Авенариусской) рухнула этой весной. Памятник 1906 года постройки не выдержал ветхости, сырости и огня. Теперь о ризалите напоминают лишь полукруг фундамента да свежие доски, которыми заколотили дыру.

О ризалите напоминают лишь полукруг фундамента да свежие доски, которыми заколотили дыруФото: Олег ЗОЛОТО

Незадолго до обрушения памятник включили в программу для инвесторов «Рубль за метр». Ее условия таковы: арендная плата – один рубль за каждый квадратный метр здания в год, но сначала памятник нужно привести в полный порядок. Договор заключают на 49 лет, при этом отреставрировать объект нужно за первые семь.

– Это одна из немногих дач, построенных специально под пансионат: их возводили потому, что на курорте не хватало мест для всех желающих, – отмечает Елена Травина. – Дачу сдавали по номерам. Об этом говорят общие помещения с большими окнами, отведенные под музицирование, чтение газет, мини-концерты.

Это одна из немногих дач, построенных специально под пансионатФото: Олег ЗОЛОТО

Не так давно в здании жили люди и в ожидании расселения перекидывали дощечки через выбоины в полу. Соседний дом, который когда-то входил в комплекс дачи Кочкина, но не попал под охрану, все еще обитаем. Малую дачу построили в одном стиле с большой. Нынешние хозяева латают разваливающиеся резные окна целлофаном.

ДАЧА КРЕЧЕВА

Участок на углу улиц Курортной и Григорьева некогда арендовал Иван Кречев – доктор медицины, статский советник. Он работал в сестрорецком военном госпитале, а также лечил детей сестрорецкого четырехклассного училища.

Состояние памятника очень приличное: не было ни протечек, ни пожаровФото: Олег ЗОЛОТО

– Сейчас дача находится в хорошем состоянии, потому что до последнего времени здесь был офис коммунальщиков, – объясняет Травина. – После она была расколочена, там жили бродяги. Но недавно здание заколотили. Состояние памятника очень приличное: не было ни протечек, ни пожаров. Не хотелось бы его потерять.

Дом в русском стиле восхищает всеми четырьмя фасадами. Здесь и резьба в виде павлиньего хвоста, и лестница за стеклом, и окна характерной для того времени формы.

Дом в русском стиле восхищает всеми четырьмя фасадамиФото: Олег ЗОЛОТО

– Изюминка дачи – романтичная башенка с окнами на все стороны, в каких обычно устраивали помещение для созерцания прекрасного, для чтения, – обращает внимание специалист. – В окна вставляли цветные стекла, и в солнечную погоду все внутри было расцвечено.

По мнению защитников памятников, дача отлично перевоплотилась бы в сувенирную лавку или кафе.

ДАЧА КРИВДИНОЙ

На перекрестке Григорьева и Садовой столетие назад жила учительница Валентина Кривдина. Не пустует изумительная дача с башенкой – а она, к слову, памятник федерального значения – и сегодня. Вот только жить нынешним хозяевам приходится в нечеловеческих условиях.

Не пустует изумительная дача с башенкой и сегодняФото: Олег ЗОЛОТО

– Здание использовали как жилище сотрудников санатория, – рассказывает Травина. – Сейчас там живут три поколения семьи таких работников. На втором этаже – женщина, которая в шестидесятых получила здесь комнату. На первом – ее дети и внуки. Хуже только в землянке. Они со слезами рассказывают, как еще несколько лет назад можно было забраться в башенку, как где-то что-то приколачивают, ставят подпорки и перестилают крышу. То есть делают то, что должно делать государство.

Когда дачу можно было приватизировать, семье отказали. А затем выяснилось, что все здание выкупила дочерняя компания одного крупного отеля, чтобы открыть в ней ВИП-номера. Началось расселение. Но выехать семья так и не смогла, ведь на три поколения предлагали лишь комнату, равноценную по площади той, что глава семьи получила много лет назад.

Сейчас там живут три поколения семьи работников санаторияФото: Олег ЗОЛОТО

Пока решали вопрос, компания обанкротилась и дело застопорилось. Теперь семья работников санатория одновременно и официально прописана в старинном здании, и занимает частную собственность незаконно.

– Каждая деталь этого памятника уникальна, но не менее ценно то, что рядом еще одна дача, – добавляет Травина. – А это уже готовый уголок средовой исторической застройки.

Проект подготовлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дачный Сестрорецк: Как военный городок превратился в курорт для знати

Дачная жизнь Сестрорецка началась с Петра Первого, который отвоевал эти земли у Швеции в ходе Северной войны. Долгие годы Сестрорецк был военным городком вокруг оружейного завода. Селение разрасталось, открывались торговые лавки, появилось несколько храмов для разных конфессий. Единственной проблемой было то, что с Петербургом город связывала лишь гужевая дорога (подробности)

Специалисты – о восстановлении сестрорецких дач: «Желающих нет даже «по рублю»

Превращение Сестрорецка в туристическую столицу, казалось, началось летом 2017-го. При поддержке Смольного компания «Авенариум плюс», принадлежащая Комитету имущественных отношений, разработала концепцию комплексного развития города (подробности)